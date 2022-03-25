С первого дня войны наша маленькая редакция искренне стремится держать руку на пульсе, оперативно донося до вас всю самое важное, поддерживая и, хочется верить, помогая оставаться людьми и не терять надежду. К нам стекается огромное количество информации, часто очень личного плана, которую мы стремимся обобщать, делать максимально объективные выводы и делиться ими с вами.

Наши постоянные читатели знают, что культура всегда занимала важное место в нашем контенте. И продолжает занимать. Тем более что она, увы, неразрывно связана с политикой. Как любой человек, родившийся и выросший в Советской Союзе и привыкший гордиться тем, что наша страна победила фашизм, я никогда бы не подумала, что настанет день, когда я задумаюсь о том, каково было немцам, не поддержавшим Гитлера, и даже испытаю к ним сочувствие. Предупреждая окрик некоторых, что сейчас, мол, не до культуры, скажу – до культуры всегда. Потому что по статьям, книгам, пьесам, музыкальным произведениям живущих ныне авторов наши потомки будут составлять свое мнение о сегодняшнем дне. А поэтому так важна правда.

Мы уже поднимали вопрос о личной ответственности деятелей культуры в критические моменты истории, о метаниях некоторых культурных институтов, не знающих, как вести себя по отношениям к российским артистам – даже тем, кто четко обозначил свою антивоенную позицию. На наш взгляд, такие метания – признак не слишком большого ума и не слишком чистой совести, потому что, когда совесть и помыслы чисты, то, как сказал бродячий философ Иешуа по кличке Га-Ноцри на допросе у Понтия Пилата, «правду говорить легко и приятно». Вы помните, конечно, что великие эти слова донес до мира Михаил Булгаков, гениальный русский писатель, родившийся в Киеве.

Да, сейчас стало модно выискивать в биографиях выдающихся деятелей русской культуры связи с Украиной, даже если их и не было вовсе. Так, на-днях я прочитала в уважаемой газете Le Temps, что Евгений Евтушенко был, оказывается, украинским писателем! (Правда, после моего письма коллеге-журналисту «опечатка» была исправлена.)

Ни Толстому, ни Рахманинову, ни Чехову, ни Стравинскому не за что оправдываться ни перед украинским народом, ни перед кем-нибудь еще, тем более что перед Высшим судией они все уже давно предстали. Гораздо сложнее приходится нашим современникам, причем именно тем, чьи репутации также ничем не запятнаны – просто потому, что у них есть совесть.

Мы рады, что не все поддались психозу и всегда с радостью сообщаем вам об инициативах, возрождающих веру в человеческий разум – от благотворительных мероприятий, список которых регулярно обновляется на нашей странице в Фэйсбуке, до традиционных концертов и спектаклей или гражданских инициатив, как, например, эта.

Очень не любя общих фраз и разговоров «вообще», мы хотим рассказать вам сегодня об одном конкретном случае, за достоверность которого ручаемся.

Речь идет о российской виолончелистке Анастасии Кобекиной, о которой мы уже рассказывали по более радостным поводам.

Напомним, что родилась Анастасия в Екатеринбурге в семье музыкантов. В четыре года начала играть на виолончели, в 2012-м с отличием окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В настоящее время обучается в Высшей школе музыки и исполнительских искусств во Франкфурте – это уже ее четвертое высшее образование.

В сентябре 2015 года стала победителем конкурса TONALi в Гамбурге и, как лауреат конкурса, получила возможность играть на инструменте работы Джованни Гваданини (1740). В 2019 году Анастасия завоевала III премию на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве.

В Швейцарию Анастасия впервые попала в 2011 году: Фонд Нева, от которого многие сегодня так старательно открещиваются, спонсировал приезд на Фестиваль в Вербье десяти учеников российских музыкальных школ, в основном, не из столицы. Из тех десяти мы сразу выделили тогда 16-летнюю Настю – не из-за роста, а потому, что только она приехала с инструментом, хотя и пришлось покупать для виолончели отдельный билет на самолет, и только она каждый день занималась, пока остальные любовались видами и играли в мини-гольф.

