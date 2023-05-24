На повестях о Хайди выросло уже несколько поколений швейцарцев, да и не только их: история маленькой девочки-сироты, живущей в Швейцарских Альпах со своим дедушкой, стала бестселлером во многих странах. Два романа о Хайди, «Хайди: годы странствий и учебы» и «Хайди: как она использовала то, чему научилась», были впервые опубликованы в 1880 и 1881 годах и с тех пор стали одними из самых читаемых, переводимых и адаптируемых детских классических книг.

Подтверждением глобального значения книги, уже более века продолжающей оказывать влияние на искусство и культуру во всем мире, стало недавнее решение о включении связанных с «Хайди» архивов в список «Память мира». Напомним, что эта программа ЮНЕСКО была запущена в 1992 году для содействия охране документального наследия. Она предусматривает создание международного реестра, в который заносятся документальные свидетельства исключительной ценности, способствующие сохранению культурной самобытности, формирующие коллективную память и устанавливающие мост между прошлым и настоящим.

Документальное наследие, имеющее отношение ко всемирно известной героине детской книжки, включает две ценные коллекции: архив писательницы Иоганны Спири, находящийся в ведении Швейцарского института молодежи и медиа (ISJM) в составе Цюрихского университета, и собственно архив «Хайди», хранящийся в так называемом «Хайдизеуме».

Архив Иоганны Спири был основан в 1968 году и представляет собой самое полное в мире собрание документов, посвященных цюрихской писательнице. Помимо ее литературных произведений, в коллекции хранится более тысячи рукописных документов, фотографий, иллюстраций, газетных статей, а также обширная коллекция изданий «Хайди» на иностранных языках и научная литература об авторе. Коллекция также включает личные памятные вещи Иоганны Спири, причем особенно ценные рукописи, например, письма К.Ф. Мейера к Спири и другая важная переписка, хранятся в Центральной библиотеке Цюриха.

Что касается архива «Хайди», то он содержит исключительную коллекцию исторических материалов. В нем есть первые и самые новые издания книги – как оригинальные, так и переводные. Так, коллекция Hebraica, включающая первое издание с предисловием Макса Брода, является единственным в мире полным собранием изданий «Хайди» на иврите с 1946 года по настоящее время. В целом, архивы представляют собой бесценный источник для исследований ранней истории переводов книги, ее восприятия и влияния.

Еще одно настоящее сокровище архивов – это уникальная коллекция оригинальных иллюстраций, включая датируемые 1880 годом эскизы первых рисунков к «Хайди», выполненные художником Рудольфом Мюнгером. К слову, написанные им настенные фрески можно увидеть в бернском Корнхаускеллере.

В чем же причина неугасающей 140-летней популярности книги? Наверное, в том, что этот персонаж остается актуальным, независимо от меняющегося культурного, социального и политического контекста. Хайди смогла стать частью глобальной популярной культуры, благодаря своей открытости, бесстрашию, дружелюбному характеру и умению находить друзей – эти качества остаются актуальными в любые времена.