«Использование гидроэнергии в Альпах – это достижение швейцарского инженерного искусства и возобновляемой энергетики. Однако строительство плотин и гидроэлектростанций также сопровождалось выселением, экспроприацией и противодействием. В новой видеоинсталляции десять свидетелей того времени рассказывают о своих личных переживаниях». Так начинается презентация выставки, которая может быть одинаково интересна (и полезна) инженерам, специалистам в области альтернативных источников энергии, а также тем, кто интересуется швейцарской историей, политикой или даже готовится сдавать экзамен с целью натурализации.

Действительно, новая экспозиция из серии «Опыт Швейцарии» затрагивает тему, глубоко укоренившуюся в истории и современности Швейцарии: гидроэнергетика в Альпах. Видеоинсталляция объединяет десять свидетелей того времени, которые рассказывают о своей повседневной жизни с гидроэнергетикой с самых разных точек зрения. Они вспоминают о личных потерях, политических борьбе, технических достижениях и экологических вопросах, освещая тем самым сложный раздел энергетической истории Швейцарии.

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что около 60% электроэнергии в Швейцарии производится за счет гидроэнергии. Дамбы и гидроэлектростанции, большинство из которых были построены после Второй мировой войны, являются не только «проектами века», но и, по мнению местных жителей, двигателями экономического чуда. И вот размещенная в Национальном музее видеоинсталляция иллюстрирует потенциал гидроэнергетики с точки зрения Амедея Кронига и Эрика Вюйу. Кто это такие? С 2011 по 2023 годы Амеде Крониг был директором Grande Dixence SA - построенная в 1951–1961 годах силами трех тысяч мужчин и женщин, одноименная плотина высотой 285 метров остается самой высокой гравитационной плотиной в мире, она удерживает 400 миллионов кубических метров воды и образует самое большое по объему искусственное озеро Швейцарии.

Наполнение плотины Гранд-Диксенс, 1957 год © Швейцарский национальный музей, ASL

А Эрик Вюйу был руководителем проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции Nant de Drance, одной из самых мощных в Европе. Он выступает за ответственное использование ресурсов: благодаря гидроаккумулирующим электростанциям избыточная электроэнергия может быть инвестирована в надежное энергоснабжение из возобновляемых источников в зимний период.

Но то, что представляется очевидным специалистам, не всегда понятно простым смертным. Вот и проекты гидроэнергетики всегда сталкивались с противодействием и «тормозили», упираясь в принцип прямой демократии, не позволяющий оставить без внимания глас народа. Сначала протесты были направлены в основном против потери родных земель, но с 1940-х годов они стали в большей степени касаться воздействия на окружающую среду. Были выдвинуты политические инициативы против строительства новых объектов, но в большинстве случаев они не нашли поддержки большинства.

В декабре 1958 года около 40 жительниц Энгадина в традиционных костюмах Граубюндена протестовали в Цюрихе против строительства электростанции на горном ручье Шпель в Швейцарском национальном парке. © Schweizerisches Sozialarchiv

Плотина Пунт-даль-Галл, озеро Lago di Livigno, 1976 г. © ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / LBS_L1-769620

Несмотря на сопротивление местных жителей, в конце 1960-х годов на окраине и внутри Швейцарского национального парка были введены в эксплуатацию два водохранилища: бассейн Ова-Спин и озеро Ливиньо. Большая часть озера Lago di Livigno находится на территории Италии. Граница между Швейцарией и Италией проходит через плотину Пунт-даль-Галл.

Национальное экологическое движение, зародившееся в 1970-х годах, также выступило за защиту Альп. Оно добилось большого успеха в 1980-х годах, когда проект строительства водохранилища угрожал равнине Греина. Среди организаторов сопротивления был директор Фонда Греина Галлус Кадонау. Он выступал за сохранение ландшафта с помощью новых решений, таких как «ландшафтный цент», то есть компенсация, выплачиваемая горным коммунам, отказывающимся от проектов строительства гидроэлектростанций. Полученные деньги позволяли им отказаться от продажи концессии как единственного средства выхода из бедности.

Демонстрация против электростанций в Иланце, 17 июня 1979 года. © Schweizerische Greina-Stiftung (SGS)

Горные коммуны также пострадали от строительных работ и связанных с ними опасностей, что драматично иллюстрирует пример валлийской деревни Саас-Альмагель. В видеоинсталляции жительница Врени Ценгаффинен рассказывает о катастрофе на строительной площадке недалеко от плотины Маттмарк: 30 августа 1965 года обрушение части ледника Аллалин погребло под собой бараки рабочих, унеся жизни 88 человек, в том числе ее отца и дяди. Итальянец Армандо Лователь также был свидетелем катастрофы в Маттмарке. В то время ему было 16 лет, он работал на той же стройплощадке «сезонистом», чтобы поддержать свою семью, оставшуюся в Италии.

Вид на разрушенные жилые бараки и спасательные и разведочные работы после обрушения ледника Аллалин, 1965 г. © ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

В 1932–1937 годах в Преальпах было создано самое большое по площади водохранилище Швейцарии – озеро Силь. 1762 человека были вынуждены переселиться, 55 фермерских хозяйств оказались под водой. Несколько семей, лишенных средств к существованию, эмигрировали в США. Но проблема касается не только «отдаленных мест». Поскольку город Цюрих нуждался в электричестве, «Цюрихские электростанции» (EKZ) планировали построить водохранилище в Марморере. 17 октября 1948 года жители Мармореры одобрили проект 24 голосами против 2 и предоставили EKZ концессию на строительство плотины. Для создания водохранилища под водой оказались деревня Марморера, деревня Креста и около 140 гектаров лугов и лесов.

Снос колокольни Мармореры, 05.07.1954 © Stadtarchiv Zürich

В сочетании с интерактивным терминалом, позволяющим углубить тему, видеоинсталляция освещает всю сложность этого вопроса. Устанавливая связь с настоящим, она показывает, что гидроэнергетика – это не только техническая или экологическая тема, но она содержит и социальный и культурный аспекты. Вчера, как и сегодня, она затрагивает людей, деревни и ландшафты. Будь то надежда на устойчивое энергетическое будущее или предупреждение о рисках, которые несет наше вмешательство в природу, голоса свидетелей призывают к вниманию, размышлениям и дискуссии.

Трифт – горный район в Бернском Оберланде, который формируется в результате отступления ледника. Компания «Kraftwerke Oberhasli» (KWO) планирует построить здесь водохранилище и новую гидроэлектростанцию. Против этого выступают различные экологические организации. Трифт, 2019 г. © Mary Leibundgut

Видеоинсталляция будет представлена в Национальном музее Цюриха с 4 июля по 2 ноября 2025 года и с 13 января по 26 апреля 2026 года.