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вторник, 20 июня 2023 года   

Зарплаты растут, но не у всех |Les salaires augmentent, mais pas pour tous

Автор: , Берн, .

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Сколько зарабатывают главы швейцарских госкомпаний? На какую зарплату могут рассчитывать выпускники университетов прикладных наук? И кто больше всего страдает от инфляции?

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Combien gagnent les dirigeants des entreprises proches de la Confédération? Quel est le salaire des diplômés des hautes écoles spécialisées? Et qui souffre le plus de l’inflation?

Доходы руководителей связанных с Конфедерацией компаний не скрыты за семью печатями – из находящегося в открытом доступе доклада любой желающий может узнать о том, сколько зарабатывают директора Почты Швейцарии или железнодорожной компании CFF/SBB.

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