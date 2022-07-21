Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 07. 2022.
Швейцарские власти подготовили план действий на случай нехватки газа и электричества этой зимой.|
Les autorités suisses ont préparé un plan d’urgence en cas de pénurie de gaz et d’électricité cet hiver.
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