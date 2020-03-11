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среда, 11 марта 2020 года   

ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

11.03.2020 - 18:54

Фото: Claudio Schwarz, purzlbaum on Unsplash

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на состоявшемся сегодня в Женеве брифинге, что распространение новой коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как пандемию.

Глава ВОЗ призвал к спокойствию и отметил, что описание ситуации как пандемии не меняет оценку угрозы, которую представляет коронавирус, а также предупредил, что пандемия – это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. «Если неправильно использовать это слово, то оно может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена», - подчеркнул он.

Напомним, что новый коронавирус Sars-CoV-2 был впервые обнаружен в Китае в декабре и с тех пор распространился по всему миру. Случаи заболевания были зафиксированы в 114 странах. Заболели около 118 000 человек. От вызванных вирусом осложнений скончались более 4 300 человек.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели цифры будут расти», - сказал Гебрейесус. Он также добавил, что распространение вируса можно контролировать.

По состоянию на 11 марта, в Швейцарии было выявлено 645 заболевших, четверо из них скончались.

 

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