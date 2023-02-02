В самом сжатом виде биография проживающей в последние годы в Париже популярной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили выглядит так. Родилась в 1987 году в Батуми, в шесть лет выступила с Тбилисским камерным оркестром, в 2005 году получила премию Международного конкурса пианистов. Училась в Венской высшей школе музыки в классе Олега Майзенберга, в 2008 году получила Третью премию на Международном конкурсе имени Артура Рубинштейна.



В 2010 году она стала «Артистом молодого поколения ВВС, в 2012 и 2016 году получала премию Echo Klassik Awards от Ассоциации музыкальной индустрии Германии. Также в декабре 2016 года она была названа «Лучшим музыкантом года» французским телеканалом TF1.

В 2010 году Хатия подписала эксклюзивный контракт с фирмой звукозаписи «Sony Classical» и с тех пор остается верной этой фирме. Ее первый диск был полностью посвящен Листу, а последний по времени, вышедший в 2020 году, называется «Лабиринт» и включает сочинения современных авторов, причем не только «классических» – от Филипа Гласса и Эннио Морриконе до Сержа Гинсбура.

Наша Газета следит за Хатией Бунитиашвили с 2011 года, когда мы впервые услышали ее живьем – тогда она покорила публику Фестиваля в Вербье темпераментным исполнением Третьего концерта С.В. Рахманинова. Именно этот концерт она должна была исполнять и в предстоящих концертах с Оркестром Романдской Швейцарии. Однако, как указывается на сайте оркестра, «находящаяся в счастливом ожидании» пианистка предпочла заменить его на Концерт № 1 П. И. Чайковского. Человека, от музыки далекого, такая замена может удивить – не шило на мыло, конечно, но что-то в этом духе. Но спросите любого профессионала, и он объяснит вам, что концерт Петра Ильича требует от исполнителя меньших физических затрат, чем концерт Сергея Васильевича, а когда находишься в счастливом ожидании, силы надо беречь!

Ефим Бронфман: «Чайковский никогда не встречался с Путиным»

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Петр Ильич Чайковский и Швейцария

Вечный Стравинский Ефим Бронфман, с Путиным никогда не встречался! Что же касается Первого концерта, то стоит рассказать, что, написанный в 1874-75 годах, он был первоначально посвящен Николаю Рубиншейну. Однако основатель Московской консерватории заявил, что концерт «никуда не годится». Ох, как ошибся Николай Григорьевич и как, наверно, сожалел потом, что упустил мировую премьеру – Концерт был впервые исполнен 25 октября 1875 года в Бостоне в исполнении Ганса фон Бюлова с оркестром под управлением Бенджамина Ланга и одобрен публикой и критиками. С ещё большим успехом прошло исполнение концерта в Нью-Йорке 22 ноября того же года. Между двумя этими выступлениями состоялась и российская премьера – 1 ноября в Петербурге солировал Густав Кросс, за пультом стоял Эдуард Направник, а 3 декабря в Москве концерт сыграл Сергей Танеев. Оркестром дирижировал … Николай Рубинштейн, который пересмотрел своё отношение к сочинению и в дальнейшем неоднократно сам с большим успехом исполнял его как пианист. Не беремся судить, повлиял ли на этот «пересмотр» успех произведения за океаном, но то, что Концерт стал одним из самых популярных произведений пианистического репертуара, это факт!

Все билеты на концерт 9 февраля в Виктория-холле уже проданы, но у вас есть возможность попасть на выступления Хатии Буниатишвили 10 февраля в зале KKL в Люцерне и 13-го – вновь в Женеве. Помимо Концерта № 1 П.И. Чайковского вы услышите еще два прекрасных произведения.

Оркестровая пьеса французского композитора Артюра Онеггера, написанная в 1928 году, носит неожиданное для классического сочинения спортивное название – «Регби, или Симфоническое движение № 2». Вместе с «Пасификом 231» (1923 г.) и «Симфоническим движением № 3», не имеющим программного названия, они составляют своеобразный оркестровый цикл. О «Пасифике 231», посвященном основателю Оркестра Романдской Швейцарии Эрнесту Ансерме и получившем интересную оценку С.С. Прокофьева, назвавшего его «паровозом», мы уже рассказывали. Как и Николай Рубинштейн, великий композитор не разглядел в нем произведения, которое надолго переживет своего создателя. Честь первым продирижировать «Регби» выпала Эрнесту Ансерме – это случилось 19 октября 1928 года в Париже. В своей яркой и динамичной пьесе с детства увлекавшийся спортом композитор, страстный болельщик футбола, регби и гонок, намеревался «выразить языком музыки все перипетии игры, ритм, краски матча, проходящего на Коломбийском стадионе…». Вот вы и оцените, насколько ему это удалось.

Произведение, которое завершит программу предстоящих концертов, не нуждается в представлении нашим читателям. Речь идет о балете «Петрушка» Игоря Стравинского, музыку к которому первым на виниловую пластинку записал, в 1950 году, опять же ОРШ и Эрнест Ансерме. Вы знаете, что летом 1910 года, после окончания театрального сезона, отмеченного блестящей премьерой «Жар-птицы», Стравинский позволил себе короткий отдых на берегу моря, а затем с семьей поехал в Швейцарию. «...Мне захотелось развлечься сочинением оркестровой вещи, где рояль играл бы преобладающую роль <...> Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами. Завязывается схватка, которая в конце концов завершается протяжной жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно, и образ моего персонажа. И вот однажды я вдруг подскочил от радости. «Петрушка»! Вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран! Это было именно то, что нужно, — я нашел ему имя, нашел название!», - записал он в дневнике. В исполнении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта прозвучит оригинальная версия «Петрушки» 1911 года.

От редакции: Давний партнер Нашей Газеты, ОРШ предоставил в распоряжение редакции два билета на концерт в Женеве 13 февраля. Их получит тот, кто быстрее всех ответит на вопрос: Кто был первым исполнителем роли Петрушки на премьере балета в парижском театре Шатле? Торопитесь, билетов только два, а вас – много! Те, кому не достанутся пригласительные, смогут заказать билеты здесь, а на концерт в Люцерне – здесь.

И еще один подарок. Мы не знаем, что Хатия Буниатишвили сыграет на бис, но предлагаем вам послушать в ее исполнении знаменитую песню Сержа Гинсбура « La Javanaise » из ее последнего диска.