Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 15 июля 2021 года   

Watches of Switzerland расширяет деятельность|Watches of Switzerland étend ses activités

Автор: Заррина Салимова, Женева, 15. 07. 2021.

Фото: Edwardx, Wikimedia Commons

Британский ритейлер швейцарских часов, увеличивший в прошлом году продажи, несмотря на пандемию, намерен развивать торговлю на европейском рынке.

|

Le détaillant horloger britannique qui a vu ses ventes croître malgré la pandémie entend développer ses activités sur le marché européen.

С самого начала пандемии Наша Газета внимательно следит за трудностями, с которыми столкнулась швейцарская часовая индустрия во время санитарного кризиса. Непростые времена переживают буквально все: как часовые бренды, так и потерявшие крупных игроков и вынужденные изобретать новые форматы ярмарки часового искусства, а также розничные компании, многие из которых были вынуждены сокращать рабочие места.

Удивительно, но даже во время кризиса и череды локдаунов, когда магазины месяцами были закрыты, а поток туристов сначала превратился в скудный ручеек, а потом и вовсе пересох, некоторые ритейлеры смогли не только остаться на плаву, но и получить прибыль. В частности, на днях британская компания по продаже швейцарских часов Watches of Switzerland отчиталась за закончившийся в начале мая финансовый год: оборот увеличился на 13,3% до 905 млн фунтов стерлингов (1,15 млрд франков), а прибыль при этом выросла на 35%. Добавим, что компания, основанная в 1924 году, оценивается сейчас более чем в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Как же им удалось добиться такого успеха? Благодаря интернет-коммерции: ритейлер за последние несколько месяцев укрепил свои позиции в онлайн-торговле. «Наши продажи в электронной коммерции выросли на 120%, и к нам обратились новые бренды, такие как Panerai, Jaeger-LeCoultre (Richemont) и Tudor (Rolex)», - рассказал в интервью Le Temps глава компании Брайан Даффи. Для поддержания связи с клиентами была создана служба онлайн-консультаций, а также усилено присутствие в социальных сетях. Кроме того, как только санитарные ограничения были ослаблены, в бутиках стали возможны индивидуальные консультации.

Компания Watches of Switzerland сосредоточена на британском и американском рынках, где ей, по состоянию на начало мая, принадлежали 148 точек продаж, включая 39 монобрендовых магазинов (Omega, Audemars Piguet, Rolex, Breitling). Брайан Даффи убежден, что в часовой индустрии бутики сохранят свое значение. «90% поисков осуществляется в интернете, но возможность увидеть часы вживую по-прежнему важна с точки зрения получения опыта», - подчеркнул он.

Любопытно, что в США за время кризиса продажи выросли на 38,5%. Ритейлер ожидает, что к 2025 году среднегодовые темпы роста там составят 25-30%, по сравнению с 8-10% в Великобритании. В целом сейчас на Великобританию приходится около двух третей оборота компании, а на США – оставшаяся треть.

Тем не менее, Watches of Switzerland также верит в потенциал рынка Евросоюза: в течение пяти ближайших лет компания планирует производить в Европе от 5 до 8% оборота, что соответствует около 150 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что этот показатель будет достигнут за счет приобретений, открытия монобрендовых магазинов и укрепления электронной коммерции. Где именно компания откроет свои первые европейские магазины, пока неизвестно.

В то же время Watches of Switzerland не имеет планов на Китай. Экспорт часов в Поднебесную, безусловно, резко вырос, но рынок остается слишком волатильным. Что касается розничной торговли в сфере путешествий, то она, по словам Даффи, будет постепенно набирать обороты, но возврат к «доковидной» ситуации, скорее всего, не произойдет раньше 2023 или 2024 года.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.76

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пример Roche

 Швейцарская фармацевтическая компания Roche решила разместить в качестве общественного достояния свой патент на лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате Actemra/RoActemra, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19.

Всего просмотров: 1,292

Швейцария расширила санкции против Беларуси

 После того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.

Всего просмотров: 1,128

Covid-19: швейцарцы не спешат вакцинироваться

 Более 40% населения Конфедерации получили две инъекции, однако темпы вакцинации замедляются с середины июня.

Всего просмотров: 1,109
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,871

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 1,267

Лондон перемещается в Гштаад

 По крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.

Всего просмотров: 710
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top