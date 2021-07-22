Прошлый год, когда экспорт швейцарских часов показал беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса в 2008 году, вошел в историю часовой индустрии как annus horribilis (лат.: ужасный год). Сейчас же, по прошествии первой половины 2021-го, можно выдохнуть: ситуация, кажется, стабилизируется.

За шесть месяцев этого года экспорт швейцарских часов достиг 10,6 млрд франков, что сопоставимо (-0,5%) с уровнем, зарегистрированным в 2019 году, который рассматривается в качестве точки отсчета, поскольку исторически низкий результат, зарегистрированный в 2020-м, не позволяет провести адекватное годовое сравнение, сообщает Федерация швейцарской часовой промышленности (FH).

Возвращение к докризисным показателям говорит о постепенной нормализации рынка, но к оценке результатов стоит подходить осторожно. Дело в том, что картина сложилась неоднородная: географическая поляризация сопровождается поляризацией среди игроков сектора, не все из которых получают выгоду от положительной тенденции.

Если прошлым летом подъем наблюдался только в Китае, то в феврале этого года экспорт увеличился также в США. Европа на протяжении большей части первого квартала все еще переживала кризис и страдала как от недостатка международных туристов, так и от ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса.

В целом, более половины (54%) экспорта швейцарских часов пришлось на страны Азии, где были превышены показатели первой половины 2019 года на 1,5%. Значительный рост поставок зафиксирован в Китае (+61,9%) и США (+22,4%), что, впрочем, было компенсировано резким снижением в Гонконге (-24%), Японии (-12,4%), Южной Корее (-22,1%) и на большинстве европейских рынков (-8,8%), за исключением Нидерландов (+6,9%). На других важных азиатских рынках, таких как Сингапур (+4,8%), Объединенные Арабские Эмираты (-3,4%), Тайвань (+3,2%) или Саудовская Аравия (-5,4%), колебания были более умеренными.

Какие же продукты лучше всего продаются за границей? Наручные часы составили 95% стоимости экспорта, достигнув суммы в 10,1 млрд франков, что на 0,8% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Однако объемы снизились: за шесть месяцев отрасль отправила за рубеж 7 млн пар часов, что на 3,1 млн меньше, чем в период с января по июнь 2019 года (-30,4%). Снижение объемов произошло в основном за счет стальных часов (-27,1%) и часов из других материалов (-50,1%).

На общий результат повлияло резкое падение (-38,1%) продаж изделий стоимостью менее 500 франков, тогда как часы дороже 3 000 франков (имеются в виду экспортные цены) стали продаваться лучше (+7,4%). Другими словами, прежде всего, выросли продажи часов класса люкс, тогда как сегменты начального и среднего уровня, которые развиваются не так быстро, пока не вернулись к допандемическим показателям. Эта ситуация еще раз демонстрирует, что сегодня в отрасли лидируют самые престижные бренды, такие как Rolex, Cartier (Richemont), Omega (Swatch Group), Patek Philippe или Audemars Piguet, в то время как множество брендов все еще пытаются преодолеть кризис, вызванный пандемией, в основном, в нижних ценовых диапазонах, подытоживает Le Temps

В отношении ближайших месяцев FH проявляет осторожность, отмечая, что перспективы часовой отрасли постепенно улучшаются, но по-прежнему характеризуются высоким уровнем неопределенности. Развитие ситуации зависит от эпидемиологической обстановки и возможных ограничительных мер, которые могут быть снова введены на различных рынках. Наблюдаемая же в настоящее время тенденция говорит о том, что возврат к докризисным годовым показателям может произойти в начале 2022-го: отрасли потребуется чуть больше года, чтобы компенсировать резкий спад, вызванный пандемией.