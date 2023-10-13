Автор: Заррина Салимова, Берн, 13.10.2023.
Во многие европейские города можно добраться из Швейцарии на поезде всего за несколько часов.|
De nombreuses villes européennes sont accessibles depuis la Suisse en quelques heures de train.
Самолет, автомобиль или поезд – какому виду транспорта отдать предпочтение, отправляясь на осенние каникулы? Если этим летом вам довелось лететь в отпуск из Цюрихского аэропорта, то вы могли своими глазами видеть безумные очереди для прохождения контроля безопасности. Позже руководство аэропорта наняло дополнительный персонал, и ситуация немного выровнялась. Но на прошлой неделе, к началу осенних каникул, жалобы на чрезмерно длительное время ожидания и потерянный багаж снова участились. Автомобиль может быть неплохой опцией – если забыть о традиционных многокилометровых пробках перед Готардским тоннелем. Остается поезд!
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