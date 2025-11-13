Честно признаемся, мы не были готовы к тому, что увидели в прошлый четверг на открытии выставки Кевина Жерманье. Около шести часов вечера к расположенному неподалеку от вокзала Кантональному музею дизайна и современного прикладного искусства (mudac) со всех сторон стекались группки людей, в основном, женщин и совсем молоденьких девушек. Эта нарядная толпа поглотила нас, внесла в фойе музея и отодвинула к периферии – весь центр у микрофона давно и плотно был занят преданными фанатами дизайнера. Было стойкое ощущение, что на вернисаж пришла вся Лозанна, а также половина родного для Жерманье кантона Вале. Ну кто ожидал такого энтузиазма в отношении моды от швейцарцев? Кто думал, что они будут готовы добрый час стоять в очереди, чтобы увидеть творения модного дизайнера? Вот и верь после этого в стереотипы про то, что швейцарцы к моде равнодушны.

На вернисаж пришло огромное количество людей. Фото: Nasha Gazeta

33-летний Кевин Жерманье известен тем, что стал первым современным швейцарским дизайнером, включенным в расписание показов недели высокой моды в Париже. Ранее этой чести из швейцарцев был удостоен, пожалуй, лишь водуазец Робер Пиге, расцвет которого пришелся на 1930-е годы и ассистентами у которого работали молодые Кристиан Диор и Юбер де Живанши.

Кевин Жерманье. Mudac, 2025© KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Жерманье окончил престижную модную школу Central Saint Martins и какое-то время работал над дизайном сумок в Louis Vuitton. В 2018 году он открыл собственную марку, сделав ставку на устойчивость и такие важные для Швейцарии понятия, как этичность, апсайклинг, рисайклинг и забота об окружающей среде. Повторным использованием материалов занимаются многие швейцарские бренды, производящие сумки из мусора и аксессуары из пробки . Что же отличает от них Жерманье? Шик, блеск и красота! Валезанец создает не практичные повседневные вещи, а кутюрные футуристичные произведения, используя инновации и тесно сотрудничая с вязальщицами из Вале и ремесленниками из других стран.

Его одежда отлично смотрится на сцене. Неудивительно поэтому, что его творения с удовольствием носят Леди Гага, Тейлор Свифт, Бьорк и Бейонсе. В принципе, уже по этим именам можно понять, в каком стиле работает Жерманье. Если вы представили себе скульптурные жакеты, платья и юбки, усыпанные блестками, бусинами, пайетками и расшитые бахромой, то вы думаете в правильном направлении. Смешайте бурлеск с театральностью, добавьте экологичность, приправьте футуризмом и гибридными формами в духе Гигера – и вы получите коктейль от Жерманье. Более же глубокий его посыл заключается в том, чтобы переосмыслить наше отношение к потреблению и показать, что экологичность и мода могут сосуществовать.

Germanier x Nguyen Tien Truyen, Haute Couture, FW25-26, Les Joueuses, 2025© Courtesy of Kévin Germanier

Секрет популярности дизайнера у широкой аудитории мы разгадали, наблюдая за его выступлением на открытии выставки. В своей речи он поблагодарил семью, друзей, партнеров, упомянул даже свою собаку, а в конце чуть не расплакался, сказав, что без поддержки самой публики этот успех был бы невозможным. Искренность и отсутствие боязни показать свою трогательно-беззащитную сторону, несомненно, подкупает – присутствующие взорвались аплодисментами.

В экспозицию вошли детские рисунки Жерманье, наряды для див поп-сцены, модели из последней коллекции высокой моды, а также сумки-бестселлеры из использованного пластика. Воссозданная на выставке мастерская представляет собой не романтизированное ателье кутюрье, а пространство для экспериментов, в котором из излишков бусин, выброшенных пайеток, переработанных волокон и непроданных отрезов ткани рождается текстильная химера.

Germanier, Haute Couture, SS25, Les Globuleuses, 2025© Alexandre Haefeli

Один из самых интересных экспонатов – плакат для 60-го Джазового фестиваля в Монтре, над дизайном которого работал Жерманье. На изготовление панно из 60 000 бусин и пайеток, вышитых на черном фоне, у шести человек ушло две недели непрерывной работы. Вообще Жерманье очень любит различные коллаборации. В mudac можно увидеть, среди прочего, платье, сшитое из старых ручек и карандашей женевского бренда Caran d’Ache и платье из кассет VHS для церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году. В недавнем интервью телеканалу RTS он признался, что «с удовольствием одевал бы членов Федерального совета». Действительно, давно пора переодеть министров из скучных костюмов в боа и пайетки…

Кевин Жерманье, платье Caran d’Ache, Haute Couture, Les Globuleuses, SS25, 2025© Nicolas Stajic

В пандан к платьям Жерманье в соседнем зале проходит выставка гобеленов, на которой нет толп и очередей и которая отличается куда более осмысленным содержанием с точки зрения кураторской работы. Объединившись с Фондом Томс Поли (Toms Pauli), который занимается сохранением, документированием и популяризацией коллекций старинных гобеленов XVI–XIX веков и предметов текстильного искусства XX века, находящихся в собственности кантона Во, музей Mudac посвятил экспозицию настенным тканым полотнам как зеркалу политических и социальных изменений, инструменту критики или пропаганды.

Mudac, Tisser son temps, Vue d’exposition, 2025 © Marie Humair

Монументальные гобелены фламандских мастеров XVII века висят рядом с текстильными работами современных художников Гошки Макуги и Грейсона Перри – и это соседство создает своеобразный диалог сквозь время. Сопоставление полотен показывает, что посредством ткачества как четыреста лет назад, так и сегодня можно вызывать размышления об универсальных проблемах войны, мира, динамики власти, социальной борьбы, потребления, глобализации. Да, современные ткацкие станки программируются и автоматизируются специалистами с помощью цифровых технологий, но в основе лежат те же традиционные техники ткачества и те же приемы. Вдруг становится очевидным, что между старинными брюссельскими гобеленами из серии «Деяния Сципиона Африканского» (1660), а также текстильным манифестом Макуги «Смерть марксизму, женщины всех стран, объединяйтесь!» (2013) и серией Перри «Тщеславие мелких различий» (2012) много общего. С одной стороны, все работы служат средством передачи сильного политического и социального послания и отражают определенные мировоззрения и идеологии. Однако если раньше дорогостоящие гобелены заказывались политической элитой для прославления своих реальных или воображаемых подвигов и укрепления собственного влияния, то сегодняшние художники используют этот традиционный вид искусства как оружие социальной и политической критики.