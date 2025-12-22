Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
Два Штрауса и Прокофьев – «мгновенья пляшут вальс»

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей музыки и кружения под нее на свои традиционные новогодние концерты, которые пройдут 7 и 8 января 2026 года в Женеве и в Лозанне.

https://rusaccent.ch/ru/blogpost/dva-shtrausa-i-prokofev-mgnovenya-plyashut-vals
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
Deux Strauss et Prokofiev : « Les instants dansent la valse »

L’Orchestre de la Suisse Romande invite tous les amoureux de musique et de tourbillons festifs à ses traditionnels concerts du Nouvel An, qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2026 à Genève et à Lausanne.

https://rusaccent.ch/fr/blogpost/deux-strauss-et-prokofiev-les-instants-dansent-la-valse
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
Two Strausses and Prokofiev: “Moments Whirl a Waltz”

The Orchestre de la Suisse Romande invites all music lovers – and all those who enjoy swirling to it – to its traditional New Year’s concerts, which will take place on 7 and 8 January 2026 in Geneva and Lausanne.

https://rusaccent.ch/en/blogpost/two-strausses-and-prokofiev-moments-whirl-waltz

Швейцария: между искусственным интеллектом и дезинформацией | La Suisse entre friande d’IA et les risques qu’elle représente

Автор: Надежда Сикорская, Невшатель, 22.12.2025.
(DR)

Федеральное статистическое управление поделилось свежей информацией, которая заставляет задуматься и о сути искусственного интеллекта вообще, и о собственных отношениях с ним. Пока мы размышляем, лидером в области ИИ в Европе все увереннее становится Цюрих.

|

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié des informations qui font réfléchir sur la nature même d’IA et nos rapports avec elle.

В самом сжатом виде результаты последнего опроса Федерального статистического управления (ФСУ) среди домохозяйств об использовании интернета таковы: в 2025 году более двух из пяти человек используют искусственный интеллект (ИИ) для создания контента, текстов или изображений, а среди 15-24-летних таких четверо из пяти.  В то же время население сталкивается с растущей угрозой дезинформации, с языком ненависти и онлайн-мошенничеством. Теперь подробнее.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
искусственный интеллект в Швейцарии
Статьи по теме
Швейцарские компании и искусственный интеллект
Роботы с искусственным интеллектом будут сортировать мусор
В Вале открыта магистерская программа по искусственному интеллекту
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 101.54
Погода
Афиша
Вальс
Solakov
Дедова

Ассоциация

Association

Популярное за неделю

Самое читаемое

Швейцария: между искусственным интеллектом и дезинформацией

Федеральное статистическое управление поделилось свежей информацией, которая заставляет задуматься и о сути искусственного интеллекта вообще, и о собственных отношениях с ним. Пока мы размышляем, лидером в области ИИ в Европе все увереннее становится Цюрих.

Ипотека и маржа банков

Почему некоторые ипотечные кредиты дорожают, хотя базовая процентная ставка снизилась до нуля?

Концерт для контральто c уличным гулом
В рубрике «Наши люди» мы регулярно знакомим вас с личностями, как принято говорить, реализовавшими себя. Имеется в виду, сделавшими карьеру, достигшими известности, заслужившими почести, заработавшими много денег, в конце концов. Но только ли этим измеряется самореализация?