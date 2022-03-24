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четверг, 24 марта 2022 года   

Швейцария без российского тепла?|La Suisse sans chaleur russe?

Автор: Иван Грезин, Цюрих-Берн, 24. 03. 2022.

(c) Ivan Grézine

Сейчас Швейцария и некоторые другие европейские страны стоят перед политико-экономической дилеммой ‒ как обогревать дома и ездить на автомобилях без «русского тепла», то есть без газа и нефти, идущих из подсанкционной и воюющей России.

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La Suisse et certains d'autres pays sont actuellement confrontés à un dilemme politique et économique: comment faire chauffer les maisons et circuler en voitures sans « chaleur russe », autrement dit sans gaz et pétrole en provenance de Russie sous sanctions et en guerre.

Несколько лет назад российский шоу-бизнес-политический словарь обогатился выражением «топить за Путина», где «топить», само собой, значило не «обогревать, сжигая топливо», а «активно выступать». Теперь же и правящие круги, и общественность, в том числе и в Швейцарии, обеспокоены тем, можно ли продолжать «топить», но уже в другом смысле этого слова, «против Путина». И не стоит ли лучше забыть про Россию и ее топливо?

Беспорядки на рынке энергоносителей, вызванные нападением России на Украину, не прекращаются. Вследствие этого, цены на нефть и газ для швейцарских потребителей продолжают расти и бьют все новые рекорды.

Несмотря на постоянное сокращение нефтегазового отопления и переход на альтернативные источники, еще по меньшей мере две трети всех зданий Швейцарии отапливается газом или мазутом. Углеводороды уступают место новым видам энергии лишь в совсем новых строениях.

В Швейцарии существует более ста поставщиков газа. Большинство из них принадлежит городам и муниципалитетам, но есть и крупные частные компании, как, например, фирма «Энергия 360°» / «Energie 360°», ранее называвшаяся «Эрдгаз Цюрих» / «Erdgas Zürich». Этот поставщик, например, с 1 апреля повысит цены на газ примерно на 10 процентов, или на 1,2 сантима за киловатт-час, по заявлению пресс-службы компании. И дальнейшее повышение цен вовсе не исключено. Компания уже повышала цену на 2,2 сантима за киловатт-час в октябре 2021 года и в январе 2022-го. Сверх того, установленный законом налог на выбросы углекислого газа в конце 2021 года вырос примерно на 0,4 сантима.

Это означает, что стандартный объем топлива для среднестатистического потребителя тепла в многоквартирном доме со следующего месяца будет стоить 12,9 сантима за киловатт-час. До повышения в прошлом октябре он стоил 7,0 сантимов. Таким образом, за шесть месяцев цена выросла на 84 процента!

Покупатели энергоносителей от другой компании ‒ «Региональверке Баден» / «Regionalwerke Baden» пострадали еще сильнее. По сообщениям прессы, недавно эта фирма разослала своим клиентам письмо с уведомлением о том, что с апреля цена поставок удвоится.

По мнению экспертов, такое развитие событий неудивительно. Европа очень зависит от импорта энергоресурсов из России, а опасения по поводу возможных запретов на экспорт из-за войны (пока только опасения, а не реальные запреты) уже привели в последние недели к резкому росту цен на нефть и газ.

Быстрого смягчения ситуации на сырьевых рынках не предвидится, опять же, из-за высокой зависимости от России, война идет ровно месяц и становится затяжной. Таким образом, одно или несколько писем с корректировками цен в ближайшие месяцы могут получить многие швейцарцы.

Напомним, что природный газ в Швейцарии не добывается. По данным Ассоциации швейцарской газовой промышленности, в 2020 году Швейцария импортировала из России почти половину всего использовавшегося в стране газа. Норвегия поставила почти четверть, а Европейский Союз ‒ пятую часть. Как бы то ни было, несмотря на войну, газоснабжение Швейцарии в настоящее время не пострадало. Специалисты «Энергии 360°» не предполагают прекращения поставок в ближайшие месяцы, и зависимость от российского газа, вероятно, останется высокой.

Что касается мазута, то в Швейцарии им отапливаются добрые полмиллиона частных жилых домов. Однако, в отличие от газа, резервуар для жидкого топлива владельцы частных домов обычно заполняют только один раз в год, как правило, осенью. В 2021 году многие владельцы домов на одну семью уже ощутили рост цен на мазут, и они продолжают расти.

Средний резервуар для мазута в Швейцарии обычно вмещает около трех тысяч литров. Прошлой осенью, по данным прессы, полный резервуар стоил около трех тысяч франков, то есть около 100 франков за 100 литров. В настоящее же время, домовладельцу в среднем приходится выкладывать за те же 100 литров уже 150 франков. И, как видно из графика цен, с тех пор, как российские войска вторглись в Украину, иногда за 100 литров приходилось платить уже почти 200 франков.

Как и в случае с газом, это доказывает не только массовый рост, но и высокую изменяемость цен. По мнению экспертов, эти колебания и рост цен и на газ, и на мазут должны, в связи со сложившейся ситуацией, продолжаться.

В Швейцарии в настоящее время предпринимаются попытки обойтись без газа и нефти из России.

«Любой, кто хочет навредить Путину, экономит энергию», ‒ заявил на прошлой неделе министр экономики Германии Роберт Хабек. Связь очевидна: каждый объем потребленного российского газа, каждый литр сожженной российской нефти поставляют деньги в казну президента РФ. Правило Хабека применимо и к Швейцарии. Если газ из России «выключат», во многих домах может стать холоднее. И это факт многих не устраивает.

«Люди хотят иметь немного газа дома, когда дела идут плохо», ‒ считает Штефан Тейлер, глава швейцарского продавца газа «Витогаз» / «Vitogaz». Компания является крупнейшим в Швейцарии продавцом газовых баллонов, и именно они особенно хорошо продаются в марте 2022-го года. По сжиженному газу «Витогаз» полностью независим от российской нефти и природного газа. Их сжиженный газ присылается с нефтеперерабатывающего завода в американском штате Небраска, а большая часть нефти, из которой добывается жидкий пропан, поступает из Северной Африки.

Сжиженный природный газ покрывает только 0,3 процента энергетических потребностей Швейцарии. Его транспортировка дорога и сложна, и его нельзя купить в розницу. Обращение с жидким газом тоже не так просто: для хранения его под давлением требуются специальные резервуары. Это ведь, кстати, не тот газ, который каждый может купить в газовых баллонах для гриля... Тем не менее, бизнес развивается. и уже несколько компаний в настоящее время заинтересованы в переходе с природного газа из трубопровода на сжиженный нефтяной газ...

Правительство ищет и другую альтернативу российскому газу. 22 марта федеральный советник Ули Маурер в ходе поездки по странам Персидского залива встретился с министром энергетики Катара Саадом Шерибой аль-Кааби. И это была только первая встреча, переговоры лишь начинаются.

Являясь ведущим мировым производителем сжиженного природного газа, Катар представляет для многих европейских государств альтернативу России. Германия, например, уже заключила на-днях долгосрочное энергетическое соглашение с Дохой.

Битва за тепло в швейцарских домах продолжается.

 

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