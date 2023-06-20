Автор: Заррина Салимова, Берн, 20.06.2023.
Сколько зарабатывают главы швейцарских госкомпаний? На какую зарплату могут рассчитывать выпускники университетов прикладных наук? И кто больше всего страдает от инфляции?|
Combien gagnent les dirigeants des entreprises proches de la Confédération? Quel est le salaire des diplômés des hautes écoles spécialisées? Et qui souffre le plus de l’inflation?
Доходы руководителей связанных с Конфедерацией компаний не скрыты за семью печатями – из находящегося в открытом доступе доклада любой желающий может узнать о том, сколько зарабатывают директора Почты Швейцарии или железнодорожной компании CFF/SBB.
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Результаты референдума 18 июняГраждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
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