Разумеется, мы не могли себе представить тогда, что через какие-то семь лет Настя произведет фурор на фестивале «Музыкальные вершины» в Гштааде, а затем, уже совсем как большая, будет выступать с сольными концертами на фестивалях имени Иегуди Менухина и в Вербье. Как мы радовались за нее прошлым летом, когда швейцарский Фонд Страдивари предоставил ей в пятилетнее пользование виолончель работы великого мастера – Kermadec-Bläss, 1698 года рождения!

Как и всем независимым артистам, Насте непросто пришлось в период пандемии коронавируса – рушились планы, отменялись концерты, таяли сбережения. Но то были, так сказать, объективные обстоятельства, в которых никто не был виноват. И только ситуация начала налаживаться – война.

В первые же ее дни Настя опубликовала на своей странице в Фэйсбуке текст, заканчивающийся такими словами: «Я не могу и не буду мириться с тем, что эта война ведется от моего лица, как гражданки России. Я в отчаянии. Эта трагедия должна быть как можно скорее остановлена. Мир должен быть восстановлен». Тогда же она опубликовала запись Пьес-фантазий Роберта Шумана, сделанную со своей украинской коллегой, пианисткой Анной Федоровой, с которой Наша Газета тоже знакома еще с 2012 года.

Тем не менее через несколько дней Настя узнала, что ее концерт в Швейцарии, запланированный на 20 марта, отменен. В тот вечер она должна была выступать вместе с французским пианистом Жаном-Селимом Абдельмула в частном фонде Ittingen Kartause, расположенном в бывшем монастыре в Тургау. Руководство фонда разослало всем тем, кто купил билеты на концерт, письмо, в котором было четко прописано, что причина отмены – «национальность музыканта, но не сама музыкант». Аналогичный текст был размещен на сайте фонда. Видимо, рассчитывали на понимание, но, к счастью, его не встретили!

Под градом критики возмущенной общественности не только в Швейцарии, но и в Германии, откуда тоже собирались приехать на концерт меломаны, соответствующий параграф в тексте Фонда был изменен и написан более витиевато, но суть от этого не меняется – можете убедиться сами. То есть откровенная дискриминация по национальному признаку. Доколе же люди будут страдать из-за пятой графы?!

– Еще до официального извещения об отмене концерта, его соорганизатор Йорг Хохули и я предлагали руководству фонда Ittingen Kartause сделать концерт благотворительным, в пользу пострадавших на Украине, – рассказала Нашей Газете Анастасия Кобекина. – К сожалению, эта инициатива не была поддержана. Я всей душой и мыслями с людьми, которые проходят через ужасы войны! Благотворительные концерты – это та лепта, которую я, как музыкант, могу внести. Музыка, возможно, не в силах остановить войну, но она может вселить надежду и веру, а это то, что сейчас так необходимо.

К счастью, не все рассуждают так примитивно, как руководители Ittingen Kartause. 17 марта престижный лондонский Borletti-Buitoni Trust, с 2003 года помогающий выдающимся молодым музыкантам развивать их международные карьеры путем реализации особых проектов, объявил о решении присудить Анастасии Кобекиной свой главный ежегодный приз – деньги будут использованы для выпуска нового диска.

Кроме того, за оскорбительной отменой выступления в Турговии последовали новые приглашения, и мы рады пригласить вас на благотворительные концерты Анастасии Кобекиной уже в эти выходные: первый состоится в субботу, 26 марта, в Босвиле, кантон Аргау (вместе с украинским скрипачом Андреем Беловым и швейцарским пианистом Жаном-Селимом Абдельмула Настя исполнит произведения Бетховена, Лысенко и Чайковского), а второй – в воскресенье, 27 марта, в Рюеггисберге (Rüeggisberg), в кантоне Берн, здесь в программу вошли сочинения Шумана, Брамса и Франка. Не пропустите!