Theater Spektakel в Цюрихе: рекомендации к просмотру

В отличие от многих других швейцарских театральных фестивалей, цюрихский Theater Spektakel в этом году решил остаться в стороне от политических дебатов и актуальной повестки. Разговоры на острые темы пройдут здесь в основном в формате профессиональных бесед, а собственно фестивальная программа будет, скорее, развлекательной. Неудивительно, что театральные постановки из Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки соседствуют в ней с танцевальными представлениями, спектаклями нового цирка и концертами на открытом воздухе, многие из которых можно спокойно посетить всей семьей, не опасаясь чего-то слишком радикального, агрессивного или откровенного. Немаловажно и то, что билеты на Theater Spektakel по швейцарским меркам совсем недороги (от 10 до 55 франков, включая безлимитный проезд по городу) или вовсе бесплатны. Так что можно смело сказать, что нынешний фестиваль во всех смыслах – доступный.

William Kentridge & Handspring Puppet Company : Faustus en Afrique ! | @Kim Gunning

Что касается собственно программы, то в ней можно выделить несколько тематических блоков и важных имен. Если говорить о последних, то это, прежде всего, такие мировые звезды, как французский танцовщик и хореограф Борис Шармац (его соло «Somnole» будет показано 25-26 августа); южноафриканский визуальный художник и режиссер Уильям Кентридж (его «Faustus in Africa!» играют 28-30 августа); американская певица и композитор Лори Андерсон (ее концерты в случае хорошей погоды состоятся 25-26 августа). Еще два громких имени в нынешней программе – бельгийская художница Мьет Уорлоп, которая два года назад поразила фестивальную публику своим захватывающим шоу «One Song» – на сей раз она покажет «INHALE DELIRIUM EXHALE», где помимо актеров «играют» 3500 метров шелковой ткани, и француз Филипп Кен, который вместе со своей VIVARIUM STUDIO и музыкальной группой из огородных пугал устроит в Цюрихе настоящую «Farm Fatale».

Gravité et autres mythes : Dix mille heures | @Darcy Grant

Что же касается главных тем Theater Spektakel этого года, то тут и экология (климатической катастрофе посвящена и уморительно смешная фантасмагория Филиппа Кена, и «Tapajós» – спектакль бразильского режиссера Габриэля Карнейры да Куньи об отравленной реке); и дискриминация (о системе современного рабства посредством музыки и танца повествует спектакль «When I Saw the Sea» ливанского хореографа Али Шахруры, а в своем моноспектакле «Monga» Джессика Тейшейра из Бразилии анализирует, как социальные представления воздействуют на людей, их тела и поведение); и права женщин – про них речь пойдет в документальном спектакле «Girls», где через личные истории четырех актрис рассказывается об отношении к сексу и беременности на территории бывшей Югославии и нынешних Хорватии и Словении, а также в коротких перформансах о сексуализированном насилии («Voix d’Elles») и секс-работе («Feral»).

Les Choses de Rien: L'Absolu | @Dmitrijus Matvejevas

Но если душа просит чего-то более простого и легкого, то в программе Zürcher Theater Spektakel есть несколько куда более универсальных и при этом не менее интересных постановок. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на спектакль для всей семьи «Touch Through» швейцарского хореографа Леи Моро, которая исследует феномен коммуникации через прикосновение. Во-вторых, это, конечно, знаменитый «L’Absolu» выдающегося французского акробата Бориса Гибе, который помещает зрителей в цилиндрическое пространство высотой 12 метров, где они могут наблюдать завораживающий танец, полный волшебства, меланхолии, игры со светом и тьмой, музыки, огня и виртуозного мастерства (этот спектакль идет каждый день, кроме 31 августа, и билеты на него раскупаются как горячие пирожки). Еще один спектакль для всей семьи – «Ten Thousand Hours» австралийской компании GRAVITY & OTHER MYTHS, в котором восемь акробатов строят человеческие пирамиды, летают, балансируют, падают и снова поднимаются.

Lea Moro : Toucher à travers | @ZTS/Kira Kind

Ко всему этому стоит добавить ежедневные бесплатные уличные спектакли на Центральной сцене; оркестровое караоке на 600 человек (этот формат зародился на фестивале почти 20 лет назад и после успешных гастролей в Берлине, Гамбурге и Торонто, наконец, вернулся в программу); аудио-балет для детей и взрослых «A Room without Walls» – виртуальную прогулку с гидами со всего мира, которые «водят» участников по своим любимым местам и приглашают присоединиться к ним, танцуя и открывая для себя что-то новое; разминки с выдающимися хореографами и не требующие предварительной регистрации занятия для детей – каждую среду, субботу и воскресенье их приглашают творчески провести вторую половину дня в мастерских «Kinder Kultur Kalenders» (KiKuKa), где можно рукодельничать, рисовать, танцевать или исследовать мир. Кроме того, в программе как обычно есть несколько концертов, многочисленные дискуссии и даже кинопоказ. Жаль только, что в этом году в ней совсем не нашлось места проектам, связанным с Россией, Украиной и с постсоветским пространством вообще, но хочется верить, что в этом плане – как и во многих других – у Theater Spektakel все впереди.

Более подробная информация о билетах и программе - на сайте фестиваля.