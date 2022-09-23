Наши постоянные читатели отлично знают, какую позицию заняла Наша Газета 24 февраля, безоговорочно выступив против войны в Украине, но и против ненависти, за диалог. Прошло семь месяцев, и позиция наша не изменилась ни на йоту. В течение всего этого долгого и трудного периода мы, в соответствии со своей редакционной политикой, рассказывали вам обо всех швейцарских событиях, связанных с войной: о политических решениях, об экономических мерах, о конкретных людях, волею обстоятельств занесенных в Швейцарию, и о благотворительных культурных мероприятиях, часто организуемых совместно россиянами, украинцами, швейцарцами... Эта, главная, часть редакционной работы видна вам каждый день, и мы благодарны всем, кто не скупится на добрые слова (или смайлики) в наш адрес.

Но есть и другая работа, остающаяся за пределами экранов ваших компьютеров и мобильных устройств. Это огромное количество контактов, переговоров, попыток помочь кому с жильем, кому с работой, кому просто советом. Именно из этой, невидной вам части нашей деятельности родилась идея концерта, на который мы вас сердечно приглашаем. Собственно, о начале этой истории вы уже знаете, если читали наш материал о Насте Бодаревой, юной скрипачке из Одессы, семью которой приняли в свой дом жители кантона Во. После того как, благодаря скрипачке Александре Конуновой, Настя возобновила занятия музыкой, по которым так скучала, в редакцию стали стекаться другие интересные истории из «музыкальной жизни».

Выяснилось, что с мая этого года родившийся в Москве профессор Женевской консерватории Сергей Мильштейн занимается с 10-летней Айей Вытяганец – до этого возможности серьезно учиться на фортепиано у девочки не было. Что в классе еще одной москвички, Виктории Шерешевской, оказался юный киевлянин Дарий Красилич. Что украинский скрипач Олег Каскив, руководитель ансамбля солистов Международной музыкальной академии Иегуди Менухина, и аргентинский пианист Нельсон Гернер «поделили» между собой сестер Маргариту и Лизу Пачабут. А в классе Нельсона Гернера оказалась еще и россиянка Катя Бонюшкина, несколько месяцев не доучившаяся в московской Центральной музыкальной школе. Почему в Швейцарии оказались украинские дети, думаем, объяснять не стоит. А почему Катя? – предвидим мы закономерный вопрос. Отвечаем. Ее мама приняла решение покинуть Москву после того, как 20-летняя сестра Кати Нина была арестована за антивоенный пост, размещенный в сети «В контакте». Тогда обошлось штрафом, но повторение ситуации грозило уголовным делом.

Выслушав все эти истории, стало ясно, что надо что-то делать. А что еще делать с музыкантами, как не устраивать концерт? «Я готова аккомпанировать всем скрипачам!», – заявила Русудан Алавидзе-Гернер, и вопрос был решен.

Для нас смысл демарша был очевиден и по форме, и по содержанию и не нуждался в комментариях. Но, к нашему удивлению, одна швейцарская дама, получив приглашение на концерт по линии созданной с подачи Нашей Газеты Ассоциации по продвижению русской культуры в Швейцарии, выразила недоумение. «Мне непонятно происхождение музыкантов, – написала она. – Они по большей части украинцы, почему? Разумеется, я не имею ничего против украинцев, но Ассоциация призвана продвигать русскую культуру, почему бы не пригласить русских?»

Ну что сказать?! Однако ответить было надо, и мы ответили, напомнив, что русская культура уважаема во всем мире в силу своих гуманистических традиций, своей способности к состраданию, а потому предстоящий концерт полностью соответствует, на наш взгляд, целям Ассоциации.

Так что приглашаем вас на этот детский/не детский концерт, который мы назвали «Музыка. Просто музыка». В нем не будет звучать политика, а только музыка – язык, не нуждающийся в переводе и понятный всем, язык, делающий возможным жизненно важный для нас диалог. Пока «взрослые дяди» играют в войну, дети будут играть русскую, украинскую, французскую, немецкую, американскую, итальянскую музыку, шедевры которой составляют единое целое – мировую музыкальную культуру.

Редакция Нашей Газеты выражает искреннюю благодарность всем педагогам, всем детям и их родителям, а также Пабло Бодино-Акеру (Франция), Саре Изабель Испас (Австралия), Теодору Каскиву (Швейцария) и Богдану Луцу (Украина), поддержавшим эту идею и воспринявших трагедию их друзей, как собственную.

В распоряжении читателей Нашей Газеты есть 40 мест на этот концерт, который состоится 16 октября в 17 ч. в Salle des Abeilles (Palais de l’Athénée, 2, Rue de l’Athénéе, Genève). Вход бесплатный, но по окончании к каждому слушателю подойдет человек со шляпой – все собранные средства будут поровну поделены между участниками. Если вы хотите прийти, то сообщите об этом, пожалуйста, по адресу nadia.sikorsky@nashagazeta.ch до 1 октября, указав число гостей. Если прийти не получается, но есть желание поддержать благое дело, вы можете перевести ваш дар на счет Нашей Газеты с пометкой «Концерт 16 октября» – деньги будут обязательно переданы по назначению.

Ждем вас, друзья!