Согласитесь, живущим в Швейцарии не надо пользоваться услугами местного Гидрометеоцентра, то есть MétéoSuisse, чтобы видеть, как наступает на нашу страну глобальное потепление – старожилы не припомнят такой жары, и непонятно, сколько пожилых людей должны пасть ее жертвами, чтобы нам разрешили наконец устанавливать в домах и квартирах кондиционеры! Остается надеяться, что статистика, предоставленная недавно местными метеорологами, как-то повлияет на политиков – в конце концов, им же тоже должно быть жарко.

В Швейцарии среднегодовая температура за период 2015-2024 годов повысилась почти на 2,3 градуса Цельсия по сравнению с периодом 1951-1980 годов. В результате, по данным Организации Объединенных Наций, Швейцария входит в десятку стран с самым быстрым потеплением на планете.

Почему же температура в нашей стране растет быстрее прочих? Во-первых, потому что Швейцария не имеет выхода к морю, а потому не пользуется буферным эффектом водных масс, способных поглощать большие количества тепла. В глобальном масштабе континенты нагреваются сильнее, чем океаны.

Высота и морфология Альп также играют ключевую роль. Снег и лед тают все быстрее, что снижает способность территории отражать солнечный свет в космос (эффект альбедо). Открытые поверхности – почва и скалы, обнаженные в результате отступления ледников, – имеют тенденцию поглощать больше тепла, что ускоряет глобальное потепление в стране. Наша Газета уже много лет следит за проблемой таяния ледников и вызываемых этим явлением трагедий, так что наши читатели в курсе.

Среднее повышение температуры за десятилетие 2015–2024 гг. по сравнению с базовым периодом 1951–1980 гг. Источник: ФАО

Глобальное потепление – проблема всего мира, верить в это отказывается, похоже, только американский президент, а потому ее локальный размах, так сказать, становится особенно понятен в сравнении с другими регионами. И тут факт налицо: из двадцати стран и территорий, наиболее затронутых изменением климата, пятнадцать расположены в Европе.

В 2024 году средняя температура здесь была на 2,4 градуса Цельсия выше средней температуры за период 1951-1980 годов. В то же время изменения, наблюдаемые в Азии, Америке и Африке, в целом соответствуют мировой тенденции. Специфический случай Европы также объясняется несколькими факторами, первый среди которых – это изменения в атмосферных потоках, которые увеличивают частоту летних тепловых волн. Во-вторых, как напомнила расположенная в Женеве Всемирная метеорологическая организация в своем последнем докладе о состоянии климата в Европе, значительная часть территории Европы находится в Арктика, как это ни покажется кому-то странным.

Арктика — это регион планеты, который нагревается больше всего. Как и в Альпах, таяние льдов приводит к появлению более темных поверхностей, которые поглощают больше тепла, создавая замкнутый круг, который еще больше ускоряет потепление. Изменения в распределении тепла и ветров также приводят к тому, что теплый воздух «задерживается» в этих высоких широтах. Если быть совсем конкретными, то самое быстро нагревающееся место в мире – это Шпицберген, тот самый архипелаг, на котором можно побывать, пока не поздно, благодаря агентству Steppes Travel, с которым мы вас недавно знакомили. Но посмотрите внимательно на таблицу: сразу вслед за экзотическим Шпицбергером идут Беларусь, Литва, Россия, а чуть ниже – Латвия, Украина, Эстония…

Среднее изменение температуры за десятилетие 2015–2024 гг. по сравнению с базовым периодом 1951–1980 гг. в 20 странах и территориях мира с самым сильным потеплением. Норвежский архипелаг Шпицберген выделяется экстремальным потеплением почти на 3,5 °C.

Но давайте все же вернемся в Швейцарию, занимающую одиннадцатую строчку в этом списке, и посмотрим более внимательно, как развивается ситуация здесь. Температура повысилась во всех регионах страны, но с 1864 года, когда были проведены первые измерения на национальном уровне, север Альп пережил более сильное потепление, чем южные районы. Причина: до 1940 года север Альп характеризовался более холодными и сухими зимами, а затем суровые зимы стали менее частыми, и температуры по обе стороны Альп выровнялись.

Таким образом, регионы, расположенные к северу от Альп, которые изначально имели более холодные климатические условия, «догнали» юг. В результате за последние 150 лет потепление на севере (+3 градуса Цельсия) было более значительным, чем на юге (+2,7 градуса Цельсия).

