О том, что поезд – самый экологически чистый вид транспорта, знают не все, поэтому стоит отметить, что он выделяет меньше CO2, чем любое другое моторизованное средство передвижения. На долю поездов приходится лишь 0,2% глобальных выбросов диоксида углерода, связанных с транспортом, экологичнее только ходьба и езда на велосипеде, отмечается на сайте туристической организации Suisse Tourisme.

Крупнейшая в стране железнодорожная компания SBB/CFF вырабатывает 90% электроэнергии для своих поездов за счет гидроэнергетики. Энергоснабжение станций, офисов и других зданий уже отличается стопроцентной углеродной нейтральностью. Ожидается, что к 2025 году вся электроэнергия будет поступать из возобновляемых источников.

Благодаря инновационным проектам и мерам по энергосбережению SBB/CFF вносит большой вклад в развитие устойчивой мобильности в Швейцарии, например, с помощью «адаптивного регулирования». Система предоставляет рекомендации машинистам, которые помогают им более плавно управлять составами и еще больше сокращать выбросы.

Компния Ретийская железная дорога, которой, среди прочего, принадлежит знаменитый экскурсионный поезд Экспресс Бернина, придает большое значение происхождению энергии, которую она использует, а также будущему прогрессу в области устойчивого развития. С 2013 года 100% энергии, используемой для работы локомотивов и обслуживания помещений, вырабатывается за счет гидроэнергетики. Потребности в энергии в поездах и на станциях постоянно оптимизируются: от внешних систем контроля качества воздуха с низким уровнем выбросов CO2 до отопления с использованием возобновляемых источников энергии и современных технологий рециркуляции.

MS Diamant – современное прогулочное судно, курсирующее по Фирвальдштетскому озеру, является флагманом швейцарской навигации в плане роскоши и технологичности, а также первым климатически нейтральным судном, совершающим регулярные рейсы в Швейцарии. Еще более интересный вариант – солнечный катамаран MobiCat с крышей из солнечных панелей. Его скорость невелика и у пассажиров есть возможность всласть любоваться видами Бильского озера. С момента ввода в эксплуатацию в 2001 году MobiCat перевез более 40 тыс. человек на расстояние 20 тыс. километров. Благодаря передовым технологиям, он не только полностью обеспечивает себя энергией, но и «подпитывает» местные электросети.

Во Фрюмзене (кантон Санкт-Галлен) туристов ждет первая в мире канатная дорога Штауберн с питанием исключительно от солнечных батарей. Поднявшись на вершину Альпштайн, путешественники насладятся великолепным видом на Боденское озеро. Благодаря использованию солнечных аккумуляторов возможны ночные экскурсии, энергии хватает даже на электрификацию местного горного ресторана.

Те, кто хотят необычным способом открыть для себя Интерлакен с его озерами и горами, могут сделать это на электрическом автобусе CarPostal. Его батареи подзаряжаются за счет гидроэлектроэнергии, такой вид транспорта намного тише обычного, поэтому туристы смогут полностью расслабиться и насладиться поездкой.

Фуни – последний швейцарский водный фуникулер, расположенный в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Фрибурга. Это старинное сооружение работает с 1899 года без электричества и выхлопных газов. Фуникулер не моторизован, а работает на сточных водах, которые после фильтрации закачиваются в резервуар емкостью 3 тыс. литров. Давление воды позволяет Фуни поднимать пассажиров на высоту 56,4 метра.

Многие знают Церматт благодаря всемирно знаменитой горе Маттерхорн, однако и в самой деревне есть на что посмотреть: здесь выстроились великолепные деревянные шале и роскошные отели. Чтобы сохранить местное очарование, добраться сюда можно только на поезде или пешком. Сев на поезд в Церматте, приятно подняться на гору Горнерграт, откуда открывается идеальный вид на Маттерхорн. Составы, доставляющие пассажиров на Горнерграт, оснащены рекуперативными тормозами, благодаря которым энергия движения поезда преобразуется в электрическую. На обратном пути в долину эта энергия передается в общую электросеть, а оттуда подается в другие поезда. Восстановление энергии во время трех спусков может обеспечить до двух подъемов.

На небольшой полоске земли, выступающей в озеро Валензе, находятся деревни Квинтен и деревня Ау (кантон Санкт-Галлен). Это очаровательное место граничит с озером с одной стороны и отвесными скалами горного хребта Курфирстен с другой. До Квинтена можно добраться только пешком или на лодке. Благодаря особенно мягкому климату, здесь растет много винограда, инжира, киви и других тропических фруктов. Отведав этих даров природы, стоит совершить круиз по озеру, с которого очень удобно осматривать возвышающиеся над ним горы.

С 1893 года зубчатая железная дорога перевозит любителей природы и горных прогулок из Вильдерсвиля возле Интерлакена на гору Шюниге Платте, где начинаются пешеходные маршруты. Рядом с горной станцией на высоте 1967 метров находится Альпийский Сад, где представлена местная флора, здесь можно увидеть более 60% всех альпийских растений, встречающихся в Швейцарии – рай для ботаников!