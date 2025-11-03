Грипп, ковид, бронхиолит

Каждую зиму такие заболевания, как грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и, с недавнего времени, ковид, становятся причиной тысяч госпитализаций в Швейцарии. Федеральное ведомство здравоохранения рекомендует отдельным группам населения сделать прививку и напоминает, что вакцинация позволит избежать тяжелого течения болезни.

Грипп, например, может вызвать такие осложнения, как средний отит, пневмония или миокардит, а также привести к появлению неврологических расстройств. Это затрагивает в основном людей старше 65 лет, беременных женщин и женщин, родивших в течение последних четырех недель, людей с хроническими заболеваниями, недоношенных детей в возрасте от 6 до 24 месяцев. Младенцы младше шести месяцев не могут быть привиты от гриппа, поэтому особенно важно, чтобы вакцинировались люди, ухаживающие за ними.

Идеальный период для вакцинации начинается в середине октября и заканчивается с наступлением волны гриппа, которая в Швейцарии обычно длится со второй половины декабря до середины марта. Прививка снижает риск заражения на 25–80%, при этом эффективность защиты зависит от различных факторов, включая точность соответствия вакцины циркулирующим в текущем сезоне вирусам гриппа и состояние иммунной система пациента. Прививка от гриппа стоит около 45 франков. Страховка покрывает расходы только тем, кому вакцинация официально рекомендована. Остальные должны оплачивать прививку самостоятельно (в случае профессионального риска расходы часто берет на себя работодатель). Вакцина от гриппа не защищает от гриппозных инфекций.

Что касается респираторно-синцитиального вируса, то он остается основной причиной госпитализации новорожденных и младенцев в холодное время года. Вакцинация во время беременности или иммунизация с помощью моноклональных антител после рождения позволяют защитить новорожденных в течение их первой зимы. Кроме того, у пожилых людей РСВ может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония. Поэтому вакцинация рекомендуется также всем лицам старше 75 лет и лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями или имеющим ослабленный иммунитет.

Наконец, вакцинация от коронавируса в настоящее время рекомендована тем, кто имеет более высокий риск развития осложнений, например, пожилым людям, беременным женщинам, а также людям с некоторыми сопутствующими заболеваниями или с трисомией 21. Прививку стоит сделать медицинскому персоналу и лицам, имеющим контакты с группами риска. Швейцарский Минздрав напоминает, что коронавирус по-прежнему вызывает тяжелые инфекции – даже у людей, которые несколько раз заражались этим вирусом и выработали иммунитет.

Первая Национальная неделя вакцинации пройдет с 10 по 15 ноября: все желающие смогут получить консультации в участвующих в акции медицинских кабинетах и аптеках и сделать прививки против гриппа, ковида и/или РСВ. Подробную информацию можно получить на сайте Vacciner Suisse.

Для профилактики заболеваний не менее важными, чем вакцины, остаются и позабытые после окончания пандемии меры защиты: часто мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством, избегать прикосновений к лицу руками, проветривать помещения несколько раз в день и увлажнять воздух, поскольку сухие слизистые оболочки способствуют проникновению вирусов. Сюда же стоит добавить социальную дистанцию и ношение масок. Не говоря уже о том, что чихать и кашлять нужно в платок или сгиб локтя, а не в ладонь. «Я думал, что после пандемии мы будем более осмотрительны и будем соблюдать эти меры предосторожности. Но, похоже, это не так. Мы забыли все, что делали во время санитарного кризиса. Очень жаль», - признал заместитель кантонального врача кантона Фрибург Кристоф Монне в комментарии RTS. По его словам, простые меры сдерживали и даже останавливали распространение вирусов гриппа в течение четырех лет во время пандемии. Врачи не устают также повторять, что хорошим способом укрепить иммунную систему или, по крайней мере, не допустить ее ослабления являются здоровое питание, физические упражнения, полноценный сон и борьба со стрессом.