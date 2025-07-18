Hermès расширяет свое часовое производство в Юре | Hermès agrandit son site horloger dans le Jura

Автор: Заррина Салимова, Ле Нуармон, 18.07.2025.
Проект будущей фабрики в Ле Нуармоне © Atelier Pulver architectes SA

Компания продолжает инвестировать в производственный потенциал несмотря на то, что часовая индустрия переживает кризис.

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Hermès continue d’investir dans ses capacités de production alors que l'industrie horlogère est en crise.

Первый камень в фундамент будущей фабрики в Ле Нуармоне был заложен в прошлый понедельник генеральным директором Hermès Гийомом де Сейном. Вместе с ним официальный старт строительным работам дал мэр города Габриэль Мартиноли.

Общая площадь фабрики, предназначенной для производства часовых корпусов и циферблатов, составит около 11 000 квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В рамках проекта будет создано около сотни рабочих мест – в дополнение к ста шестидесяти, уже существующим на предприятии Hermès в Ле Нуармоне.

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