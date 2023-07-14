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пятница, 14 июля 2023 года   

Симфонический экстаз с Дмитрием Шостаковичем |Extase symphonique avec Dmitri Chostakovitch

Автор: , Гштаад, .

Дирижер Яп ван Зведен (DR)

Так неформально назвали концертную программу 12 августа организаторы Фестиваля имени Менухина в Гштааде.

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Ceci est le titre informel du programme de la soirée de 12 aout au Gstaad Menuhin Festival.

Наша Газета уже не раз рассказывала об истории создания и программах одного из крупнейших музыкальных фестивалей Швейцарии, носящего имя великого скрипача Иегуди Менухина. Сегодня фестиваль открывается в 67-й раз, его тема – Humilité, что можно перевести на русский язык как «смирение», «покорность» или, в более религиозном смысле, «смиренномудрие». Смысл, вкладываемый в это понятие руководителями фестиваля, связан с покорностью перед силами природы. «Несколько кризисов, случившихся один за другим, дестабилизировали установленный в течение десятилетий порядок. Пандемия грубо напомнила нам, насколько хрупки живые и органические ресурсы нашей планеты. Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть, что климатические изменения – не прихоть ученых, стремящихся к сенсациям, но ощутимая реальность, процесс, который уже идет, и последствия которого для нашей планеты уже видны», пишет в презентации программы фестиваля его директор Кристоф Мюллер.

В программе этой множество первоклассных музыкантов, с которыми Наша Газета вас уже знакомила: Патриция Копачинская (она выступит в серии концертов «Музыка для планеты»), Анастасия Кобекина, Александра Довгань, Франческо Пьемонтези, дуэт Игудесман и Джоо (новая программа которого называется «А теперь – Рахманинов), Мария Жоао Пиреш, Сесилия Бартоли, Максим Емельянычев, Претти Йенде, Хатия Буниатишвили, Дэниэл Хоуп, участники организованных Нашей Газетой концертов в пользу беженцев из Украины и России Олег Каскив и Богдан Лутц и многие другие… Фестиваль масштабный, он продлится до 2 сентября, с полной его программой можно ознакомиться здесь. А мы хотим обратить ваше внимание лишь на один вечер – 12 августа, и лишь на одно включенное в его программу произведение – Девятую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Девятая – последняя из тетралогии военных симфоний Шостаковича (с Шестой по Девятую), созданной в 1939-1945 годах и ставшей сюжетом очень интересного документального фильма Ларри Вайнштейна. Девятая симфония была написана по заказу правительства. Практически вынеся композитору смертный приговор, сформулированный в печально известной статье «Сумбур вместо музыки», опубликованной в газете «Правда» 28 января 1936 года, и последовавшими за этим арестами его родственников и друзей, советская власть не видела причин отказаться от услуг Гения. И вот в 1943 году, года по миру уже гремела Седьмая симфония, «Ленинградская», и была только что завершена и даже еще не исполнена Восьмая, им был получен заказ на сочинение, которое прославляло бы страну и будущую победу. В победу Дмитрий Дмитриевич верил, дважды пытался записаться добровольцем – сначала в армию, потом в народное ополчение, но его не взяли. Так что заказ он принял, не сомневаясь, и в октябре публично объявил о начале работы, пообещав написать большую симфонию с хором наподобие Девятой симфонии Бетховена. Но работа шла тяжело – к 1945 году не была дописана даже первая часть. В итоге композитор резко изменил первоначальный замысел и вместо помпезного, официозного гимна победе над фашистской Германией создал короткую, всего на 25 минут, симфонию, которую сам назвал «вздохом облегчения после мрачного лихолетья с надеждой на будущее».

Вздохов облегчения Сталин не приветствовал.  Известно, что впервые исполненная в Ленинграде 3 ноября 1945 года Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Евгения Мравинского, восторга симфония не вызвала, и Сталинской премии, на которую она была выдвинута в 1946 году, не получила. А в феврале 1948 года появилось постановление ЦК ВКП (б) «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели», в котором крупнейшие советские композиторы, включая Шостаковича, Прокофьева и Хачатуряна, были отнесены к «формалистическому, антинародному направлению советской музыки». После этого Д. Д. Шостакович вынужден был уйти с работы из Московской и Ленинградской консерваторий, а его Девятая симфония не исполнялась до 1955 года.

12 августа 2023-го она прозвучит в Гштааде в исполнении фестивального оркестра под управлением голландского дирижера Япа ван Зведена, занимающего в настоящий момент пост художественного руководителя филармонических оркестров Гонконга и Нью-Йорка.

 

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