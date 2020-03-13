Автор: Заррина Салимова, Берн, 13. 03. 2020. Просмотров: 267
Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.|
Le coronavirus continue à se propager en Suisse. Le nombre de décès est passé à 7.
«За пределами Китая эпидемии нет», - говорил глава отделения инфекционных заболеваний .Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох в начале февраля. Прошло всего шесть недель, и новая коронавирусная инфекция распространилась по всему миру, став пандемией. Что происходит в Швейцарии и других странах? Какие меры принимают власти? И что обязательно должен знать каждый человек?
Что происходит в мире?
Новость о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса, кажется, повергла мир в хаос. Мировые биржи снова рухнули, российский рубль стремительно падает. Отменена миссия на Марс. Евро-2020 под угрозой.
Дональд Трамп запретил въезжать в США из стран Европы. Россия ввела запрет на въезд для граждан Италии и других стран, прибывающих из Италии. Чехия закрыла границы для резидентов стран «с высоким риском заражения новым коронавирусом», в том числе и для тех, кто проживает в Конфедерации. Мальта не принимает рейсы из Швейцарии.
Франция закрыла школы и университеты. В Бельгии закрываются учебные заведения, кафе, рестораны, дискотеки и магазины, за исключением продовольственных и аптек.
В Италии количество подтвержденных случаев заражений новой коронавирусной инфекцией приближается к 13 000, более 1000 человек скончались. Итальянские госпитали переполнены, медицинский персонал находится на пределе своих возможностей и вынужден чуть ли не решать, кого подключать к аппарату вентиляции легких, а кого нет, сообщает TagesAnzeiger.
Ситуация в Швейцарии
В Конфедерации подтверждено более 850 случаев заражения. Количество смертельных случаев выросло до семи. Все скончавшиеся входили в группу риска, т.е. имели хронические заболевания и/или были пожилыми людьми. Напомним, что швейцарские власти не считают целесообразным проводить тест на коронавирус всем пациентам: анализ берется только у тех, кто серьезно заболел, нуждается в госпитализации, находится в группе риска или работает в медицинском учреждении.
Какие меры принимают Конфедерация и кантоны?
В пятницу Федеральный совет примет решение о продолжении действия запрета на проведение мероприятий с одновременным участием более 1000 человек и, возможно, не только продлит его, но и ужесточит, сократив возможное количество участников до нескольких сотен.
Тем временем, некоторые кантоны вводят собственные правила. Так, в Женеве фактически запрещено проведение публичных или частных мероприятий с участием более 100 человек. Запрет не распространяется на кинотеатры и театры, если зрители сидят на расстоянии 1,80 метра друг от друга, т.е. каждое второе место должно оставаться пустым. Приостановлена работа сессии Совета по правам человека.
В Тичино объявлено чрезвычайное положение. До 29 марта закрыты все учебные заведения, кроме школ. Не работают кинотеатры, театры, бассейны, спортивные центры и ночные клубы. Небольшие рестораны на 50 мест могут оставаться открытыми только в том случае, если гости могут стоять или сидеть на определенном расстоянии друг от друга. В целом, мероприятия с участием более 50 человек запрещены. Лиц старше 65 лет просят не сидеть с внуками, не участвовать в общественных или частных празднествах и не пользоваться общественным транспортом.
Многие учебные заведения Конфедерации полностью или частично переходят на дистанционное обучение, заменяя лекции и занятия на подкасты и онлайн-трансляции. Подобные меры введены, среди прочего, в Люцернском, Бернском, Женевском и Лозаннском университетах, а также в Федеральных политихнических школах Цюриха и Лозанны.
Теории заговора и fake news
Судя по тем комментариям, которые оставляют некоторые наши читатели в социальных сетях, не все до сих пор осознают серьезность положения и предпочитают верить не информации из официальных источников, а теориям заговора, фальшивым новостям и просто слухам. Многие, например, заблуждаются, полагая, что новый коронавирус не опаснее сезонного гриппа. Сравнивая два заболевания, не стоит путать смертность (общее количество смертей за какой-то период) и летальность (доля умерших от всех переболевших). Несмотря на то, что за один и тот же период времени от гриппа умерло большей людей, чем от вызванных Covid-19 осложнений, летальность у гриппа, по предварительным оценкам, в разы меньше. Другими словами, вероятность умереть от Covid-19 выше, чем от гриппа, и увеличивается пропорционально возрасту. Наибольшему риску подвержены люди старше 65 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, а у лиц старше 80 лет летальность от Covid-19 достигает 14,8%. При этом уровень летальности от коронавируса в каждой конкретной стране зависит от демогафической структуры общества: чем больше пожилых людей, тем больше смертельных случаев. Именно поэтому швейцарские власти сделали своим приоритетом защиту наиболее уязвимых групп населения. У детей и молодежи заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает в легкой форме или даже бессимптомно.
Что может (и должен) делать каждый?
Самые простые меры оказываются наиболее действенными. Мы уже рассказывали о важных правилах гигиены, но готовы повторить их еще раз. Чтобы остановить распространение инфекции, OFSP рекомендует избегать приветственных поцелуев и рукопожатий; не трогать нос, рот и глаза; чихать и кашлять в сгиб локтя или одноразовый платок, который нужно сразу выбросить в закрытый мусорный бак.
Кроме того, нужно как можно чаще мыть руки, особенно перед приготовлением и приемом пищи, а также перед тем, как покормить ребенка; после того, как вы чихнули или кашлянули; каждый раз, когда вы возвращаетесь домой; после поездки на общественном транспорте; после посещения больного человека или контакта с его вещами; перед установкой или снятием контактных линз; после снятия медицинской маски; после посещения туалета и смены подгузника ребенку; после того, как вы вынесли мусор.
Если хотите поднять себе настроение и заодно узнать, как правильно нужно мыть руки, обязательно посмотрите ролик, который записал иранский комик Даниаль Кейриках: хорошее настроение гарантировано!
Что делать, если вы чем-то заболели?
При наличии симптомов респираторной инфекции, оставайтесь дома, не ходите в общественные места и избегайте контактов с другими людьми. Обязательно позвоните перед тем, как идти к врачу или в больницу. Не нужно звонить врачу, если у вас имеются только легкие симптомы (небольшая температура и кашель), так как ограниченные ресурсы медицинского персонала стоит использовать с максимальной пользой, подчеркивается на сайте OFSP. Свяжитесь с врачом по телефону, если ваше состояние ухудшилось (высокая температура, затрудненное дыхание) или если вы находитесь в группе риска.
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