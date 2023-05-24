Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 24. 05. 2023.
Архивы, связанные со швейцарской писательницей Иоганной Спири и ее самой известной книгой о девочке по имени Хайди, включены в реестр «Память мира».|
Les archives relatives à l’écrivaine suisse Johanna Spiri et à son livre le plus célèbre, qui raconte l’histoire d'une petite fille appelée Heidi, ont été inscrites au registre «Mémoire du monde».
На повестях о Хайди выросло уже несколько поколений швейцарцев, да и не только их: история маленькой девочки-сироты, живущей в Швейцарских Альпах со своим дедушкой, стала бестселлером во многих странах. Два романа о Хайди, «Хайди: годы странствий и учебы» и «Хайди: как она использовала то, чему научилась», были впервые опубликованы в 1880 и 1881 годах и с тех пор стали одними из самых читаемых, переводимых и адаптируемых детских классических книг.
Документальное наследие, имеющее отношение ко всемирно известной героине детской книжки, включает две ценные коллекции: архив писательницы Иоганны Спири, находящийся в ведении Швейцарского института молодежи и медиа (ISJM) в составе Цюрихского университета, и собственно архив «Хайди», хранящийся в так называемом «Хайдизеуме».
Архив Иоганны Спири был основан в 1968 году и представляет собой самое полное в мире собрание документов, посвященных цюрихской писательнице. Помимо ее литературных произведений, в коллекции хранится более тысячи рукописных документов, фотографий, иллюстраций, газетных статей, а также обширная коллекция изданий «Хайди» на иностранных языках и научная литература об авторе. Коллекция также включает личные памятные вещи Иоганны Спири, причем особенно ценные рукописи, например, письма К.Ф. Мейера к Спири и другая важная переписка, хранятся в Центральной библиотеке Цюриха.
Что касается архива «Хайди», то он содержит исключительную коллекцию исторических материалов. В нем есть первые и самые новые издания книги – как оригинальные, так и переводные. Так, коллекция Hebraica, включающая первое издание с предисловием Макса Брода, является единственным в мире полным собранием изданий «Хайди» на иврите с 1946 года по настоящее время. В целом, архивы представляют собой бесценный источник для исследований ранней истории переводов книги, ее восприятия и влияния.
Еще одно настоящее сокровище архивов – это уникальная коллекция оригинальных иллюстраций, включая датируемые 1880 годом эскизы первых рисунков к «Хайди», выполненные художником Рудольфом Мюнгером. К слову, написанные им настенные фрески можно увидеть в бернском Корнхаускеллере.
В чем же причина неугасающей 140-летней популярности книги? Наверное, в том, что этот персонаж остается актуальным, независимо от меняющегося культурного, социального и политического контекста. Хайди смогла стать частью глобальной популярной культуры, благодаря своей открытости, бесстрашию, дружелюбному характеру и умению находить друзей – эти качества остаются актуальными в любые времена.
Фискальная политика Женевы: крен вправо или здравый смысл?18 июня жители кантона должны будут высказаться по вопросам, которые могут коснуться многих наших читателей.
Мир живых мертвецовВ 2022 году в мире широко отмечали 400-летие Мольера, великого французского драматурга. Не прошел мимо этой знаменательной даты и Театр Базеля, посвятивший ему спектакль, который так и называется – «Мольер».
Расписание поездов на 2025 год вызвало скандалЧувства жителей Романдии оказались задеты не на шутку. Учтет ли это руководство Швейцарских железных дорог?
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Добавить комментарий