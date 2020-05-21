Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 05. 2020. Просмотров: 71
Пандемия коронавируса не улучшила положения некогда крупнейшего часового салона и его бывших и нынешних партнеров.|
La pandemie de Covid-19 n’a pas amélioré la situation du, dans le temps, plus important salon et de ses ex et actuels partenaires.
В последние месяцы Наша Газета не раз писала о трудностях, переживаемых ярмаркой высокого часового и ювелирного искусства, традиционно проводимой в Базеле: один за другим «выходили из игры» завсегдатаи, находя альтернативные варианты.
Выпуск 2020 года был отменен из-за санитарного кризиса. Часовые марки потребовали вернуть все уже затраченные на подготовку к нему 20 млн франков. Владельцу ярмарки, группе MCH, уже потратившей, по словам директора Baselworld Мишеля Лориса-Меликоффа, 18,36 млн, удалось договориться с их представителями, взяв на себя две трети расходов, связанных с подготовкой к участию в выставке. «Я благодарю бренды Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith и Tag Heuer, которые, в знак солидарности с индустрией в целом, согласились на неполное возмещение своих расходов в пользу других участников», – подчеркнул президент комитета участников Юбер дю Плесси.
Президент административного совета группы Йоханн Руперт открыто заявил, что «готовится к трудным 12, 24 и 36 месяцам», оговорившись, что его прогноз может быть чересчур пессимистичным, и выразив уверенность, что входящие в группу марки переживут кризис, благодаря, в частности, солидной казне Richemont, в которой «скопилось» 2,4 млрд евро.
С января по март 2020 года торговый оборот группы снизился на 18%. Продажи в Азии, на главном для швейцарском часовой промышленности рынке сбыта, упали на 67%, в Европе на 9%, зато в Америке на те же 9% выросли. С тех пор, как вновь открылись 462 бутика группы в Китае, и там ситуация налаживается – спрос на швейцарскую продукцию по-прежнему велик. Так что надежда на восстановление есть.
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