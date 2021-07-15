С самого начала пандемии Наша Газета внимательно следит за трудностями, с которыми столкнулась швейцарская часовая индустрия во время санитарного кризиса. Непростые времена переживают буквально все: как часовые бренды, так и потерявшие крупных игроков и вынужденные изобретать новые форматы ярмарки часового искусства, а также розничные компании, многие из которых были вынуждены сокращать рабочие места.

Удивительно, но даже во время кризиса и череды локдаунов, когда магазины месяцами были закрыты, а поток туристов сначала превратился в скудный ручеек, а потом и вовсе пересох, некоторые ритейлеры смогли не только остаться на плаву, но и получить прибыль. В частности, на днях британская компания по продаже швейцарских часов Watches of Switzerland отчиталась за закончившийся в начале мая финансовый год: оборот увеличился на 13,3% до 905 млн фунтов стерлингов (1,15 млрд франков), а прибыль при этом выросла на 35%. Добавим, что компания, основанная в 1924 году, оценивается сейчас более чем в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Как же им удалось добиться такого успеха? Благодаря интернет-коммерции: ритейлер за последние несколько месяцев укрепил свои позиции в онлайн-торговле. «Наши продажи в электронной коммерции выросли на 120%, и к нам обратились новые бренды, такие как Panerai, Jaeger-LeCoultre (Richemont) и Tudor (Rolex)», - рассказал в интервью Le Temps глава компании Брайан Даффи. Для поддержания связи с клиентами была создана служба онлайн-консультаций, а также усилено присутствие в социальных сетях. Кроме того, как только санитарные ограничения были ослаблены, в бутиках стали возможны индивидуальные консультации.

Компания Watches of Switzerland сосредоточена на британском и американском рынках, где ей, по состоянию на начало мая, принадлежали 148 точек продаж, включая 39 монобрендовых магазинов (Omega, Audemars Piguet, Rolex, Breitling). Брайан Даффи убежден, что в часовой индустрии бутики сохранят свое значение. «90% поисков осуществляется в интернете, но возможность увидеть часы вживую по-прежнему важна с точки зрения получения опыта», - подчеркнул он.

Любопытно, что в США за время кризиса продажи выросли на 38,5%. Ритейлер ожидает, что к 2025 году среднегодовые темпы роста там составят 25-30%, по сравнению с 8-10% в Великобритании. В целом сейчас на Великобританию приходится около двух третей оборота компании, а на США – оставшаяся треть.

Тем не менее, Watches of Switzerland также верит в потенциал рынка Евросоюза: в течение пяти ближайших лет компания планирует производить в Европе от 5 до 8% оборота, что соответствует около 150 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что этот показатель будет достигнут за счет приобретений, открытия монобрендовых магазинов и укрепления электронной коммерции. Где именно компания откроет свои первые европейские магазины, пока неизвестно.

В то же время Watches of Switzerland не имеет планов на Китай. Экспорт часов в Поднебесную, безусловно, резко вырос, но рынок остается слишком волатильным. Что касается розничной торговли в сфере путешествий, то она, по словам Даффи, будет постепенно набирать обороты, но возврат к «доковидной» ситуации, скорее всего, не произойдет раньше 2023 или 2024 года.