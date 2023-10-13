Куда отправиться на каникулы? |Où partir en vacances?

Самолет, автомобиль или поезд – какому виду транспорта отдать предпочтение, отправляясь на осенние каникулы? Если этим летом вам довелось лететь в отпуск из Цюрихского аэропорта, то вы могли своими глазами видеть безумные очереди для прохождения контроля безопасности. Позже руководство аэропорта наняло дополнительный персонал, и ситуация немного выровнялась. Но на прошлой неделе, к началу осенних каникул, жалобы на чрезмерно длительное время ожидания и потерянный багаж снова участились. Автомобиль может быть неплохой опцией – если забыть о традиционных многокилометровых пробках перед Готардским тоннелем. Остается поезд!