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пятница, 13 марта 2020 года   

Радикальные меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии

13.03.2020 - 16:51

Скриншот трансляции пресс-конференции от 13 марта

В пятницу, 13 марта, Федеральный совет объявил о новых мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Конфедерации.

Прежде всего, до 30 апреля запрещено проводить мероприятия с участием более 100 человек. Правило распространяется также на музеи, спортивные центры, бассейны и горнолыжные курорты.

В ресторанах, барах и на дискотеках могут одновременно находиться не более 50 человек, включая персонал, причем гости должны соблюдать дистанцию.

До 4 апреля закрываются школы, университеты и другие учебные заведения. Мы рассказывали, что многие швейцарские учреждения образования уже перешли на дистанционное обучение. Дети не должны оставаться под присмотром бабушек и дедушек, так как пожилые люди находятся в группе риска.

Федеральный совет рекомендует избегать поездок на общественном транспорте, особенно людям старше 65 лет и тем, у кого есть симптомы респираторной инфекции.

Пограничный контроль будет усилен. При этом из Италии в Конфедерацию могут въезжать только граждане Швейцарии, обладатели швейцарского вида на жительство, а также те, кому необходимо въехать в страну по профессиональным или другим веским причинам. Транзит и грузовые перевозки разрешены.

Правительство призывает всех и каждого следовать правилам гигиены и соблюдать социальную дистанцию. Те, у кого есть симптомы респираторного заболевания, должны оставаться дома. «Меры, принятые Федеральным советом, имеют смысл только в том случае, если их придерживаются все», - отметила президент Конфедерации Симонетта Соммаруга на состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции.

Добавим, что, по состоянию на 13 марта, в Швейцарии подтверждено более 1100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались девять человек.

 

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