«А все так хорошо начиналось…» | « Et pourtant tout avait si bien commencé… »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 04.08.2025.
Артур Руэгг рассказывает о Ле Корбюзье © NashaGazeta

В рамках новой выставки, которая продлится до 26 октября 2025 года, Музей искусства и истории Женевы (MAH) предлагает погрузиться в архитектуру 1930-х годов в Швейцарии, переломный и бурный период ее истории.

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Le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) propose une immersion dans l’architecture des années 1930 en Suisse, période charnière et mouvementée de son histoire. Jusqu’à 26 octobre.

От модернистского подъема 1930-х годов, проявившегося, в частности, в строительстве здания Clarté Ле Корбюзье и Пьера Жаннере в Женеве, до резкого перерыва, вызванного Второй мировой войной, архитектура пережила радикальные перемены, переходя от поиска утопии к столкновению с реальностью. MAH предлагает исследовать эти архитектурные концепции и их совершенно разные восприятия в Цюрихе и Женеве – да, различия между языковыми регионами проявляются не только в политике!

Выставка «А все так хорошо начиналось…», по задумке ее устроителей, – это прежде всего физический и пространственный опыт, путешествие по различным историческим примерам, раскрывающее «шок культур», если не цивилизаций, в пределах одной страны – между Цюрихом, приверженным современности, и Женевой, более консервативной и привязанной к своей латинской идентичности. Она подчеркивает двойственность этой эпохи, колеблющейся между идеалом и реальностью, противопоставляя различные подходы к искусству жить. В качестве рассказчика этой истории MAH пригласил Артура Рюэгга, почетного профессора Цюрихского политеха ETH Zurich, работавшего в сотрудничестве с Отделом по сохранению архитектурного наследия города.

Ле Корбюзье, Пьер Жаннере. Строительство Clarté, 1931. Fonds Sigfried Giedion, GTA Archiv /ETH Zurich © F.L.C./2025 ProLitteris Zurich. Bibliothèque de Genève, photo: Frank-Henri Jullien

Гуляя по залам экспозиции, посетитель переносится в Женеву 1930-х годов в зале, где частично воссоздана вилла Руф, построенная в 1928-29 годах в Гран-Саконне. Этот проект, разработанный на основе предложения Ле Корбюзье и реализованный архитектором Франсисом Кетенгом, должен был придать Женеве модернистский облик. Он вводит понятие неоднозначности желаемого, но нерешительного модернизма, где технические инновации, такие как Solomite, изоляционный материал на основе соломы и штукатурки, производимый компанией Wanner, сталкиваются с осторожностью элит.  

Многочисленных сотрудников международных организаций среди наших читателей наверняка заинтересует все, что связано с участие Ле Корбюзье в конкурса на строительство штаб-квартиры Лиги Наций, предшественницы ООН, в 1927 году.

Не покидая женевского музея, можно побывать и в Цюрихе: в одном из залов в масштабе 1:1 частично воссоздана вилла Villiger Макса Билла вместе с ее внутренним убранством – типичной для той эпохи мебелью Wohnbedarf, образцами прикладного искусства и графики. Сценография точно воспроизводит оригинальные планы в контексте, где Neues Bauen не ограничивается архитектурным языком, а предлагает настоящую реформу жизни. Благодаря этой реконструкции в зале прослеживается переходный момент, когда Цюрих переходит от декоративного искусства к промышленному дизайну.

Макс Билл. 15 вариаций на одну тему, 1938 г. © Fondation May, Binia + Jacob Bill Photo © NashaGazeta

Отдельный зал посвящен зданию Clarté в Женеве, о котором Наша Газета уже подробно рассказывала. Но одно дело прочитать и другое – своими глазами увидеть планы, макеты, элементы конструкции, вплоть до сантехники знаменитого здания! Исследования полихромии Ле Корбюзье представлены в следующем зале, где цвета палитры Salubra, кстати, интегрированные в всю сценографию, образуют сквозную хроматическую нить. Затем посетитель направляется к двум типовым квартирам, которые напоминают выставку интерьерного дизайна, организованную в 1932 году в здании Clarté. Задуманная как витрина современного вкуса, эта презентация объединила, с одной стороны, цюрихский дом Wohnbedarf с его трубчатой и рациональной мебелью, а с другой — женевских дизайнеров интерьеров с более декоративными, вдохновленными Францией, решениями.

Затем наступает разрыв. Война. Техника, до этого обещавшая освобождение, становится инструментом уничтожения. В зале почетных гостей представлен подпольное портфолио, созданное в 1944 году двумя хорватскими художниками. В зале доспехов выставлены две зенитные пушки — одна изготовлена в Берне, другая в Женеве — в сопровождении картин, отражающих исторический контекст. Выставка завершается реконструкцией: частично представлен разборный дом Жана Пруве, спроектированный в 1944 году для беженцев из Лотарингии…

Увы, почти век спустя отражаемые на выставке темы не утратили актуальности.

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