Повышаются не только средние температуры. Максимальные значения, зарегистрированные в течение года, также растут, как указывает MétéoSuisse в недавнем каталоге изменений температур с 1971 года. Сегодня самый жаркий день в году в среднем на 3,4 градуса Цельсия превышает температуру 50 лет назад.

Самая высокая температура в стране (41,5 градуса по Цельсию) была зафиксирована на станции Гроно в кантоне Граубюнден во время сильной жары 2003 года, согласно данным сайта MétéoSuisse. Однако условия измерения были другими. Историк климата Максимилиано Эррера, занимающийся анализом данных о температуре более 35 лет, утверждает, что «данные 2003 года не являются достоверными». По его мнению, рекорд принадлежит Женеве с 39,7 градусами по Цельсию летом 2015 года.

Особенно страдают от жары города, представляющие собой бетонные массивы. При этом именно в городах сосредоточено большинство населения, и к 2050 году, по оценкам специалистов, семь из десяти человек будут жить в городских центрах, тогда как уже сегодня каждый второй житель планеты проживает в городе.

В своей книге «После города. Вызов глобальной урбанизации» ("Après la ville. Défi de l'urbanisation planétaire", 2025) 79-летний французский инженер, экономист и социолог Пьер Вельц поднимает вопрос о вызовах глобальной урбанизации в контексте изменения климата, задавая вопрос: как совместить городское развитие и экологическую чрезвычайную ситуацию?

В эфире программы La Matinale на RTS автор рассуждал о нынешней жаре. По его мнению, нам придется привыкнуть к таким аномальным ситуациям, которые, «к сожалению», станут нормой завтрашнего дня. «Для нас, богатых европейцев, это остается вопросом комфорта, — размышляет он. — Мы сможем адаптироваться, у нас есть для этого средства». Однако в тропических или экваториальных районах, которые иногда чрезвычайно густонаселены, как, например, в долине Ганга на севере Индии, это «вопрос выживания», отмечает Пьер Вельц. «Уже сегодня температуры невыносимы. Сочетание влажности и жары не позволяет потеть. Тело не охлаждается [...] По оценкам, к концу века количество смертей, связанных с температурой, может быть таким же, как и от инфекционных заболеваний. Это не незначительная проблема»,

Таким образом, задача состоит в том, чтобы обеспечить охлаждение городского населения. По мнению Пьера Вельца, массового использования кондиционеров избежать не удастся. «Можно сколько угодно объяснять людям, что кондиционирование воздуха — это плохо, но если оно позволяет жить... Все зависит от того, как им управлять. Если установить термостат на 23, 24 или 25 °C, это не будет так драматично с экологической точки зрения, как об этом говорят».

Для французского инженера главным вызовом остается декарбонизация. «Это одна из немногих хороших новостей на экологическом фронте: мы знаем, как это сделать. Это большое движение, которое охватило весь мир. Всегда говорят, что китайцы продолжают потреблять много угля, но они также являются лидерами в области возобновляемых источников энергии. Их темпы роста огромны», — утверждает он.

В отличие от Китая, Пьер Вельц отмечает откат в этих вопросах в Европе и США. «Но мы знаем, как это сделать. Давайте действовать, не теряя времени. У нас есть технологии», — заключает он.

Давайте теперь отойдем на минутку от глобальных проблем и приблизимся к тому, что касается практически каждого жителя Швейцарии – единственной страны в Европе, насколько нам известно, где запрещена установка в частных домах и квартирах стационарных встроенных кондиционеров. Наименее заметных и наиболее эффективных.

На прошлой неделе жара обрушилась на Швейцарию во второй раз в этом году. Согласно бюллетеню MeteoSuisse по опасным явлениям природы, максимальная температура достигала 34-37 °C, а ночью – 19-23 °C к югу от Альп и 15-19 °C на западе Швейцарии.

В городских районах минимальные температуры были на несколько градусов выше из-за более медленного и менее выраженного ночного похолодания, чем в прилегающих районах, пояснялось в бюллетене. В самые жаркие часы относительная влажность воздуха составляла от 30 до 50%.

Но это – не рекорды! Некоторые метеорологи проводят параллели с жарким летом 2003 года. В том году август был, наряду с июнем, самым жарким месяцем с момента начала измерений в 1864 году. «По-настоящему пострадал юго-запад Франции. И временами эти жаркие порывы перекидываются на франкоязычную часть Швейцарии. По этой же причине наиболее пострадали Женева и Вале», - объясняет Дидье Ульрих, метеоролог из MétéoSuisse.

