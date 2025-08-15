Ежегодно различные национальные отборочные комитеты выдвигают один из фильмов своей страны на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». В Швейцарии эта обязанность возложена на федеральное ведомство по культуре.

В состав швейцарского жюри в этом году вошли сценарист Жоэль Жент, режиссер Кармен Жакье, кинопромоутер Никола Руффо, продюссер Мишель Меркт, актриса Мари Лойенбергер, а также режиссеры Клаудия Рейнике и Жан де Мейрон. Кинематографисты остановили свой выбор на картине Петры Вольпе «Ночная смена», назвав ее «захватывающей от начала до конца драмой». В немецком прокате фильм вышел под названием «Heldin» («Героиня»), во французском – « En première ligne » («На передовой»).

Судя по синопсису, фильм снят на острую для Швейцарии социальную тему – труд медицинских работников. Действие картины разворачивается в недоукомплектованном рабочим составом хирургическом отделении швейцарской больницы: перегруженная работой медсестра Флория, сыгранная Леони Бенеш, пытается удержать все под контролем во время особенно беспокойной ночной смены. Скромная и преданная своему делу героиня становится настоящей Героиней, ярко иллюстрируя вызовы, с которыми ежедневно сталкивается медицинский персонал, днем и ночью, во всем мире.

Напомним, что в ноябре 2021 года швейцарские избиратели поддержали инициативу, призывающую Конфедерацию регулировать условия труда среднего медперсонала, гарантировать соответствующую оплату и разработать положения для повышения квалификации и открытия новых перспектив, чтобы персонал имел стимул дольше оставаться в профессии. Инициатива, голосование по которой состоялось сразу после пандемии, была принята 61% голосов, что показало, как высоко граждане страны ценят медицинский труд.

Как пишет на своем сайте агентство по продвижению швейцарского кинопроизводства Swiss Films, фильм был впервые показан на Берлинском кинофестивале в феврале этого года. В Швейцарии он в течение нескольких недель держался в топ-10 кинопроката и имел успех в немецкоязычных странах, собрав более 650 000 зрителей. На Letterboxd картина вошла в «Топ-10 самых высокооцененных художественных фильмов» первой половины 2025 года. С начала августа лента идет в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, а с 20 августа – в Италии. Премьера во Франции и Испании состоится осенью.

Петра Вольпе, изучавшая драматургию и сценарное мастерство в Киноуниверситете Бабельсберг имени Конрада Вольфа в Потсдаме, уже более двадцати лет работает независимым сценаристом и режиссером. В 2017 году она получила Швейцарскую кинопремию за «Лучший сценарий» за свой фильм «Божественный порядок», который также был представлен Швейцарией на «Оскар». В этой картине действие разворачивается в 1971 году в маленькой тихой деревне в Аппенцелле, где всем заправляют консервативные мужчины, считающие, что женская эмансипация – это проклятие, грех и преступление против природы и «божественного порядка». В молодой домохозяйке и матери по имени Нора и в других женщинах просыпается сопротивление: они выступают за право голоса для женщин и призывают к забастовке. Напомним, что швейцарские женщины получили право голоса и избирательное право на федеральном уровне только в 1971 году. Помимо своих швейцарских проектов, Петра Вольпе работает сценаристом и режиссером в США, в том числе для Fox Searchlight и Disney. Она живет и работает в Берлине и Нью-Йорке, имеет швейцарское и итальянское гражданства.

«Лучший международный фильм»

«Шорт-лист» номинантов будет опубликован Академией кинематографических искусств и наук Голливуда в январе – тогда и станет известно, войдет ли швейцарская картина в узкий круг фильмов, претендующих на «Оскар». Церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

Добавим, что Швейцария дважды получала «Оскар» в категориив 1985 году за ленту «Диагональ слона» (вымышленная история, основанная отчасти на различных дуэлях за звание чемпиона мира по шахматам, в первую очередь между Виктором Корчным и Анатолием Карповым: молодой литовский эмигрант из СССР бросает вызов стареющему чемпиону мира; матч проходит в нейтральной Швейцарии) и в 1991 году за фильм «Путешествие надежды» (отец семьи из Восточной Турции мечтает о райском будущем в Швейцарии, которую он знает только по почтовой открытке от родственника). Пополнит ли этот список лента Петры Вольпе, будет ясно в следующем году.