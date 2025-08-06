Швейцария ассоциируется с сыром, шоколадом и часами, но никак не с сигарами. Однако именно здесь, в кантоне Люцерн, еще в 1888 году была основана компания Villiger, производящая сигары и сигариллы и до сих пор остающаяся в семейных руках. Представитель третьего поколения семьи, Хайнрих Филлигер (в немецкоязычной части Швейцарии фамилия произносится с «ф», а в Романдии говорят «Виллигер»), брат бывшего федерального советника Каспара Филлигера, называл компанию «делом всей своей жизни» и проработал в ней 75 лет, так и не выйдя на пенсию.

Уход Хайнриха Филлигера знаменует собой конец целой эпохи в швейцарской экономике. В прессе его называют «боссом старой школы» и «последним сигарным патроном». Несмотря на законодательные ограничения, он оставался защитником «удовольствия от курения» и прославился своими спорными утверждениями, отметив, например, в одном из интервью, что «курильщики сигар делают это ради удовольствия и не нуждаются в том, чтобы их информировали о рисках для здоровья». А вот сигареты он не любил, считая, что «они вредны для здоровья и не имеют ничего общего с удовольствием». По словам Филлигера, создание сигары – это точное ремесло, а составление ее аромата – это благородное искусство. Сам он даже в конце жизни выкуривал по три сигары в день.

«Швейцарский король сигар» любил традиции и всю жизнь пользовался печатной машинкой, обходясь без гаджетов. В вейпы он не верил, но некоторые нововведения все же не отрицал, выпустив в 2019 году CBD-сигариллы.

У Хайнриха Виллигера было много увлечений. Так, в 1976 году он в течение двух сезонов даже спонсировал гоночную команду Формулы-1 Shadows, став первым производителем сигар, сделавшим это. Некоторыми из своих хобби, включая охоту и езду на горном велосипеде, он больше не мог заниматься в силу возраста.

К слову, с производством велосипедов связана еще одна глава истории компании. В период с 1980 по 2003 годы группа Villiger владела велосипедной фабрикой, выкупив завод в Буттисхольце (кантон Люцерн). К 1991 году компания контролировала 35% швейцарского рынка сигар и 10% рынка велосипедов. В начале 90-х годов в Villiger решили побороться за право производить новые велосипеды для швейцарской армии, которые должны были заменить легендарную модель Ordinance, разработанную в 1905 году. Однако в итоге контракт выиграла компания Condor из Юры. В 2003 году велосипедное подразделение было продано американскому гиганту Trek, который прекратил выпуск моделей Villiger в 2015 году.

Сегодня, по данным Villiger, компания производит миллиард сигар и сигарилл в год, насчитывает 1200 сотрудников и имеет производственные площадки в семи странах, включая Германию, Индонезию, Бразилию и Никарагуа. Объем продаж составляет 140 млн франков. После кончины Хайнриха Филлигера председателем совета директоров Villiger Söhne Holding и Villiger Söhne стал его «верный товарищ» Иво Грундлер. Никто из четверых детей Хайнриха не захотел заняться табачным бизнесом, выбрав другую карьеру, хотя его дочь Корина и внук Люсьен активно участвуют в работе совета директоров.