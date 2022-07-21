Готова ли Швейцария к энергетическому кризису? |La Suisse est-elle prête à affronter une crise énergétique?

Война в Украине оказывает влияние на энергоснабжение европейских стран, и Швейцария не стала исключением. «Сейчас мы переживаем первый глобальный энергетический кризис, в эпицентре которого находится Европа», - заявил директор федерального управления по энергетике Бенуа Реваз на пресс-конференции в среду. По его словам, в Европе наблюдается беспрецедентный уровень неопределенности в отношении поставок.