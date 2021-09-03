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пятница, 3 сентября 2021 года   

Делать и знать, как делать |Faire et savoir faire

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 3. 09. 2021.

Photo: © Roman Keller, Zurich

Под таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз. 

 

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Ceci est slogan des Journées européennes du patrimoine 2021, une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne. Cette année elle se tient en Suisse pour la 28e fois et vous offre une nouvelle opportunité de découvrir les endroits inédits.

 

О полезности ООН и всех подведомственных ей организаций в последние годы много спорят. Не избежала критики, и справедливой, и ЮНЕСКО – за политизированность, за частое бездействие. Тем не менее, регулярно обновляемый Список всемирного наследия ЮНЕСКО – один из самых заметных международных культурных проектов, и включить в него как можно больше своих объектов для любой страны является вопросом престижа. Швейцарии в этой области есть, чем гордиться: 13 культурных и природных объектов маленькой страны признаны исключительными, о большинстве из них Наша Газета подробно рассказывала. Наши читатели знают также, что новые швейцарские кандидатуры уже находятся на рассмотрении или готовятся к подаче, так что эту тему мы точно продолжим.

А пока поговорим о программе, которую Национальный центр информации о культурном наследии (NIKE) подготовил для любителей истории и культуры на выходные дни 11 и 12 сентября под прямым патронатом хорошего известного всем читателям федерального советника Алена Берсе, отвечающего не только за наше здоровье, но и за культуру.

Название программы – «Делать и знать, как делать» - возможно, нуждается в пояснении. По задумке организаторов, речь идет о целом ряде вопросов, связанных с тем, что представляет из себя культурный объект и каким образом мы можем наиболее эффективно сберечь его в целости и сохранности. Что требуется для того, чтобы строения и используемые при их сооружении материалы не деградировали бы со скоростью продуктов серийного производства? Какими особыми знаниями и умениями следует обладать, чтобы доставшееся нам наследие перешло к следующим поколениям?

На сегодняшний день в Швейцарии «действуют» порядка трехсот ремесел, которые можно назвать традиционными. Их дальнейшее существование зависит от правильно организованного учебного процесса, от активных обменов между представителями разных профессий и сотрудниками музеев и прочих культурных институций. Некоторые из этих ремесел настолько редки, что их уже сейчас можно занести в «красную книгу», а потому воспользуйтесь возможностью открыть их для себя и увидеть в действии строителей, слагающих стены по древнейшей технологии сухой кладки; переплетчиков книг; производителей известки и масел; изготовителей гонта или дранки – кровельного материала в виде пластин из древесины; рамочных мастеров и кузнецов, делающих гвозди… Уверены, многие любознательные граждане отправятся на Бьеннское озеро, чтобы своими глазами увидеть, как проходит изучение останков древнего озерного поселения, о котором Наша Газета подробно рассказывала. 

В Женеве, в Английском саду, защищенном с 1993 года в рамках плана сохранения набережной, городские власти запустили пилотный проект по замене последних фонарей с использованием ртутных ламп – невероятно, что они еще действуют, но факт! Этапы проекта представлены на фотовыставке, в центре которой – накопленный за века опыт ремесленников, применяемый сегодня при отливе светильников в Шуанде, в кантоне Юра.

Но есть и более близкие к нам по времени примеры. Все вы, конечно, знаете обувной бренд Bally. Но знаете ли вы его историю? Оказывается, Карл Франц Балли начал делать обувь в 1851 году, не обладая какими-то специальными знаниями. После периода проб и ошибок, сопровождавшегося значительными финансовыми потерями, он удачнее всех своих конкурентов сумел воспользоваться новейшей тогда американской технологией, полностью механизировал производство и вскоре производил уже до 15 тысяч пар обуви в день. Несмотря на промышленные масштабы, ручной труд продолжал оставаться основой производства – каждая пара обуви проходила через сотни рук перед тем, как попасть к покупателю. Наибольшего успеха Балли добился в трудные годы после Первой мировой войны – именно тогда его фирма приобрела международную известность, а созданные в ту поры модели и сегодня продолжают очаровывать любителей элегантной обуви. Увы, к концу 20 века это производство стало в Швейцарии окончательно и бесповоротно нерентабельным – прежде всего как раз из-за дорогого ручного труда. В 2000 году были закрыты фабрики Bally в немецкоязычной части страны. С тех пор историческое наследие бренда – в руках Fondation Ballyana, которая находится в городке Шоненверд (Schönenwerd) в кантоне Золотурн и откроет свои двери для посетителей по случаю Дней наследия.

А если вы, следуя известной пословице, готовите сани (читай – лыжи) с лета и относитесь к самому популярному в Швейцарии виду спорта со всей серьезностью, то советуем посетить мастерскую Люки Бессара в деревушке Куарнанс (Cuarnens) в кантоне Во. Этот редкий специалист с юности делает лыжи вручную. Нужда заставила: денег не было, а кататься на лыжах он любил, поэтому и научился чинить их в случае поломки. В один прекрасный день он полностью сотворил для себя пару лыж. Потом для членов семьи, для друзей. Дальше – больше. С 2016 года Люка управляет компанией Woodspirit.Swiss, в рамках которой этот дипломированный инженер продолжает заниматься любимым делом. «Я отношусь к поколению, родившемуся до Интернета, а потому нахожусь, как говорится, меж двух стульев, - рассказывает он. – С одной стороны, сохранились воспоминания о дедушке, который все мастерил своими руками. А с другой – молодежь, которая ни минуты не может прожить без смартфона. Мне хочется делать лыжи, используя традиционное ноу-хау – в частности, брать за основу ясень, поскольку первые лыжи были именно из ясеня, - но применять и современные технологии.»

От редакции: C полной программой Дней европейского наследия, предлагающей более 400 бесплатных экскурсий, прогулок и мастер-классов по всей Швейцарии, вы можете ознакомиться здесь и составить собственный маршрут.

 

 

 

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