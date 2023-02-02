Автор: Надежда Сикорская, Женева-Люцерн, 2. 02. 2023.
Популярная грузинская пианистка исполнит Концерт № 1 П. И. Чайковского в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта.|
La talentueuse pianiste géorgienne interprètera le Concerto N°1 de P. Tchaïkovski, accompagnée de l’Orchestre de la Suisse Romande sous la direction de Jonathan Nott.
В самом сжатом виде биография проживающей в последние годы в Париже популярной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили выглядит так. Родилась в 1987 году в Батуми, в шесть лет выступила с Тбилисским камерным оркестром, в 2005 году получила премию Международного конкурса пианистов. Училась в Венской высшей школе музыки в классе Олега Майзенберга, в 2008 году получила Третью премию на Международном конкурсе имени Артура Рубинштейна.
В 2010 году она стала «Артистом молодого поколения ВВС, в 2012 и 2016 году получала премию Echo Klassik Awards от Ассоциации музыкальной индустрии Германии. Также в декабре 2016 года она была названа «Лучшим музыкантом года» французским телеканалом TF1.
В 2010 году Хатия подписала эксклюзивный контракт с фирмой звукозаписи «Sony Classical» и с тех пор остается верной этой фирме. Ее первый диск был полностью посвящен Листу, а последний по времени, вышедший в 2020 году, называется «Лабиринт» и включает сочинения современных авторов, причем не только «классических» – от Филипа Гласса и Эннио Морриконе до Сержа Гинсбура.
Наша Газета следит за Хатией Бунитиашвили с 2011 года, когда мы впервые услышали ее живьем – тогда она покорила публику Фестиваля в Вербье темпераментным исполнением Третьего концерта С.В. Рахманинова. Именно этот концерт она должна была исполнять и в предстоящих концертах с Оркестром Романдской Швейцарии. Однако, как указывается на сайте оркестра, «находящаяся в счастливом ожидании» пианистка предпочла заменить его на Концерт № 1 П. И. Чайковского. Человека, от музыки далекого, такая замена может удивить – не шило на мыло, конечно, но что-то в этом духе. Но спросите любого профессионала, и он объяснит вам, что концерт Петра Ильича требует от исполнителя меньших физических затрат, чем концерт Сергея Васильевича, а когда находишься в счастливом ожидании, силы надо беречь!
Все билеты на концерт 9 февраля в Виктория-холле уже проданы, но у вас есть возможность попасть на выступления Хатии Буниатишвили 10 февраля в зале KKL в Люцерне и 13-го – вновь в Женеве. Помимо Концерта № 1 П.И. Чайковского вы услышите еще два прекрасных произведения.
Оркестровая пьеса французского композитора Артюра Онеггера, написанная в 1928 году, носит неожиданное для классического сочинения спортивное название – «Регби, или Симфоническое движение № 2». Вместе с «Пасификом 231» (1923 г.) и «Симфоническим движением № 3», не имеющим программного названия, они составляют своеобразный оркестровый цикл. О «Пасифике 231», посвященном основателю Оркестра Романдской Швейцарии Эрнесту Ансерме и получившем интересную оценку С.С. Прокофьева, назвавшего его «паровозом», мы уже рассказывали. Как и Николай Рубинштейн, великий композитор не разглядел в нем произведения, которое надолго переживет своего создателя. Честь первым продирижировать «Регби» выпала Эрнесту Ансерме – это случилось 19 октября 1928 года в Париже. В своей яркой и динамичной пьесе с детства увлекавшийся спортом композитор, страстный болельщик футбола, регби и гонок, намеревался «выразить языком музыки все перипетии игры, ритм, краски матча, проходящего на Коломбийском стадионе…». Вот вы и оцените, насколько ему это удалось.
Произведение, которое завершит программу предстоящих концертов, не нуждается в представлении нашим читателям. Речь идет о балете «Петрушка» Игоря Стравинского, музыку к которому первым на виниловую пластинку записал, в 1950 году, опять же ОРШ и Эрнест Ансерме. Вы знаете, что летом 1910 года, после окончания театрального сезона, отмеченного блестящей премьерой «Жар-птицы», Стравинский позволил себе короткий отдых на берегу моря, а затем с семьей поехал в Швейцарию. «...Мне захотелось развлечься сочинением оркестровой вещи, где рояль играл бы преобладающую роль <...> Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами. Завязывается схватка, которая в конце концов завершается протяжной жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно, и образ моего персонажа. И вот однажды я вдруг подскочил от радости. «Петрушка»! Вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран! Это было именно то, что нужно, — я нашел ему имя, нашел название!», - записал он в дневнике. В исполнении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта прозвучит оригинальная версия «Петрушки» 1911 года.
От редакции: Давний партнер Нашей Газеты, ОРШ предоставил в распоряжение редакции два билета на концерт в Женеве 13 февраля. Их получит тот, кто быстрее всех ответит на вопрос: Кто был первым исполнителем роли Петрушки на премьере балета в парижском театре Шатле? Торопитесь, билетов только два, а вас – много! Те, кому не достанутся пригласительные, смогут заказать билеты здесь, а на концерт в Люцерне – здесь.
И еще один подарок. Мы не знаем, что Хатия Буниатишвили сыграет на бис, но предлагаем вам послушать в ее исполнении знаменитую песню Сержа Гинсбура « La Javanaise » из ее последнего диска.
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