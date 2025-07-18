Первый камень в фундамент будущей фабрики в Ле Нуармоне был заложен в прошлый понедельник генеральным директором Hermès Гийомом де Сейном. Вместе с ним официальный старт строительным работам дал мэр города Габриэль Мартиноли.

Общая площадь фабрики, предназначенной для производства часовых корпусов и циферблатов, составит около 11 000 квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В рамках проекта будет создано около сотни рабочих мест – в дополнение к ста шестидесяти, уже существующим на предприятии Hermès в Ле Нуармоне.