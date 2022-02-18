Мы впервые услышали Александру Довгань в 2019 году, на Новогоднем фестивале в Гштааде. Сразу стало ясно, что главный организатор фестиваля, принцесса Каролина Мюрат открыла для швейцарской публики новую звезду. Летом прошлого года она снова выступала в Швейцарии, и снова в Гштааде, но уже на фестивале имени Менухина.

Карьеру пианистки, которой 1 июля этого года исполнится 15 лет, можно справедливо назвать блистательной, но удивляться этому не стоит, ведь еще когда Александре было двенадцать, выдающийся пианист современности Григорий Соколов оценил ее, как «зрелую личность», сказав, что при всем уважении к прекрасному педагогу Мире Марченко, в классе которой девочка учится в ЦМШ при Московской консерватории, «есть вещи, которым научить невозможно». Иными словами – самородок.

Начав заниматься на рояле в возрасте четырех с половиной лет, Александра достигла за следующие десять впечатляющих высот, одержав победы на нескольких юношеских международных конкурсах, в частности, «Astana Piano Passion», конкурс имени Владимира Крайнева, телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» и получив гран-при в 2018 году на международном конкурсе «Grand Piano Competition»в Москве – награду трогательной маленькой девочке, самой юной участнице соревнования вручали Валерий Гергиев и Денис Мацуев. В том же году она играла на Петербургском международном экономическом форуме.

Несмотря на юный возраст, Александра уже успела выступить на многих ведущих сценах мира, включая амстердамский зал Консертгебау, театр Елисейских полей в Париже, Зальцбургский фестиваль, Большой зал Берлинской филармонии… В 2019 году о ней был снят получасовой документальный фильм « Per aspera » («Через тернии к звездам»), в котором Александра Довгань так сформулировала свою артистическую сущность: «Я волнуюсь только за сценой. Когда я выхожу на сцену, даже делаю первый шаг, я уже понимаю, что нужно перестать волноваться и думать только о музыке...»

В программу своего первого концерта в Женеве Александра включила три произведения: Сонату Бетховена № 17 ре минор «Буря», об истории создания которой мы рассказывали совсем недавно , «Венский карнавал» оп. 26 Шумана и Четыре баллады Шопена.

Скажем несколько слов о «Венском карнавале», ведь и в Швейцарии карнавальный период не за горами.

Мы неоднократно имели поводы рассказывать о произведениях Роберта Шумана, источником вдохновения для которых послужила его возлюбленная Клара Вик, ставшая впоследствии его женой – в последний раз совсем недавно, в связи с турне Дениса Мацуева, в программу которого был включен цикл « Детские сцены ».Рождением «Венского карнавала» мы также обязаны этой влюбленности, а также упорному преодолению композитором многочисленных препятствий на пути к сердцу и руке талантливой пианистки. Одним из таких препятствий было условие, выдвинутое отцом Клары, Фридрихом Виком, вовсе не мечтавшего видеть своим зятем крайне нервного молодого человека с ранимой психикой: он потребовал, чтобы Шуман переехал в Вену, бывшую тогда столицей концертной жизни, где Клара имела бы еще больше возможностей блистать. Из многочисленных биографий Шумана известно, что переезд произошел в октябре 1838 года. Шуман был решительно настроен вести себя по-взрослому и организовать свое издательство.

Но Фридрих Вик «подготовил почву», представив Шумана венским издателям как неблагонадежного публициста, связавшись с которым, не оберешься проблем с цензурой. В результате Шуман напрасно прождал от издательств положительного ответа. Вена разочаровала его не только в деловом смысле, но и в музыкальном: он нашел ее уже не «городом Бетховена», а местом, где «кучка болтунов» (то есть светское общество) беззаботно наслаждается вальсами Штрауса-отца. Несмотря на это, впечатление пышная столица Австрии на композитора все же произвела, в частности, своими карнавальными празднествами. Эти впечатления Шуман и запечатлел в цикле из пяти фортепианных пьес.

От редакции: Билеты на концерт Александры Довгань, организуемый агентством Caecilia, проще всего заказать здесь.