Газовая дилемма в Швейцарии

Война в Украине привела к беспрецедентным колебаниям цен на энергоносители, в связи с чем швейцарские власти разработали план по оказанию помощи системным предприятиям электроэнергетического сектора, детали которого стали известны в конце прошлой недели. В частности, Федеральный совет намерен предоставить кредиты на общую сумму 10 миллиардов франков для обеспечения безопасности электроснабжения Швейцарии. Кредиты будут гарантировать то, что компании получат необходимую им ликвидность и смогут обеспечивать поставки электроэнергии. Господдержка предоставляется на строгих условиях, включая требования о прозрачности, запрет на выплату дивидендов и гарантии в виде заложенных акций. Кроме того, компании должны будут выплатить единовременную сумму в размере 15 миллионов франков в год, чтобы хотя бы частично покрыть расходы, понесенные Конфедерацией. Системно значимые электроэнергетические компании будут обязаны заранее согласовать с правительством условия получения кредита, поскольку в чрезвычайной ситуации помощь должна быть предоставлена в течение 48 часов. Консультации по этим предложениям продлятся до 4 мая, после чего законопроект будет рассмотрен парламентом на летней сессии с целью его срочного вступления в силу.

Пока власти обсуждают вопрос спасения предприятий, сами компании объявляют о повышении тарифов. Так, неприятная, но ожидаемая новость обрушилась на жителей Женевы в конце апреля: с первого мая им придется платить значительно больше за потребление газа. Как сообщила компания Services industriels de Genève (SIG), отвечающая за распределение питьевой воды, газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения по всему кантону Женева, а также за управление соответствующими сетями, тарифы вырастут на 3 сантима за кВт/ч. Это затронет 40 000 клиентов предприятия – как компании, так и частных лиц, использующих природный газ в целях отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Подорожание связано с исторически высокими рыночными ценами за мегаватт-часа газа, которые в период с марта 2021 по март 2022 года выросли в семь раз. На практике это будет означать, что для квартиры площадью 80 м2 счет увеличится в среднем на 32 франка в месяц, а для дома – на 54 франка в месяц. Для малого предприятия, которое потребляет в среднем 150 000 кВт/ч в год, повышение составит 375 франков в месяц без учета НДС, а счет для крупной компании, потребляющей 1 млн кВт/ч в год, увеличится на 2 500 франков в месяц.

Несмотря на это повышение, тарифы на природный газ остаются в пределах среднего уровня по Швейцарии, утешительно сообщает SIG. Коммунальное предприятие будет активнее использовать свои программы энергосбережения, чтобы помочь клиентам снизить счета за электроэнергию. Так, будет повышена премия, предоставляемая за каждый сэкономленный кВт/ч, а бонус за установку солнечных батарей будет увеличен на 50%. В общем, перспективы понятны: экономить или переходить на другие источники энергии. И то, и другое сделать не так просто.

Тем временем, некоторые швейцарские предприятия в частном порядке уже отказываются от использования газа, например, одна бернская булочная гордо вывесила в своей витрине объявление о том, что она работает исключительно на возобновляемых источниках энергии. Любопытны примеры и отдельных городов. Так, вода в бассейне Badi Im Moos в Шлирене (кантон Цюрих) больше не будет подогреваться в знак бойкота российского газа. Это означает, что клиентам придется купаться в прохладной воде. Чтобы хоть как-то компенсировать неудобства, власти решили сделать посещение бассейна бесплатным до конца мая, а с июня на билеты будет действовать скидка в размере 30%. «Мы больше не хотим помогать финансировать войну Путина», - рассказал представитель городской администрации Кристиан Майер в комментарии Blick, отметив, что каждый киловатт газа, который не используется для подогрева воды, станет причиной бреши в российском военном бюджете. Затрудняемся сказать, насколько чувствительной станет такая мера для России, но желание властей Шлирена внести свой вклад в деле борьбы за мир, безусловно, заслуживает внимания. По словам Майера, большинство клиентов отнеслись к этому решению с пониманием. Однако несколько человек были разочарованы и потребовали, «чтобы следующей зимой мы меньше отапливали здание мэрии». На такой же шаг пошел городской совет Лангенталя (кантон Берн): власти решили не отапливать бассейны газом этим летом из-за сложившейся ситуации с поставками.

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Подобные инициативы, конечно, похвальны, но они не решают глобальную проблему зависимости от иностранного газа. Альтернативой в этом вопросе мог бы стать пример первого в Швейцарии промышленного предприятия по производству CO₂-нейтрального синтетического газа. Установка по преобразованию отходов и сточных вод в сырье была открыта в Дитиконе. Возобновляемая электроэнергия от завода по сжиганию отходов используется для разделения деминерализованной воды на водород и кислород (электролиз). А в сбраживающих башнях очистных сооружений образуется CO. Из двух полученных газов, водорода и CO, микроорганизмы (археи) производят синтетический биометан в биореакторе. Синтезированный газ, который по химическому составу эквивалентен природному, затем подается в газовую сеть, где он может служить в качестве CO₂-нейтрального топлива. По оценкам экспертов, эта технология будет играть важную роль в будущем на пути к климатически нейтральному энергоснабжению.