Каждый год Bank Cler на основе данных исследовательского института BAK Economics рассчитывает стоимость недельного отдыха на четырнадцати различных горнолыжных курортах Швейцарии. После рекордных показателей прошлой зимы специалисты вновь ожидают сильного сезона. Швейцарские курорты остаются популярными, спрос на жилье не утихает, а вместе с этим растут и цены – стоимость катания на лыжах в среднем выросла на 6%.