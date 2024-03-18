швейцарские железные дороги

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 18.03.2024.
Согласно имеющейся информации, руководство Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) ведет переговоры с другими компаниями, чтобы приблизить финансовый центр Швейцарии к Флоренции, Риму и Копенгагену, а также изучают надписи на стенах собственных поездов.|
Les Chemins de fer suisses (SBB/CFF) sont en discussions avec leurs partenaires sur les nouvelles connections entre le centre financier suisse et Florence, Rome et Copenhague et étudient les inscriptions sur les murs de ses propres trains.
Поезд – излюбленный вид транспорта швейцарцев, а потому новости, связанные с развитием сети железных дорог, регулярно находят отражение на страницах Нашей Газеты.
За кого проголосовала «русская» Швейцария?В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Михаил Сучков: «Позитивный швейцарский опыт»Героями рубрики Наши люди становятся самые разные, но всегда интересные персонажи, которых мы стараемся поддержать как в радостные моменты, так и в трудные. Сегодняшний наш рассказ – история успеха.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
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