То, что 2020-й войдет в историю экспорта швейцарских часов как annus horribilis (лат.: ужасный год), было понятно еще прошлой весной, хотя слабая надежда на то, что ситуация исправится, все-таки теплилась. Теперь же никаких сомнений не осталось. В четверг Федерация швейцарской часовой промышленности опубликовала статистику за 2020 год – экспорт упал на 21,8%. Это беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса в 2008 году. В абсолютных цифрах в прошлом году было продано за границу на треть меньше наручных часов – 13,8 млн штук стоимостью 16,12 млрд франков.

В то время как практически все рынки сокращаются, экспорт в Китай вырос до 2,39 млрд франков. Двумя другими важнейшими направлениями остаются США (-17,5%) и Гонконг (-36,9%); поставки в эти страны составили 1,99 млрд и 1,70 млрд франков соответственно. Напомним, что до пандемии основным экспортным рынком для швейцарских часов был Гонконг, где к 2019 году объемы продаж превысили 3 млрд франков. Оман (+73%) и Ирландия (+612%) являются двумя редкими исключениями из числа стран, в которых наблюдается рост, хотя и с очень небольшим общим объемом в размере около 130 млн франков.

В целом, вся индустрия предметов роскоши пережила в прошлом году потрясение, причем больше всего пострадали ювелирный и часовой сектора. По оценкам экспертов, падение экспорта должно прекратиться в феврале-марте. Но рынок часов, очевидно, будет уже не таким, как прежде. Дело не только в том, что у многих людей просто будет меньше «свободных» денег из-за финансового кризиса, но и в том, что пандемия и локдаун могут оказать значительное влияние на потребительские привычки. Как же в это кризисное оставаться конкурентоспособным? И самое главное – как угадать ожидания покупателей завтрашнего дня, то есть родившихся со смартфоном в руке представителей поколений Y, Z и последующих? Через какие каналы достучаться до молодежи? И не пора ли присмотреться к онлайн-играм, которые, возможно, заменят для юных пользователей настоящие спортивные состязания, традиционно поддерживаемые часовыми брендами? Этим и другими вопросам и будет посвящен 24-й Международный день часового маркетинга, который состоится 18 февраля и пройдет исключительно в онлайн-формате.

Организаторы (Ассоциация Дней маркетинга и Высшая школа управления HEG Arc в Невшателе) подготовили насыщенную программу. В серии дискуссий, которые продлятся около пяти часов, примут участие эксперты из разных областей – от университетских преподавателей до глав часовых компаний. Так, исследовательница Института экспериментального маркетинга и коммуникаций HEG Arc Мария Башуткина расскажет о том, как молодые люди определяют время, какие часы они любят и носят. А среди участников одного из круглых столов заявлены генеральный директор Certina Марк Аллен и директор по маркетингу Richard Mille Тим Малахард.

Если вы хотите узнать, как часовая индустрия будет восстанавливаться после беспрецедентного глобального кризиса и каким образом часовое производство сможет интегрировать такие разделяемые современными молодыми людьми ценности, как социальная ответственность и устойчивое развитие, то подключайтесь к трансляции через Zoom. С полной программой выступлений можно ознакомиться на сайте Marketinghorloger.ch.