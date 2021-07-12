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понедельник, 12 июля 2021 года   

Лондон перемещается в Гштаад|Londres déménage à Gstaad

Автор: Надежда Сикорская, Гштаад, 12. 07. 2021.

Пианист Роман Борисов дебютирует на фестивале в Гштааде (DR)

По крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.

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En plein restrictions sanitaires et politiques, plongez dans la musique anglaise du haut de la montagne, du 16 juillet au 4 septembre.

Все вы в курсе про Brexit и про то, что новые договоренности между Великобританией и ЕС Швейцарии вполне на руку. Так что не стоит удивляться тому, что темой 66-го выпуска Фестиваля имени Иегуди Менухина в Гштааде остался заявленный в прошлом году «Лондон» - таким образом путешествие по музыкальным столицам мира продолжается. Город космополитов, с 17 века и до начала 19-го музыкальной жизнью в котором «руководили» композиторы и исполнители, в большинстве своем приехавшие из континентальной Европы, начиная с Генделя. Не стоит забывать, что у фестиваля с Великобританией особые связи, ведь именно эту страну Иегуди Менухин избрал когда-то местом своего проживания, а в 1993 году Елизавета II посвятила этого сына гомельского раввина в рыцари – он стал называться Lord Menuhin of Stoke d’Abernon. Заметьте, случилось это через 61 год после легендарной встречи скрипача с сэром Эдвардом Эльгаром в студии на Abbey Road, прославившейся на весь мир благодаря Beatles. Не менее прославленные подданные Британской империи сопровождали Иегуди Менухина на сцене церкви в Саанене в 1957 году, в рамках первого концерта будущего фестиваля – Бенджамин Бриттен и его спутник тенор Питер Пирс.

Думаем, великие основоположники были бы довольны тем, во что превратилось их детище – фестиваль длится три недели и, помимо десятков концертов звезд первой величины, предлагает большую учебную программу.

Среди самых ярких моментов фестиваля его устроители называют выступления меццо-сопрано Анн Софи фон Оттер (с программой, посвященной Шекспиру), тенора Хуана Диего Флореса (хранящего верность родному Перу), баритона (прекрасного!) Томаса Хэмпсона, пианистов Элен Гримо (с Концертом № 2 Моцарта и с сольной программой), Хатии Буниатишвили (с Первым концертом Чайковского) и Марии Жоао Пиреш (с опусом 111 Бетховена). Дважды выступит в Гштааде Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева – 20 августа с пианистом Александром Канторовым (в программе музыка из балета Щедрина «Конек-Горбунок» и Сюита из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», а также прокофьевский Второй фортепианный концерт) и 21 августа – с Александрой Конуновой, которая исполнит Скрипичный концерт Сибелиуса, в то время как оркестр порадует публику произведениями «в тему» - музыкой Мендельсона ко «Сну в летнюю ночь» и его же Симфонией № 3, известной как «Шотландская». К фестивальным highlights причислены также концерты скрипачки Джулии Фишер, великолепного хора King’s Singers (разумеется, без него «британский» выпуск фестиваля просто не мог обойтись) и виолончелистки Соль Габетта, которая сыграет Концерт Эльгара. Особо отмечаются также концертное исполнение оперы Беллини «Пуритане» и три программы, составленных учеником Иегуди Менухина Дэниэлом Хоупом и представляющих английскую музыку во всем ее многообразии.

При всем уважении ко мнению организаторов фестиваля, согласимся, что у них свои приоритеты, а у нас свои. Поэтому, внимательно изучив программу, мы хотим обратить ваше внимание на еще несколько ее моментов.

Начнем с «наших» профессоров: 10 августа в Гштааде вновь будет вручена Премия Неэме Ярви лучшему молодому дирижеру – о том, как зарождалась Дирижерская академия, мы имели удовольствие наблюдать лично, еще в 2015 году. А среди профессоров, повышающих квалификацию виолончелистов в Академии для струнников – наш старый знакомый Иван Монигетти, который несколько раз сам выйдет на фестивальную сцену.

24 июля на Фестивале в Гштааде дебютирует пианист Роман Борисов, родившийся в 2002 году в Новосибирске и учившийся там же в специальной музыкальной школе в классе Мери Лебензон. Лауреат нескольких конкурсов и обладатель именной поощрительной стипендии Дениса Мацуева, он исполнит, в часовне Гштаада, произведения Баха, Шопена, Брамса и Прокофьева.

29 июля в церкви Лаунена Александра Довгань, о котором мы имели повод рассказывать два года назад, выступит с программой, посвященной Бетховену, Шуману и Шопену, а 7 августа не нуждающиеся в представлении скрипачка Патриция Копачинская, получившая в 2018 году премию «Грэмми», и пианист Фазиль Сэй предложат программу, названную «Прогулки и песни без слов», из произведений Шуберта, Брамса и Яначека.

Напоминаем, что 14 августа состоится концерт российской виолончелистки Анастасии Кобекиной, с которой мы знакомили вас совсем недавно.

С интересом ожидаем мы появление на фестивале, 28 августа, родившегося в Грузии пианиста и композитора Николаса Наморадзе. Он привлёк международное внимание в 2018 году, став победителем на проводимом один раз в три года Международном конкурсе пианистов им. Эстер Хоненс в Калгари и выиграв крупнейшую в мире фортепианную премию. Журнал Gramophone назвал Наморадзе достойным внимания (One to Watch), музыкальный журнал BBC – восходящей звездой (Rising Star), а радио WQXR недавно поместило его в список «20 из 20: исполнители, за которыми стоит наблюдать» (20 for 20: Artists to Watch).

После учебы в Будапеште, Вене и Флоренции молодой пианист переехал в Нью-Йорк, чтобы получить степень магистра в Джульярдской школе и в качестве стипендиата – научную степень в aспирантуре Городского университета Нью-Йорка (CUNY). Среди его учителей – Элисо Вирсаладзе (по фортепиано) и Джон Корильяно (по композиции). В Гштааде он выступит в рамках программы «Наведение мостов», представляющей собой цикл фортепианных концертов, проходящих под патронатом прекрасного сэра Андраша Шиффа. Николас представит публике сочинения Баха, Листа, Скрябина, а также свои собственные композиции.

В летнюю жару так хорошо в горах Поедемте в Гштаад?

PS Дорогие читатели! Если не получится побывать в Гштааде, вы сможете увидеть концерты нескольких молодых музыкантов в записи и способствовать продвижению их карьеры, приняв участие в голосовании. Заинтересованы? Пройдите по ссылке! 

 

 

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