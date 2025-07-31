На протяжении восьми десятилетий Локарно находится в авангарде международного фестивального движения и продолжает исследовать кино со всех сторон, тщательно отбирая фильмы, которые призваны нас вдохновлять, будить в нас эмоции, расширять наши представления о мире и ставить под сомнение наши устоявшиеся мнения. По традиции, тщательно изучив программу, мы отобрали фильмы, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.