В июне 2020 года Наша Газета рассказывала о громком скандале, вспыхнувшем в Швейцарии на долетевшей сюда из далекой Америки волны антирасистских манифестаций, охвативших значительную часть планеты вслед за трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Речь шла о бронзовом памятнике Давиду де Пюри, установленному 6 июля 1855 года на главной городской площади, носящей его же имя. Талантливый финансист и щедрый меценат, на деньги которого в Невшателе были построены, в частности, хоспис, первая в Швейцарии публичная библиотека, здание мэрии, латинский колледж и колледж для девочек (где сейчас располагается Музей естественной истории), был объявлен рабовладельцем. Вслед за этим приговором появилась петиция, авторы который требовали памятник снести и установить на его месте «мемориальную доску в память о всех прошлых и нынешних жертвах расизма и белого супрематизма».

Муниципальные власти не могли не отнестись к этому требованию со всей серьезностью, тем более что слова были вскоре подкреплены «делом»: в ночь с 12 на 13 июля 2020 года активисты облили статую красной краской, символизировавшей, как они объяснили, кровь рабов. Насколько нам известно, никто из жителей Невшателя, обнаруживших поутру это «художество», его не одобрил, однако степень порицания была различной. Одни не скрывали своего возмущения, говоря о «вандализме», вторые списывали этот акт на «человеческую глупость», третьи же выдвигали контрпредложение: «вместо того, чтобы поливать памятник краской, установили бы у его подножия табличку, объясняющую, что он [де Пюри] сделал хорошего, а что плохого».

Именно третье, самое разумное, на наш взгляд, мнение высказали и мы в той первой нашей публикации: советский и прочие опыты учат, что попытки вычеркнуть из истории любые, даже не самые славные ее страницы, ни к чему хорошему не ведут. И очень удивились, узнав, что профессор истории Женевского университета Корин Амашер выступает за то, чтобы старые памятники уступили место новым – мы говорили об этом в опубликованном не так давно интервью.

Властям города было, о чем задуматься, ведь в таких делах стоит только «нáчать», как говорил Михаил Сергеевич: вслед за снесением памятника пришлось бы, вероятно, переименовывать и главную городскую площадь, как это было сделано в 2018 году с пространством, носившем имя уличенного в расизме известного невшательского глациолога Луи Агассиза», на котором располагается филологический факультет Университета Невшателя. (Аналогичный случай был совсем недавно в Женеве.) Дальше логическая веревочка неминуемо привела бы к еще более сложной дилемме: что делать со всем, что построено на деньги де Пюри? Согласитесь, одно дело поменять табличку, но другое – собственными руками уничтожать богоугодные, так сказать, заведения.

Мы рады, что муниципалитет Невшателя не поддался на давление радикалов и принял разумное решение: год спустя после пережитых волнений он объявил, что у подножия памятника (который к тому времени от красной краски давно отмыли) появится-таки табличка с объяснениями.

Сказано – сделано. Еще через год, а точнее, в прошлый четверг, 27 октября, табличка была торжественно представлена публике вместе с творением женевского художника Матиаса Пфунда, призванным вступить в столь модный в современной музеографии диалог со «старым» памятником. Созданная им 35-сантиментровая бронзовая фигурка изображает де Пюри верх ногами, с головой, упертой в белый бетонный цоколь высотой 110 см. Насчет вкуса можно спорить, но мысль ясна. Если же кому-то будет непонятно, то сомнения развеет текст на установленной табличке, доступный на 12 языках (включая португальский, сомалийский и лингала) благодаря QR-коду – Невшатель идет в ногу со временем!

«Государственные органы управления обязаны документировать свое прошлое, включая мрачные его зоны. Без этого невозможно демократическое, плюралистическое и инклюзивное общество», – сказал на церемонии коммунальный советник Томас Фаччинетти. Лучше и не скажешь! Но власти на этом не остановятся: еще через год должен появиться педагогический интерактивный маршрут, который позволит лучше понять участие Невшателя в колониальной истории – похвальный подход к собственному прошлому.