Из-за обширного антициклона над Средиземным морем и циклона у побережья Франции ситуация над Европой заблокирована. Этот циклон также вызывает юго-западный поток, «который приносит очень горячий воздух из Северной Африки в Испанию, а затем во Францию», вызывая явление «теплового насоса».

© MétéeSuisse

Несмотря на продолжительность и интенсивность жары этого лета, еще слишком рано говорить о том, является ли эта жара действительно аномальной для Швейцарии. Эта вторая волна жары «наступила относительно поздно», отмечает метеоролог. Однако следует ожидать, что в будущем жара будет учащаться, предупреждает Дидье Ульрих.

«Глобальное потепление приведет к тому, что такие периоды жары будут гораздо чаще, — прогнозирует он. - Их может быть три, четыре, может быть, пять раз за лето, вероятно, с перерывами, когда с океана будет поступать немного более прохладный воздух с грозами».

Удивительно, что ни одна политическая партия еще не призвала правительство к изменению существующих правил, явно отстающих от потепления климата. Главным препятствие к разрешению установки стационарных кондиционеров, наиболее эффективного средства в борьбе со все более интенсивными и частыми волнами жары, в частных жилых помещениях является забота об окружающей среде и экономия электроэнергии – оба аргумента убеждают далеко не всех.

Зимой никто не ставит под сомнение необходимость регулирования температуры в жилых помещениях, хотя системы отопления являются важным источником выбросов CO₂. Однако, когда жара становится невыносимой, обеспечение комфорта в помещениях становится более спорным вопросом,

Кондиционеры содержат хладагенты, такие как гидрофторуглероды. Попадая в атмосферу, эти газы усугубляют парниковый эффект и, следовательно, климатический кризис. R-32, синтетический газ, используемый в кондиционерах на протяжении многих лет, имеет потенциал глобального потепления примерно в 675 раз выше, чем у CO₂. Хладагенты могут выделяться во время работы или утилизации кондиционеров.

К этим прямым выбросам добавляются косвенные выбросы, связанные с потреблением электроэнергии. Более половины электроэнергии в мире производится из ископаемых источников (угля и газа), которые выделяют большие количества CO₂. В целом кондиционеры ответственны за более 3% мировых выбросов парниковых газов. Их влияние на климат сопоставимо с влиянием авиации.

Бытовой кондиционер потребляет от 3 до 7 киловатт-часов электроэнергии в день. Это в пять раз больше, чем потребляет современная посудомоечная машина за один цикл, утверждает Кордин Арпагаус, исследователь из Высшей школы Восточной Швейцарии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), искусственное охлаждение помещений в 2022 году составляло 7% мирового потребления электроэнергии. По сравнению с 2000 годом потребление электроэнергии системами кондиционирования воздуха – и в меньшей степени вентиляторами – увеличилось более чем в два раза.

По оценкам МЭА, к 2050 году в мире будет до 5 млрд кондиционеров!

По оценкам МЭА, в мире эксплуатируется более двух с половиной миллиардов кондиционеров. Большинство из них находится в США, Японии, Южной Корее и, прежде всего, в Китае, где с 2010 года кондиционирование воздуха получило широкое распространение. По данным МЭА, примерно каждый третий дом в мире (36%) оборудован системой кондиционирования. К 2050 году эта доля должна достичь 60%. Особенно заметный рост будет наблюдаться в Индии, где в течение следующих десяти лет количество устройств увеличится в десять раз. Мексика, Бразилия и Ближний Восток также будут демонстрировать высокие темпы роста, в то время как в Европе рост будет более умеренным.

Спрос на кондиционеры будет расти не только из-за изменения климата, но и из-за роста доходов, утверждает Ханна Ричи, специалист по анализу данных и исследователь в Программе глобального развития Оксфордского университета. Если бы люди, живущие в крайне жарких странах, таких как Индия или Индонезия, могли позволить себе кондиционер, они бы уже его имели, объясняет она.

В США около 90% домов оснащены кондиционерами. По последним данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2019 году этот показатель в ЕС составлял 20%. Официальных данных по Швейцарии нет, но по приблизительным оценкам, кондиционерами оснащены всего 5% домов.

А какую максимальную температуру довелось пережить вам, дорогие читатели?