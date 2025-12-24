Административное деление Швейцарии изменится с 1 января – 2026 год жители города Мутье официально встретят в новом кантоне. Напомним, что переход Мутье из кантона Берн в кантон Юра занял десяток лет. В 2017 году 51,7% избирателей Мутье поддержали идею присоединения к Юре, но в 2019-м результаты голосования были аннулированы из-за обнаруженных нарушений. Два года спустя состоялось голосование на муниципальном уровне, и в 2024 году избиратели снова сказали «да» переходу, который официально будет завершен буквально через неделю.

Швейцарские военно-воздушные силы будут децентрализованы с целью укрепления обороноспособности. Кроме того, военная полиция будет регулировать взаимодействие между профессиональными и резервными организациями. Будут модернизированы и сухопутные войска. Также планируется создать новый центр по космосу, чтобы сформировать и развивать необходимые оперативные возможности в космической сфере. А вот обязанность нести службу в системе гражданской обороны будет продлена с 36 до 40 лет. Причина заключается в низкой численности личного состава. По всей Швейцарии должно быть 72 000 сотрудников гражданской обороны, но в начале 2025 года их насчитывалось всего 57 тысяч. Кантоны могут сохранить прежнюю систему в течение переходного периода.

С 2026 года федеральное ведомство по культуре сможет более активно продвигать два национальных языка – итальянский и ретороманский – за пределами их традиционных областей использования. Поддержку могут получить проекты по повышению привлекательности школьных предметов, а также меры по поощрению использования этих языков, причем не только в школе.

До недавнего времени у жертв сталкеров было мало возможностей для привлечения обидчиков к ответственности, но с 1 января ситуация изменится – сталкинг будет закреплен в Уголовном кодексе Швейцарии. Лицо, которое настойчиво преследует, беспокоит или угрожает другому человеку, может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет или штрафом. Виновные не будут привлекаться к ответственности автоматически, а только после заявления пострадавшей стороны, т.е. жертва должна быть проактивной и не бояться обращаться в полицию.

Хорошие новости ожидают тех, кто строит дом или делает ремонт. Изменения в законодательстве о строительных контрактах укрепляют права застройщиков и покупателей недвижимости по отношению к подрядчикам. В частности, срок для подачи жалобы на явные и скрытые дефекты продлевается до 60 дней после их обнаружения, при этом компании не имеют права сокращать этот период и не могут исключать из договора право на исправление строительных дефектов. Пятилетний срок давности для дефектов также больше не может быть сокращен.

Бюджет швейцарских семей будет немного облегчен: в 2026 году цены на электроэнергию снизятся в среднем на 4%, что позволит среднестатистическому домохозяйству сэкономить около 60 франков в год. С 2026 года владельцытакже получат более справедливое вознаграждение при продаже электроэнергии местным поставщикам услуг – будут применяться минимальные условия или средняя цена, рассчитываемая ежеквартально на момент подачи электроэнергии в сеть.

Кроме того, максимальная процентная ставка по потребительским кредитам будет снижена: с 11% до 10% для кредитов наличными, а для кредитов на покрытие овердрафта – с 13% до 12%. Улучшится и положение швейцарских пенсионеров: со следующего года они начнут получать 13-ю пенсию, которая будет впервые выплачена в декабре. Напомним, что швейцарский народ «назначил» себе дополнительную пенсию, проголосовав за эту идею на референдуме в 2024 году.

Что касается вопросов здоровья, то с 1 января базовая страховка покрывает расходы на прививки от дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, гриппа, коронавируса, РСВ, бешенства и других заболеваний. Однако если прививка делается по профессиональным причинам или в связи с поездкой за границу, то ее стоимость не покрывается. А с июля 2026 года страховка будет покрывать расходы на приложения для лечения депрессии при условии, что это было прописано врачом с соответствующей специализацией.

В сфере дорожного движения также произойдут некоторые изменения. Так, регистрация транспортных средств будет переведена в цифровой формат: некоторые электронные сертификаты ЕС теперь можно будет получать напрямую из европейских баз данных. Будут введены новые правила, регулирующие время работы и отдыха в международных автоперевозках.

Наконец, во второй половине 2026 года будет введено государственное электронное удостоверение личности, которое может пригодиться, например, при заказе электронного водительского удостоверения или при подтверждении возраста в интернет-магазинах. Его использование будет бесплатным и добровольным, а технической основой станет приложение Swiyu Wallet.