Царящая в воздухе нервозность способствует, конечно, развитию паранойи, заставляя искать двойной смысл в любой получаемой информации. Поднялись на бирже акции авиакомпаний – к чему бы это? Может, они что-то знают, может, скоро снова можно будет свободно летать? И наоборот, услышав, что и в будущем году что-то уже отменяется, сразу думаешь – значит, света в конце туннеля не видать?!

Вряд ли Фонд высокого часового искусства – а именно он отвечает за организацию салона – располагает какой-то тайной информацией, скорее всего просто перестраховываются, но вообще грустно – и Basel World, и Geneva Watch Days прошли в этом году практически при закрытых дверях, и вот опять…

Но в онлайн-формате выставка все же пройдет, что позволит 34 участвующим в ней брендам представить свои новейшие творения и напрямую (хоть и через экран) пообщаться с аудиторией.

В распространенном Фондом коммюнике сообщается, что все запланированные участники Watches & Wonders Geneva (бывшего SIHH) уже подтвердили согласие на участие в мероприятии в цифровом формате. Более того, Организационный комитет, стремящийся превратить выставку в главное профессиональное событие 2021 года, намерен пригласить и дополнительные бренды, так что в общей сложности виртуальных стендов будет около пятидесяти. Среди них – марки группы Richemont, Rolex, Patek Philippe, а также независимые часовщики.

Эта новость получена на фоне небольшого напряжения в профессиональных часовых кругах, вызванного предложением Swatch Group не включать в традиционный публичный отчет об экспорте продукции информацию о продаже часов по ценовым категориям, сохраняя эту информацию только для органов контроля. Людям, далеким от бизнеса, это может показаться незначительным, однако по мнению некоторых специалистов цель такого демарша – сокрытие реальности.

Стоит пояснить, что каждый месяц Федерация часовой индустрии Швейцарии (FH) публикует в коммюнике данные о продажах за границу: по странам, регионам, типу продукции (часы механические, часы электронные, механизмы) и по ценовой категории, а также прослеживает развитие ситуации с начала года. Эти таблицы, составляемые Федеральной таможенной администрацией на основе деклараций предприятий, являются основным официальным источником информации о часовом экспорте.

Противники инициативы Swatch Group считают, что необходима полная прозрачность, позволяющая наблюдать и интерпретировать новейшие и исторические тенденции в индустрии, и так часто окутанной тайной.

Сегодня этот вопрос будет на повестке дня Совета Федерации часовой индустрии Швейцарии. Какое он примет решение, мы, конечно, не знаем, но пока цифры известны, сообщаем: в период с 2000 по 2019 годы экспорт часов стоимостью свыше 3000 франков вырос на 242%, а экспорт дешевых, менее 200 франков, моделей, сократился на 49%. Сейчас доля дорогих часов составляет 69% от общего объема экспорта, по сравнению с 34% в 2000 году.