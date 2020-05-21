В последние месяцы Наша Газета не раз писала о трудностях, переживаемых ярмаркой высокого часового и ювелирного искусства, традиционно проводимой в Базеле: один за другим «выходили из игры» завсегдатаи, находя альтернативные варианты.



Выпуск 2020 года был отменен из-за санитарного кризиса. Часовые марки потребовали вернуть все уже затраченные на подготовку к нему 20 млн франков. Владельцу ярмарки, группе MCH, уже потратившей, по словам директора Baselworld Мишеля Лориса-Меликоффа, 18,36 млн, удалось договориться с их представителями, взяв на себя две трети расходов, связанных с подготовкой к участию в выставке. «Я благодарю бренды Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith и Tag Heuer, которые, в знак солидарности с индустрией в целом, согласились на неполное возмещение своих расходов в пользу других участников», – подчеркнул президент комитета участников Юбер дю Плесси.





Практически одновременно было принято еще одно решение: не проводить и следующий выпуск Baselworld, изначально запланированный на 28 января – 2 февраля 2021 г. Формально мероприятие отложено на неопределенный срок и руководство обещает «до лета» сообщить новую концепцию и даты, но профессионалы уже предвещают, что это – «начало конца», причем довольно близкого, ярмарки, престиж которой был значительно подорван еще в 2018 году уходом группы Swatch. Ясно, что отказ от дальнейшего сотрудничества со стороны таких китов индустрии, как Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith, Tag Heuer и Bulgari ситуацию не улучшил.Вообще, часовая индустрия, оплот швейцарского экспорта, переживает сейчас трудные времена – всем сейчас не до жиру. Один из самых заметных ее игроков, группа Richemont, которой принадлежат такие бренды, как Cartier, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ralph Lauren Watch & Jewelry Company, Roger Dubuis, Vacheron Constantin и Montblanc, понесла большие убытки уже в четвертом триместре прошлого года – как только «закрылся» Китай.

Президент административного совета группы Йоханн Руперт открыто заявил, что «готовится к трудным 12, 24 и 36 месяцам», оговорившись, что его прогноз может быть чересчур пессимистичным, и выразив уверенность, что входящие в группу марки переживут кризис, благодаря, в частности, солидной казне Richemont, в которой «скопилось» 2,4 млрд евро.

С января по март 2020 года торговый оборот группы снизился на 18%. Продажи в Азии, на главном для швейцарском часовой промышленности рынке сбыта, упали на 67%, в Европе на 9%, зато в Америке на те же 9% выросли. С тех пор, как вновь открылись 462 бутика группы в Китае, и там ситуация налаживается – спрос на швейцарскую продукцию по-прежнему велик. Так что надежда на восстановление есть.