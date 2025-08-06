Что Швейцария может предложить Дональду Трампу?

Объявление о введении с 7 августа американских пошлин в размере 39% на швейцарский импорт стало шоком для Берна. В то время как другие торговые партнеры США с сопоставимой экономической структурой добились более низких ставок (15% для ЕС, 10% для Великобритании и 15% для Японии), тарифы для Швейцарии оказались одними из самых высоких в мире.

Дональд Трамп объяснил свое решение 40-миллиардным дефицитом торгового баланса со Швейцарией. Как пишет SRF, дефицит США во многом объясняется торговлей золотом. В частности, в текущем году профицит Швейцарии в торговле с США составляет 48 млрд франков США с учетом золота, а без него – 25 млрд франков. В этом году Швейцария действительно поставила в США больше золота, чем когда-либо прежде – беспрецедентный спрос обусловлен геополитической неопределенностью и опасениями американских трейдеров по поводу того, что золото также может быть обложено пошлинами. Только за первое полугодие из Швейцарии в США было поставлено почти 500 тонн золота на сумму 39 млрд долларов. Таким образом, отрасль, в которой задействованы всего несколько компаний, оказывает влияние на всю таможенную статистику и «перекашивает» торговый баланс, ставя Швейцарию в невыгодное положение по сравнению с другими странами.

Швейцария и США имеют тесные экономические связи. За последние двадцать лет объем двусторонней торговли увеличился в четыре раза. При этом Швейцария является шестым по величине иностранным инвестором в США и крупнейшим инвестором в исследования и разработки. Желая сохранить эти динамичные экономические отношения, швейцарское правительство заявило, что в настоящее время не рассматривает никаких контрмер и будет продолжать дискуссии с США – при необходимости и после 7 августа, когда истекает новый установленный Дональдом Трампом срок.

Во вторник президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер и министр экономики Ги Пармелен в сопровождении государственного секретаря по экономическим вопросам Хелен Будлигер Артиеды и государственного секретаря по международным финансовым вопросам Даниэлы Штоффель вылетели в Вашингтон, чтобы провести встречи с властями США и представить им более привлекательное предложение.

О чем же может идти речь? Поскольку власти не комментируют характер «предложения», в СМИ высказываются самые различные предположения, включая закупки больших объемов сжиженного природного газа из США, обещания дальнейших инвестиций и напоминания о том, что Швейцария уже заказала у США истребители F-35 на несколько миллиардов долларов. Звучат призывы «отказаться» от аффинажа золота на территории Швейцарии, так как эта деятельность приносит мало добавленной стоимости и привела к резкому росту швейцарского экспорта в США. Что касается желания Дональда Трампа снизить цены на лекарственные средства и его письма, разосланного фармацевтическим компаниям, в том числе швейцарским, то аналитики сходятся во мнении, что в этом вопросе у Федерального совета мало пространства для маневра, так как правительство не может указывать частным международным компаниям, как им устанавливать цены. Не говоря уже о том, что, по мнению фармацевтической отрасли, основной причиной высоких цен на лекарства в США является сама система здравоохранения этой страны. Однако, судя по всему, именно фармацевтика является для Трампа основной темой: вчера он пригрозил производителям лекарственных средств пошлинами в размере 250%, а также обвинил Швейцарию в том, что она «зарабатывает состояние на лекарствах».

Какой прием будет оказан швейцарским министрам в Вашингтоне, пока неизвестно. Выступая накануне по телевидению, Дональд Трамп рассказал о предыдущем телефонном разговоре с Карин Келлер-Суттер, назвав ее «премьер-министром». «Женщина была мила, но не хотела слушать», - заявил он, добавив, что Швейцария якобы хотела платить 1% пошлин (не такая уж абсурдная идея, учитывая тот факт, что с 1 января 2024 года Швейцария в одностороннем порядке отменила все таможенные пошлины на промышленные товары: более 99% всех товаров из США можно ввозить беспошлинно).

Если же сделка в последнюю минуту не будет заключена, а тарифы все же будут введены, то сокращений не избежать. Чтобы сохранить рабочие места, Федеральный совет продлил максимальный срок выплаты компенсаций за переход на сокращенный рабочий день. Швейцарскому национальному банку, возможно, придется смягчить денежно-кредитную политику, вернув отрицательные ключевые процентные ставки. Власти также будут продолжать работать над диверсификацией торговых отношений с как можно большим числом стран.