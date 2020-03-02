Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

В пятницу, 28 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень риска распространения Covid-19 в мире c «высокого» до «очень высокого», а накануне предупредила, что каждая страна должна быть готова к появлению первого случая заболевания на своей территории. ВОЗ пока не видит признаков бесконтрольного распространения вируса.

По последним данным, новая коронавирусная инфекция была обнаружена на всех континентах, кроме Антарктиды: заболели около 90 000 человек, почти 3 000 из них скончались от вызванной вирусом пневмонии.

В Швейцарии подтверждено более 20 случаев заражения в кантонах Тичино, Женева, Во, Вале, Фрибург, Граубюнден, Аргау, Цюрих, Базель-городской, Базель-сельский и Берн. Заболевшие изолированы, находившиеся с ними в тесном контакте люди должны соблюдать карантин, в том числе 45 учащихся и 9 преподавателей лицея в Биле, а также 44 ребенка и 8 воспитателей детского сада в Шпрайтенбахе (кантон Аргау). Абсолютное большинство заболевших в течение последних двух недель побывали на севере Италии. Первый заболевший в Швейцарии, мужчина из Тичино, выздоровел и выписан из больницы.

В Конфедерации тест на коронавирус должен быть подтвержден дважды – в кантональной и референциальной лабораториях. Кантоны сразу информируют общественность, если результаты в кантональной лаборатории оказываются положительными. Однако Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) включает в официальную статистику только случаи, подтвержденные в референциальной лаборатории, расположенной в Женеве, поэтому данные по заболевшим на сайтах кантонов и OFSP могут отличаться.

В пятницу Федеральный совет объявил существующую ситуацию по коронавирусу «особой». Речь идет о трех степенях для оценки эпидемиологической обстановки, описанных в новом Законе об эпидемиях, за пересмотр которого жители Конфедерации проголосовали на референдуме в 2013 году. В соответствии с этим законом во время эпидемий положение в стране оценивается как «нормальное», «особое» или «чрезвычайное». Объявление «особого» положения дает правительству право принимать меры, которые ранее относились к компетенции кантонов.

В частности, 28 февраля Федеральный совет запретил все массовые мероприятия с одновременным участием более 1000 человек. Запрет действует до 15 марта и может быть продлен на более длительный срок. Отменены, среди прочего, Женевский автомобильный салон, салон часового искусства Baselworld, матчи Swiss Football League и многочисленные концерты. Представления в Большом театре Женевы продолжатся, но при ограниченном количестве зрителей – не более 1000 человек. Оперный театр Цюриха будет принимать не более 900 человек одновременно, а запланированный на 14 марта оперный бал отменен.

Введение этой беспрецедентной меры объясняется тем, что отследить, с кем контактировал больной на массовых мероприятиях, где незнакомые люди часто находятся очень близко друг к другу, невозможно, тогда как власти стремятся контролировать цепочки заражения, своевременно выявляя заболевших и контактировавших с ними лиц и помещая их в карантин.

Что касается крупных компаний с численностью сотрудников более 1000 человек, то на них запрет не распространяется, так как на предприятиях можно идентифицировать находящихся в тесном контакте с больными, а самим сотрудникам проще следовать правилам гигиены, чтобы обезопасить себя.

Некоторые кантоны ужесточают принятые правительством меры. Так, в Куре запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Исключение сделано для ресторанов и мероприятий, которые нельзя отменить, например, похорон и парламентских сессий.

Более строгие правила введены и в Берне, где мероприятия с участием менее 1000 человек могут проводиться только в том случае, если организаторы знают личные данные всех участников, чтобы в случае необходимости проследить их контакты, а также при условии, что участники в течение последних 14 дней не посещали регионы, затронутые вспышкой Covid-19, т.е. Китай, Корею, Иран, Сингапур и Северную Италию.

Федеральный дворец в Берне будет временно закрыт для посетителей и журналистов, не имеющих постоянной аккредитации. А Бернский университет заменяет лекции на 250 человек на онлайн-трансляции и призывает студентов и сотрудников, имеющих симптомы респираторного заболевания оставаться дома. Те, кто в течение двух последних недель побывал в регионах, затронутых вспышкой Covid-19, должны соблюдать домашний карантин даже в том случае, если у них нет никаких симптомов.

Власти призывают людей соблюдать базовые правила гигиены: тщательно и часто мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим дезинфицирующим средством; чихать и кашлять в сгиб локтя или платок, который нужно сразу выбросить; при наличии симптомов респираторной инфекции оставаться дома и сначала связаться с врачом по телефону. Подробнее об этих мерах мы рассказывали в нашей статье. В начале этой недели будут выпущены новые рекомендации, в которых будет говориться о необходимости уменьшить социальные контакты, избегать рукопожатий и привественных поцелуев.

Глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии Даниэль Кох на состоявшейся в субботу пресс-конференции попросил «слегка больных» людей не перегружать больницы: ресурсы медицинского персонала должны быть направлены на пожилых и хронически больных людей, т.е. тех, кто подвергается наибольшим рискам при заболевании Covid-19. У детей и молодежи заболевание проходит в легкой форме, подчеркнул он. «Именно поэтому мы не закрываем школы, ведь тогда многих бабушек и дедушек попросили бы присмотреть за детьми. А мы должны любой ценой избежать смешивания поколений», - уточнил Кох. Добавим, что, по данным на 2018 год, 18% населения Швейцарии составляют люди старше 64 лет.

Авиакомпании также принимают меры. Easyjet сокращает частоту полетов из швейцарских аэропортов в итальянские города. Swiss продолжает приостановку рейсов в материковый Китай до 28 марта и сокращает частоту полетов в Гонконг, при этом билеты в Милан, Болонью, Турин, Верону, Венецию, Триест и Геную могут быть бесплатно перебронированы.

Отрицательное влияние эпидемии на мировую экономику продолжается. Для европейских бирж прошедшая неделя оказалась худшей со времен кризиса 2008 года. Из-за падения акций состояние богатейших людей мира, по данным Bloomberg, сократилось более чем на 440 миллиардов долларов.

Ученые всего мира изучают вирус, но до сих пор точный механизм и скорость его передачи недостаточно исследованы, а оценки летальности остаются приблизительными. Гипотеза о том, что «промежуточным хозяином» вируса стал панголин, не подтвердилась, и исследователи вернулись к первоначальной версии о летучих мышах. Инфекция, судя по имеющимся данным, представляет наибольшую опасность для пожилых людей и тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями.