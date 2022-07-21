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четверг, 21 июля 2022 года   

Готова ли Швейцария к энергетическому кризису?|La Suisse est-elle prête à affronter une crise énergétique?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 07. 2022.

Фото: Fré Sonneveld, Unsplash

Швейцарские власти подготовили план действий на случай нехватки газа и электричества этой зимой.

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Les autorités suisses ont préparé un plan d’urgence en cas de pénurie de gaz et d’électricité cet hiver.

Война в Украине оказывает влияние на энергоснабжение европейских стран, и Швейцария не стала исключением. «Сейчас мы переживаем первый глобальный энергетический кризис, в эпицентре которого находится Европа», - заявил директор федерального управления по энергетике Бенуа Реваз на пресс-конференции в среду. По его словам, в Европе наблюдается беспрецедентный уровень неопределенности в отношении поставок.

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