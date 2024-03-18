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вторник, 19 марта 2024 года   

Швейцарские железные дороги - от логистики до политики |Chemins de fer suisses: de la logistique à la politique

Автор: , Цюрих, .

(DR)

Согласно имеющейся информации, руководство Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) ведет переговоры с другими компаниями, чтобы приблизить финансовый центр Швейцарии к Флоренции, Риму и Копенгагену, а также изучают надписи на стенах собственных поездов.

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Les Chemins de fer suisses (SBB/CFF) sont en discussions avec leurs partenaires sur les nouvelles connections entre le centre financier suisse et Florence, Rome et Copenhague et étudient les inscriptions sur les murs de ses propres trains.

Поезд излюбленный вид транспорта швейцарцев, а потому новости, связанные с развитием сети железных дорог, регулярно находят отражение на страницах Нашей Газеты.

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швейцарские железные дороги
общественный транспорт швейцария
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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