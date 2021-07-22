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четверг, 22 июля 2021 года   

Швейцарская часовая индустрия: кризис позади?|L’industrie horlogère suisse: la crise est-elle passée?

Автор: Заррина Салимова, Биль, 22. 07. 2021.

Фото: Unsplash.com

В первой половине этого года экспорт швейцарских часов достиг показателей 2019 года, сообщила Федерация часовой промышленности (FH). Возвращение к докризисным значениям свидетельствует о постепенной нормализации рынка. Однако, не все игроки отрасли выигрывают от положительной тенденции.

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Durant le premier semestre 2021, les exportations horlogères suisses ont atteint la valeur comparable à celui affiché en 2019. Le retour aux niveaux qui prévalaient avant la crise souligne la normalisation progressive de la situation. Cependant, tous les acteurs de la branche ne bénéficient pas de cette tendance positive.

Прошлый год, когда экспорт швейцарских часов показал беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса в 2008 году, вошел в историю часовой индустрии как annus horribilis (лат.: ужасный год). Сейчас же, по прошествии первой половины 2021-го, можно выдохнуть: ситуация, кажется, стабилизируется.

За шесть месяцев этого года экспорт швейцарских часов достиг 10,6 млрд франков, что сопоставимо (-0,5%) с уровнем, зарегистрированным в 2019 году, который рассматривается в качестве точки отсчета, поскольку исторически низкий результат, зарегистрированный в 2020-м, не позволяет провести адекватное годовое сравнение, сообщает Федерация швейцарской часовой промышленности (FH).

Возвращение к докризисным показателям говорит о постепенной нормализации рынка, но к оценке результатов стоит подходить осторожно. Дело в том, что картина сложилась неоднородная: географическая поляризация сопровождается поляризацией среди игроков сектора, не все из которых получают выгоду от положительной тенденции.

Если прошлым летом подъем наблюдался только в Китае, то в феврале этого года экспорт увеличился также в США. Европа на протяжении большей части первого квартала все еще переживала кризис и страдала как от недостатка международных туристов, так и от ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса.

В целом, более половины (54%) экспорта швейцарских часов пришлось на страны Азии, где были превышены показатели первой половины 2019 года на 1,5%. Значительный рост поставок зафиксирован в Китае (+61,9%) и США (+22,4%), что, впрочем, было компенсировано резким снижением в Гонконге (-24%), Японии (-12,4%), Южной Корее (-22,1%) и на большинстве европейских рынков (-8,8%), за исключением Нидерландов (+6,9%). На других важных азиатских рынках, таких как Сингапур (+4,8%), Объединенные Арабские Эмираты (-3,4%), Тайвань (+3,2%) или Саудовская Аравия (-5,4%), колебания были более умеренными.

Какие же продукты лучше всего продаются за границей? Наручные часы составили 95% стоимости экспорта, достигнув суммы в 10,1 млрд франков, что на 0,8% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Однако объемы снизились: за шесть месяцев отрасль отправила за рубеж 7 млн пар часов, что на 3,1 млн меньше, чем в период с января по июнь 2019 года (-30,4%). Снижение объемов произошло в основном за счет стальных часов (-27,1%) и часов из других материалов (-50,1%).

На общий результат повлияло резкое падение (-38,1%) продаж изделий стоимостью менее 500 франков, тогда как часы дороже 3 000 франков (имеются в виду экспортные цены) стали продаваться лучше (+7,4%). Другими словами, прежде всего, выросли продажи часов класса люкс, тогда как сегменты начального и среднего уровня, которые развиваются не так быстро, пока не вернулись к допандемическим показателям. Эта ситуация еще раз демонстрирует, что сегодня в отрасли лидируют самые престижные бренды, такие как Rolex, Cartier (Richemont), Omega (Swatch Group), Patek Philippe или Audemars Piguet, в то время как множество брендов все еще пытаются преодолеть кризис, вызванный пандемией, в основном, в нижних ценовых диапазонах, подытоживает Le Temps.

В отношении ближайших месяцев FH проявляет осторожность, отмечая, что перспективы часовой отрасли постепенно улучшаются, но по-прежнему характеризуются высоким уровнем неопределенности. Развитие ситуации зависит от эпидемиологической обстановки и возможных ограничительных мер, которые могут быть снова введены на различных рынках. Наблюдаемая же в настоящее время тенденция говорит о том, что возврат к докризисным годовым показателям может произойти в начале 2022-го: отрасли потребуется чуть больше года, чтобы компенсировать резкий спад, вызванный пандемией.

 

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