ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на состоявшемся сегодня в Женеве брифинге, что распространение новой коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как пандемию.
Глава ВОЗ призвал к спокойствию и отметил, что описание ситуации как пандемии не меняет оценку угрозы, которую представляет коронавирус, а также предупредил, что пандемия – это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. «Если неправильно использовать это слово, то оно может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена», - подчеркнул он.
Напомним, что новый коронавирус Sars-CoV-2 был впервые обнаружен в Китае в декабре и с тех пор распространился по всему миру. Случаи заболевания были зафиксированы в 114 странах. Заболели около 118 000 человек. От вызванных вирусом осложнений скончались более 4 300 человек.
«Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели цифры будут расти», - сказал Гебрейесус. Он также добавил, что распространение вируса можно контролировать.
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