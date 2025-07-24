В 30-х годах прошлого века британский психоаналитик Джон Карл Флюгель разработал целую теорию в попытках понять, почему люди носят одежду. Традиционно считалось, что люди стали прикрывать наготу по трем причинам – защита тела, соображения приличия и желание себя украсить. Сосредоточившись на мотивах приличия и украшения и вдохновившись размышлениями Зигмунда Фрейда, Флюгель пришел к выводу, что с рождения людям свойственно восхищаться собственным телом. Однако в процессе социализации человек знакомится с понятием стыдливости и учится тело прикрывать. При этом врожденный инстинкт эксгибиционизма никуда не исчезает, а просто переносится с тела на одежду: мы одеваемся, чтобы скрыть тело, но в то же время стараемся с помощью разных ухищрений привлечь к нему внимание. Можно по-разному относиться к теории психоанализа, но разумное зерно в размышлениях Флюгеля несомненно есть. Немало подтверждений этому можно найти на проходящей сейчас в Landesmuseum выставке аксессуаров: шляпки с огромными полями, сумки из редких видов кожи, экстравагантная обувь, богато украшенные рукоятки трости выходят далеко за рамки утилитарности и буквально кричат «посмотрите на меня!».

В экспозицию включено более 200 предметов, которые отражают статус и культурную идентичность их владельцев, а также свидетельствуют о социальных изменениях, произошедших за последние четыре века. Что же говорит о человеке, например, его головной убор? В XIX веке по форме шляпки можно было догадаться о семейном статусе, материальном положении и региональной принадлежности женщины. Так, обеспеченные невесты среднего класса в долине Рейна, районе Боденского озера, кантонах Санкт-Галлен и Тургау носили особую шляпку с круглыми серебряными полями. А вот в XXI веке шапочка может говорить о политических взглядах: розовые «Pussyhats», которые впервые надели участницы Женского марша в Вашингтоне в январе 2017 года в знак протеста против сексизма президента США Дональда Трампа, распространились по всему миру, став одним из символов борьбы за права женщин.

Свадебная шляпка XIX века и «Pussyhat» швейцарского режиссера Петры Вольпе © Schweizerisches Nationalmuseum

Мужские аксессуары также не забыты. В XVIII веке аристократы не выходили на улицу без трости. Длинные рукоятки украшались слоновой костью или драгоценными металлами. Ярким примером может служить представленная на выставке работа цюрихского ювелира Дитхельма И. Гигера – трость с серебряным наконечником с затейливым рокайльным декором.

В целом, аксессуары, которые держат в руках, были знаком высокого социального положения и того, что человеку не нужно работать – его руки оставались свободными для тростей, зонтиков, вееров. К слову, разглядывая витрину с веерами, обратите внимание на работы винтертурского художника второй половины XVIII века Йоханнеса Зульцера: на его веерах изображены подробные жанровые сценки, например, идиллические изображения сельской жизни.

Трость с наконечником работы Дитхельма И. Гигера, веер с рисунком Йоханнеса Зульцера и дорожная сумка швейцарского пионера железных дорог Мартина Эшера-Хесса © Schweizerisches Nationalmuseum

Что касается дамских сумочек, то они стали модным аксессуаром после 1800 года. На выставке можно увидеть самые разные экземпляры – от барочных мешочков для милостыни и кошельков до современных моделей. Прообразом дамских кожаных сумок стали портативные сумки для путешествий, необходимость в которых возникла с развитием пароходов и железных дорог в XIX веке. В частности, на выставке можно рассмотреть сумку, которая принадлежала Мартину Эшер-Хессу (1788-1879), строителю первой железной дороги из Цюриха в Баден. Впечатление производит и сумка валезанского дизайнера Кевина Жерманье, сделанная из переработанных остатков шерсти и колец от занавесок для душа – любопытный пример экологичности в моде.

Кураторы также поднимают вопрос игры с гендерными нормами. Один из экспонатов, розовая мужская домашняя шапка XVIII века, свидетельствует о том, что розовый ранее носили и мужчины. Сегодня же этот цвет воспринимается скорее как женственный. Однако ситуация постепенно меняется: примером размытия норм могут служить унисекс-кроссовки с розовыми бантиками из тюля, которые были частью сценического образа небинарного швейцарского певца Немо на конкурсе «Евровидение 2024». А вот мужской каблук и платформа на обуви в последний раз были в моде 1970-х годах, но кто знает, может быть этот тренд еще вернется?

Кроссовки Немо © SRF Kostümarchiv, Zürich