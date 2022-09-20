Кризисные времена всегда становились благодатной почвой для разного рода мошенников, пытающихся ради собственной выгоды манипулировать доверчивыми гражданами. Один из последних примеров – загадочный фейк, появившийся в социальных сетях 10 сентября.

Первыми о фальшивке сообщили телеканал Итальянской Швейцарии Radiotelevisione Svizzera (RSI), а также издания NZZ и 20 Minuten. Речь идет о фотографии плаката, якобы размещенного где-то в Швейцарии. На нем изображена молодая женщина, разговаривающая по телефону. Внизу подпись: «Ваш сосед отапливает квартиру выше 19 градусов? Пожалуйста, сообщите нам». На плакате размещены логотип Швейцарской Конфедерации и номер телефона, по которому можно связаться с Федеральным департаментом окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (UVEK/DETEK). За анонимный донос бдительным гражданам обещают вознаграждение в размере 200 франков.

UVEK категорично опроверг тот факт, что швейцарские власти призывают доносить на соседей. «Швейцарская Конфедерация не имеет никакого отношения к этим сообщениям и официально дистанцируется от них. Логотип Конфедерации и номер телефона на изображении были использованы неправомерно. Конфедерация не создавала таких плакатов и не выступала с таким призывом; это явно манипуляция. Конфедерация начала расследование этого злоупотребления», - отмечается в коротком заявлении на официальной странице департамента.

Федеральное управление полиции (Fedpol) начало расследование в связи с распространением в социальных сетях ложной информации. О его результатах пока ничего официально не сообщается, но швейцарским журналистам уже удалось кое-что выяснить. Так, экспертам не составило труда определить, каким образом был сделан плакат. Фальшивка представляет собой монтаж из двух стоковых снимков. Фотография пустого рекламного щита – это сделанное в 2017 году в Бангкоке изображение с платформы Rawpixel. Снимок разговаривающей по телефону женщины также был скачан с сайта одной фотобазы. Впоследствии на «плакат» были добавлены логотип Конфедерации и номер телефона UVEK. В принципе, чтобы создать такую фальшивку, не нужно быть хакером – достаточно владеть навыками работы в Photoshop.

Любопытно, что фейк оказался особенно популярным в России. По данным RSI, изображение фальшивого плаката распространялось через различные профили в социальных сетях, включая российские аккаунты. Как уточняет SRF, новостью поделились российский телеведущий Владимир Соловьев, телеканал Sputnik, газета «Московский комсомолец», а также белорусское информационное агентство «Белта» и словацкое издание Zem&Vek, известное своими теориями заговора.

Означает ли это, что автором фейка была российская сторона? Была ли это просто чья-то неудачная шутка или часть пропагандистской кампании? Ответ на этот вопрос должны дать швейцарские следователи. Эксперт по кибербезопасности из Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ) Леннарт Машмайер отметил в комментарии SRF, что не стоит делать поспешных выводов об авторстве: тот факт, что первоначально сообщение распространяли только аккаунты с относительно небольшим количеством подписчиков, с меньшей вероятностью свидетельствует о целенаправленной кампании. По мнению Машмайера, Швейцарии не стоит беспокоиться о возможном манипулировании общественным мнением, так как, согласно международным исследованиям, доверие населения к собственному правительству здесь велико, как почти нигде в мире.

Стоит отметить, что создатели фальшивки хорошо осведомлены о ситуации в Швейцарии. Напомним, что в начале сентября Федеральный совет запустил кампанию под лозунгом «Энергия ограничена. Давайте не будем тратить ее впустую» и представил план действий на случай перебоев с поставками энергоносителей. Речь, впрочем, идет о мерах, которые могут быть введены в экстренной ситуации. С призывами «стучать» на соседей швейцарские власти никогда не выступали.