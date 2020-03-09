Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Швейцарии и соседним странам. Боятся ли жители Конфедерации заболеть? Какие меры принимают власти? И что нужно знать работодателям?

Защитить тех, кто находится в группе риска

С четверга по воскресенье количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии выросло практически в три раза и превысило 300 человек. 8 марта стало известно о втором смертельном случае от Covid-19 на территории Конфедерации. Речь идет о страдавшем хроническими заболеваниями 76-летнем мужчине, скончавшемся в кантональной клинике Листаля (кантон Базель-сельский).

«Быстрое развитие эпидемии за последние несколько дней в Швейцарии и соседних странах требует пересмотра принятых мер», - заявил министр здравоохранения Ален Берсе на прошедшей в пятницу в Берне пресс-конференции. Федеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения, к которым относятся люди старше 65 лет и те, кто страдают гипертонией, диабетом, а также сердечно-сосудистыми, онкологическими, респираторными и другими ослабляющими иммунитет заболеваниями.

Находящиеся в группе риска люди должны избегать посещения общественных мероприятий, а также поездок на общественном транспорте и походов за покупками в часы пик. Кроме того, им рекомендуется отказаться от необязательных деловых и частных встреч.

Рекомендации для работодателей

На сайте Федерального департамента здравоохранения (OFSP) опубликован ряд рекомендаций для работодателей. Власти, среди прочего, подчеркивают необходимость соблюдать дистанцию на рабочем месте и предлагают, например, переходить на удаленную работу или переоборудовать офисы таким образом, чтобы люди меньше контактировали друг с другом.

При наличии температуры и кашля сотрудники должны оставаться дома, при этом Минздрав призывает работодателей проявлять гибкость и не требовать справку от врача, если работник отсутствует по причине плохого самочувствия менее пяти дней. Эта мера направлена на то, чтобы «разгрузить» медицинские учреждения, которые должны использовать свои ресурсы для оказания помощи тяжело больным людям, а не тратить время на выдачу справок о нетрудоспособности.

Вопросами минимизации экономических последствий коронавируса будет заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа, отмечается в правительственном коммюнике. Кроме того, в середине марта будет опубликован обновленный прогноз экономического роста в Швейцарии.

Швейцарцы поддерживают меры правительства

Еще в середине февраля казалось, что эпидемия разгорелась где-то далеко и не имеет к жителям Конфедерации никакого отношения, а сегодня нам всем приходится иметь дело с ее последствиями: рабочие поездки и договоренности срываются, рейсы аннулируют, мероприятия переносят, фестивали и концерты отменяют.

В Швейцарии, тем не менее, коронавируса не боятся. Так, 67% жителей страны не считают, что вирус представляет угрозу. Об этом говорится в опросе, проведенном с 3 по 6 марта исследовательским институтом Link для издания SonntagsBlick. 24% респондентов назвали умеренной опасность, которую представляет коронавирус, а 8% – высокой. 93% признались, что часто моют руки, 76% избегают рукопожатий, более 50% участников опроса временно воздерживаются от поездок за границу.

Кроме того, 76% опрошенных поддерживают меры правительства и считают целесообразным запрет на проведение крупных мероприятий. 86% считают, что Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) предоставляет достаточную информацию о заболевании.

Карантин в Италии

Швейцарское правительство внимательно следит за развитием событий на севере Италии, где число заболевших Covid-19 превысило 7 000 человек, а от вызванных инфекцией осложнений скончались более 360 человек – по числу смертельных случаев Италия обогнала Иран и уступает только Китаю.

В воскресенье итальянские власти ввели беспрецедентные меры, закрыв на карантин Ломбардию и 14 провинций в других областях на севере страны, а также ограничив свободу передвижения 15 миллионов жителей: въезд и выезд разрешен только по «важным» причинам, например, по работе или в случае экстренной ситуации.

Границу между Италией и Швейцарией смогут пересекать работающие в Тичино фронтальеры, при этом они должны будут иметь при себе разрешение G. Гражданам и жителям Швейцарии не рекомендуется выезжать в закрытые на карантин регионы. Граница также будет открыта для движения товаров.

Вниманию тех, кто планирует поездки в Москву

В Москве введен режим повышенной готовности для служб здравоохранения, городского хозяйства, транспорта, который, как отмечает на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, предусматривает усиление «требований по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции». «Самоизолироваться» на 14-дневный карантин должны пассажиры, прибывающие в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США, сообщает Интерфакс. За развитием ситуации и обновлением списка стран «с неблагополучной ситуацией по коронавирусу» можно следить на сайте мэра Москвы.

Covid-19 серьезнее, чем грипп

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус посвятил сравнению гриппа и Covid-19 свое выступление на состоявшемся 3 марта в Женеве брифинге. «Вирус, вызывающий Covid‑19, для нас нов, и иммунитет не выработан ни у кого. Это означает, что к инфекции восприимчиво большее количество людей, причем у некоторых заболевание будет протекать в тяжелой форме», - подчеркнул глава Гебрейесус и добавил, что в отличие от гриппа, вакцин и специальных лекарственных препараты от Covid‑19 нет. Кроме того, у сезонного гриппа летальность составляет менее 1%, а у Covid‑19 – около 3,4%.

Добавим, что Швейцария выделит 9 млн франков на борьбу с эпидемией: 5 млн предназначены для финансирования научных исследований, а 4 млн будут перечислены международным организациям, занимающимся вопросами здравоохранения.