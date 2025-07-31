Что смотреть в Локарно? | Quels films voir à Locarno ?

Автор: Заррина Салимова, Локарно, 31.07.2025.
Пьяцца Гранде вскоре снова станет центром мирового кинематографа. Фото: Massimo Piccoli, Locarno Film Festival / Ti-Press

Кинофестиваль в Локарно пройдет с 6 по 16 августа. Какие конкурсные фильмы стоит посмотреть любителям кино? Кто получит почетные награды? И почему разгорелся спор по поводу конструкции экрана на Пьяцца Гранде?

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Le Festival du film de Locarno se tiendra du 6 au 16 août. Quels films en compétition les cinéphiles ne doivent-ils pas manquer ? Qui remportera les prix prestigieux ? Et pourquoi le nouveau écran sur la Piazza Grande a-t-il suscité une polémique ?

На протяжении восьми десятилетий Локарно находится в авангарде международного фестивального движения и продолжает исследовать кино со всех сторон, тщательно отбирая фильмы, которые призваны нас вдохновлять, будить в нас эмоции, расширять наши представления о мире и ставить под сомнение наши устоявшиеся мнения. По традиции, тщательно изучив программу, мы отобрали фильмы, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.

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