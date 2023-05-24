Расписание поездов на 2025 год вызвало скандал |L’horaire CFF/SBB pour 2025 crée un scandale

Пару недель назад было обнародовано расписание поездов, которым предстоит мчаться по швейцарским железным дорогам в 2025 году – оно должно войти в силу 15 декабря 2024 года. Обнародовано, согласитесь, заблаговременно, если не с опережением графика. И хорошо, потому что на разбирательство с, вероятно, неожиданно бурной реакцией на этот документ потребуется время. В чем суть?