Коронавирус охватил всю Европу

По данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии подтверждено около 500 случаев заражения. Инфекция выявлена у людей в возрасте от 0 до 94 лет, а средний возраст заболевших составляет 48 лет, сообщается в ежедневном бюллетене OFSP. При этом мужчины заболевают немного чаще, чем женщины: 53% и 47% соответственно.

10 марта стало известно о третьей смерти от коронавируса в Швейцарии. Речь идет о проживавшей в доме престарелых недалеко от Мендризио 80-летней женщине, которая страдала другими заболеваниями. Напомним, что на прошлой неделе от вызванных вирусом осложнений скончались 74-летняя женщина из Лозанны и 76-летний мужчина из кантона Базель-сельский. Все трое скончавшихся входили в группу риска, так как были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями.

На коронавирус в Швейцарии больше не будут проверять всех, у кого имеются подозрения на наличие этой инфекции: отныне тест будут проходить только те, кто входит в группу риска и нуждается в госпитализации, а также персонал медицинских учреждений.

Федеральный департамент здравоохранения взывает к личной ответственности: люди, имеющие симптомы респираторной инфекции, в частности, температуру и кашель, должны оставаться дома и избегать контактов с другими. В случае ухудшения состояния сначала нужно связаться с врачом по телефону.

Длительность карантина по коронавирусу в Швейцарии снижена с 14 до 10 дней. Вернуться к нормальной жизни можно тогда, когда симптомы заболевания не проявляются в течение двух суток подряд. Однако даже в этом случае нужно соблюдать правила гигиены и предосторожности, так как человек все еще может заразить других. Люди, имеющие близкие контакты с заболевшим, например, живущие с ним в одном доме, должны теперь соблюдать пятидневный, а не двухнедельный карантин.

В Тичино, где на настоящий момент зарегистрировано наибольшее в Конфедерации число случаев заболевания Covid-19, ужесточены меры борьбы с распространением инфекции. Так, в кантоне отменены массовые мероприятия с участием более 150 человек. Руководство Университета Итальянской Швейцарии (USI) запретило студентам и сотрудникам, проживающим в итальянских областях Ломбардия, Пьемонт, Венето и Эмилия-Романья, посещать учебные кампусы в Лугано и Мендризио. Швейцарские резиденты, побывавшие в затронутых эпидемией регионах, не должны появляться в университете в течение 14 дней со дня возвращения в Конфедерацию, даже если у них нет никаких симптомов. Кроме того, со вторника в Тичино введен запрет на посещение домов престарелых и больниц. Фронтальеры могут пересечь итало-швейцарскую границу при наличии действующего разрешения на работу.

Любопытный факт: с сайта OFSP удален список стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее в нем были перечислены Китай, Южная Корея, Сингапур, Иран и северные области Италии. Минздрав Швейцарии отказался от этого списка, так как на настоящий момент «почти во всех регионах мира существует риск заражения новым коронавирусом». Всемирная организация здравоохранения, тем не менее, пока не объявила вспышку Covid-19 пандемией.

Коронавирус был обнаружен во всех странах Европы, причем крупнейшим очагом распространения инфекции за пределами Китая стала Италия, где заболели около 10 000 человек, более 600 из них скончались. Со вчерашнего дня карантинные меры, объявленные ранее итальянским правительством только в северных провинциях, распространяются на всю страну. В Италии закрыты учебные заведения, театры и спортивные залы. Свобода передвижения около 60 млн человек ограничена. Людей просят покидать дом только по важным причинам, например, чтобы отправиться на работу, или в случае экстренной необходимости.

Проживающие в Италии швейцарские граждане и находящиеся там туристы должны следовать инструкциям итальянских властей, уточняет Федеральный департамент иностранных дел. Решение о поездке в Италию принимается на усмотрение и под личную ответственность каждого человека.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в ходе состоявшейся во вторник в Париже встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом призвал к координации действий служб здравоохранения европейских стран, а также подчеркнул, что «на этой эпидемиологической стадии, когда вирус циркулирует по всей Европе, вопрос о закрытии границ не рассматривается».