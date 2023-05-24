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24.05.2023 - 21:49Скончалась Тина Тернер

Расписание поездов на 2025 год вызвало скандал|L’horaire CFF/SBB pour 2025 crée un scandale

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24. 05. 2023.

Photo © Nashagazeta

Чувства жителей Романдии оказались задеты не на шутку. Учтет ли это руководство Швейцарских железных дорог?

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Les sentiments des utilisateurs du réseau ferroviaire en Suisse romande sont profondément touchés. Les patrons vont-ils en tenir compte ?

Пару недель назад было обнародовано расписание поездов, которым предстоит мчаться по швейцарским железным дорогам в 2025 году оно должно войти в силу 15 декабря 2024 года. Обнародовано, согласитесь, заблаговременно, если не с опережением графика. И хорошо, потому что на разбирательство с, вероятно, неожиданно бурной реакцией на этот документ потребуется время. В чем суть?

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