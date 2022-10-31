Автор: Надежда Сикорская, Невшатель, 31. 10. 2022.
Власти Невшателя приняли разумное, на наш взгляд, решение о том, как поступить с монументом в честь благодетеля города, два года назад оказавшимся под угрозой сноса.|
Nous saluons la décision sage des autorités de Neuchâtel quant au destin de la statue du bienfaiteur de la ville à réputation controversée
В июне 2020 года Наша Газета рассказывала о громком скандале, вспыхнувшем в Швейцарии на долетевшей сюда из далекой Америки волны антирасистских манифестаций, охвативших значительную часть планеты вслед за трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Речь шла о бронзовом памятнике Давиду де Пюри, установленному 6 июля 1855 года на главной городской площади, носящей его же имя. Талантливый финансист и щедрый меценат, на деньги которого в Невшателе были построены, в частности, хоспис, первая в Швейцарии публичная библиотека, здание мэрии, латинский колледж и колледж для девочек (где сейчас располагается Музей естественной истории), был объявлен рабовладельцем. Вслед за этим приговором появилась петиция, авторы который требовали памятник снести и установить на его месте «мемориальную доску в память о всех прошлых и нынешних жертвах расизма и белого супрематизма».
Именно третье, самое разумное, на наш взгляд, мнение высказали и мы в той первой нашей публикации: советский и прочие опыты учат, что попытки вычеркнуть из истории любые, даже не самые славные ее страницы, ни к чему хорошему не ведут. И очень удивились, узнав, что профессор истории Женевского университета Корин Амашер выступает за то, чтобы старые памятники уступили место новым – мы говорили об этом в опубликованном не так давно интервью.
Властям города было, о чем задуматься, ведь в таких делах стоит только «нáчать», как говорил Михаил Сергеевич: вслед за снесением памятника пришлось бы, вероятно, переименовывать и главную городскую площадь, как это было сделано в 2018 году с пространством, носившем имя уличенного в расизме известного невшательского глациолога Луи Агассиза», на котором располагается филологический факультет Университета Невшателя. (Аналогичный случай был совсем недавно в Женеве.) Дальше логическая веревочка неминуемо привела бы к еще более сложной дилемме: что делать со всем, что построено на деньги де Пюри? Согласитесь, одно дело поменять табличку, но другое – собственными руками уничтожать богоугодные, так сказать, заведения.
Мы рады, что муниципалитет Невшателя не поддался на давление радикалов и принял разумное решение: год спустя после пережитых волнений он объявил, что у подножия памятника (который к тому времени от красной краски давно отмыли) появится-таки табличка с объяснениями.
Сказано – сделано. Еще через год, а точнее, в прошлый четверг, 27 октября, табличка была торжественно представлена публике вместе с творением женевского художника Матиаса Пфунда, призванным вступить в столь модный в современной музеографии диалог со «старым» памятником. Созданная им 35-сантиментровая бронзовая фигурка изображает де Пюри верх ногами, с головой, упертой в белый бетонный цоколь высотой 110 см. Насчет вкуса можно спорить, но мысль ясна. Если же кому-то будет непонятно, то сомнения развеет текст на установленной табличке, доступный на 12 языках (включая португальский, сомалийский и лингала) благодаря QR-коду – Невшатель идет в ногу со временем!
«Государственные органы управления обязаны документировать свое прошлое, включая мрачные его зоны. Без этого невозможно демократическое, плюралистическое и инклюзивное общество», – сказал на церемонии коммунальный советник Томас Фаччинетти. Лучше и не скажешь! Но власти на этом не остановятся: еще через год должен появиться педагогический интерактивный маршрут, который позволит лучше понять участие Невшателя в колониальной истории – похвальный подход к собственному прошлому.
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