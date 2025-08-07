«Король» из Бургдорфа

У Швейцарии всегда был только один признаваемый всеми король – так традиционно именуют чемпиона по швейцарской борьбе «швинген». Однако вот уже шесть лет «королем» страны себя называет некий Йонас Лаувинер из Бургдорфа. «Конечно, я официально не зарегистрирован как король и не обладаю политической властью. Но я – король Швейцарии. В любом случае, вы не можете сказать, что я им не являюсь. Потому что кто еще им является? Кроме меня, никто на это не претендовал», - заявил он в одном из интервью.

В гостях у «его величества» уже побывали многие швейцарские журналисты. Телеканал RTS, например, пишет, что к своей роли Лаувинер относится серьезно. Шесть лет назад он даже инсценировал свою коронацию, арендовав одну из бернских церквей. Кроме того, у него есть несколько старых артиллерийских орудий в рабочем состоянии и танк времен ГДР, на котором он весной прошлого года проехал по Федеральной площади в Берне, после чего ему пришлось сдать номерные знаки. Защищают «короля» дюжина «солдат».

По его собственным словам, у него нет политических или наступательных целей. Зато у него определенно есть предпринимательские амбиции: Лаувинер уже приобрел почти 100 000 квадратных метров земли по всей Швейцарии, часто за ничтожную сумму. Как же ему удалось? Дело в том, что, согласно швейцарскому законодательству, любой может стать владельцем заброшенной земли, причем практически бесплатно.

«Королевство» Лаувинера состоит из 149 заброшенных участков земли, включая луга и бывшие склады, а также более 80 частных дорог. Стоило это ему около 15 000 франков. Фактически он просто заявлял свои притязания на объекты, которые были никому не нужны, регистрировал их в земельном кадастре и платил лишь небольшую сумму или только пошлину – и это законно. Теперь он с гордостью может заявлять, что владеет участками в кантонах Люцерн, Швиц, Берн и Вале. У «империи» Лаувинера есть гимн, флаг и валюта.При желании вы можете даже стать гражданином его «королевства», после чего, с позволения Лаувинера, сможете посещать его земли. На своих владениях он планирует зарабатывать, например, взимая плату за обслуживание дорог.Он уверяет, что это занятие настолько прибыльное, что вскоре он уйдет со своей постоянной работы – с должности менеджера ИТ-проектов в фармацевтической компании.

В последнее время действия Лаувинера по скупке земли и монетизации ее использования вызывают критику некоторых политиков. В частности, член Большого совета Люцерна Йозеф Шулер намерен остановить «короля». Недовольство депутата и местных жителей вызывает то, что Лаувинер завладел частной улицей в одном из жилых районов города. Люцернский депутат выступает за то, чтобы в будущем все «бесхозные» земли возвращались в собственность местного сообщества. В коммуне Эреманс (кантон Вале), например, поступили умнее, взяв под свой контроль все подобные участки, чтобы избежать спекуляций и блокирования будущих проектов. Если верить Лаувинеру, он уже перестал приобретать новые участки, получив в свою собственность все те, которые его заинтересовали.

Парадоксальным образом, «король» еще и депутат – Лаувинер является членом городского парламента в своем родном Бургдорфе и постоянно подчеркивает, что соблюдает законы. Монархистские устремления, видимо, не помешали ему присягнуть на верность Федеральной конституции.