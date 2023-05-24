Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 25 мая 2023 года   

24.05.2023 - 21:49Скончалась Тина Тернер

«Хайди» – в Списке документального наследия ЮНЕСКО|«Heidi» au patrimoine documentaire de l’UNESCO

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 24. 05. 2023.

Письма Иоганны Спири. Фото: Heidiseum

Архивы, связанные со швейцарской писательницей Иоганной Спири и ее самой известной книгой о девочке по имени Хайди, включены в реестр «Память мира».

|

Les archives relatives à l’écrivaine suisse Johanna Spiri et à son livre le plus célèbre, qui raconte l’histoire d'une petite fille appelée Heidi, ont été inscrites au registre «Mémoire du monde».

На повестях о Хайди выросло уже несколько поколений швейцарцев, да и не только их: история маленькой девочки-сироты, живущей в Швейцарских Альпах со своим дедушкой, стала бестселлером во многих странах. Два романа о Хайди, «Хайди: годы странствий и учебы» и «Хайди: как она использовала то, чему научилась», были впервые опубликованы в 1880 и 1881 годах и с тех пор стали одними из самых читаемых, переводимых и адаптируемых детских классических книг.

Подтверждением глобального значения книги, уже более века продолжающей оказывать влияние на искусство и культуру во всем мире, стало недавнее решение о включении связанных с «Хайди» архивов в список «Память мира». Напомним, что эта программа ЮНЕСКО была запущена в 1992 году для содействия охране документального наследия. Она предусматривает создание международного реестра, в который заносятся документальные свидетельства исключительной ценности, способствующие сохранению культурной самобытности, формирующие коллективную память и устанавливающие мост между прошлым и настоящим.

Документальное наследие, имеющее отношение ко всемирно известной героине детской книжки, включает две ценные коллекции: архив писательницы Иоганны Спири, находящийся в ведении Швейцарского института молодежи и медиа (ISJM) в составе Цюрихского университета, и собственно архив «Хайди», хранящийся в так называемом «Хайдизеуме».

Архив Иоганны Спири был основан в 1968 году и представляет собой самое полное в мире собрание документов, посвященных цюрихской писательнице. Помимо ее литературных произведений, в коллекции хранится более тысячи рукописных документов, фотографий, иллюстраций, газетных статей, а также обширная коллекция изданий «Хайди» на иностранных языках и научная литература об авторе. Коллекция также включает личные памятные вещи Иоганны Спири, причем особенно ценные рукописи, например, письма К.Ф. Мейера к Спири и другая важная переписка, хранятся в Центральной библиотеке Цюриха.

Что касается архива «Хайди», то он содержит исключительную коллекцию исторических материалов. В нем есть первые и самые новые издания книги – как оригинальные, так и переводные. Так, коллекция Hebraica, включающая первое издание с предисловием Макса Брода, является единственным в мире полным собранием изданий «Хайди» на иврите с 1946 года по настоящее время. В целом, архивы представляют собой бесценный источник для исследований ранней истории переводов книги, ее восприятия и влияния.

Еще одно настоящее сокровище архивов – это уникальная коллекция оригинальных иллюстраций, включая датируемые 1880 годом эскизы первых рисунков к «Хайди», выполненные художником Рудольфом Мюнгером. К слову, написанные им настенные фрески можно увидеть в бернском Корнхаускеллере.

В чем же причина неугасающей 140-летней популярности книги? Наверное, в том, что этот персонаж остается актуальным, независимо от меняющегося культурного, социального и политического контекста. Хайди смогла стать частью глобальной популярной культуры, благодаря своей открытости, бесстрашию, дружелюбному характеру и умению находить друзей – эти качества остаются актуальными в любые времена.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 88.67

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Фискальная политика Женевы: крен вправо или здравый смысл?

18 июня жители кантона должны будут высказаться по вопросам, которые могут коснуться многих наших читателей.

Всего просмотров: 660

Мир живых мертвецов

 В 2022 году в мире широко отмечали 400-летие Мольера, великого французского драматурга. Не прошел мимо этой знаменательной даты и Театр Базеля, посвятивший ему спектакль, который так и называется – «Мольер».

Всего просмотров: 600

Расписание поездов на 2025 год вызвало скандал

 Чувства жителей Романдии оказались задеты не на шутку. Учтет ли это руководство Швейцарских железных дорог?

Всего просмотров: 586
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 2,550

Кантон Аргау ужесточает правила натурализации

Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.

Всего просмотров: 1,344

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 60,467
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top