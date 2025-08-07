«Король» из Бургдорфа

У Швейцарии всегда был только один признаваемый всеми король – так традиционно именуют чемпиона по швейцарской борьбе «швинген». Однако вот уже шесть лет «королем» страны себя называет некий Йонас Лаувинер из Бургдорфа. «Конечно, я официально не зарегистрирован как король и не обладаю политической властью. Но я – король Швейцарии. В любом случае, вы не можете сказать, что я им не являюсь. Потому что кто еще им является? Кроме меня, никто на это не претендовал», - заявил он в одном из интервью.
В гостях у «его величества» уже побывали многие швейцарские журналисты. Телеканал RTS, например, пишет, что к своей роли Лаувинер относится серьезно. Шесть лет назад он даже инсценировал свою коронацию, арендовав одну из бернских церквей. Кроме того, у него есть несколько старых артиллерийских орудий в рабочем состоянии и танк времен ГДР, на котором он весной прошлого года проехал по Федеральной площади в Берне, после чего ему пришлось сдать номерные знаки. Защищают «короля» дюжина «солдат».
По его собственным словам, у него нет политических или наступательных целей. Зато у него определенно есть предпринимательские амбиции: Лаувинер уже приобрел почти 100 000 квадратных метров земли по всей Швейцарии, часто за ничтожную сумму. Как же ему удалось? Дело в том, что, согласно швейцарскому законодательству, любой может стать владельцем заброшенной земли, причем практически бесплатно.
В последнее время действия Лаувинера по скупке земли и монетизации ее использования вызывают критику некоторых политиков. В частности, член Большого совета Люцерна Йозеф Шулер намерен остановить «короля». Недовольство депутата и местных жителей вызывает то, что Лаувинер завладел частной улицей в одном из жилых районов города. Люцернский депутат выступает за то, чтобы в будущем все «бесхозные» земли возвращались в собственность местного сообщества. В коммуне Эреманс (кантон Вале), например, поступили умнее, взяв под свой контроль все подобные участки, чтобы избежать спекуляций и блокирования будущих проектов. Если верить Лаувинеру, он уже перестал приобретать новые участки, получив в свою собственность все те, которые его заинтересовали.
Парадоксальным образом, «король» еще и депутат – Лаувинер является членом городского парламента в своем родном Бургдорфе и постоянно подчеркивает, что соблюдает законы. Монархистские устремления, видимо, не помешали ему присягнуть на верность Федеральной конституции.