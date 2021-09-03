О полезности ООН и всех подведомственных ей организаций в последние годы много спорят. Не избежала критики, и справедливой, и ЮНЕСКО – за политизированность, за частое бездействие. Тем не менее, регулярно обновляемый Список всемирного наследия ЮНЕСКО – один из самых заметных международных культурных проектов, и включить в него как можно больше своих объектов для любой страны является вопросом престижа. Швейцарии в этой области есть, чем гордиться: 13 культурных и природных объектов маленькой страны признаны исключительными, о большинстве из них Наша Газета подробно рассказывала. Наши читатели знают также, что новые швейцарские кандидатуры уже находятся на рассмотрении или готовятся к подаче, так что эту тему мы точно продолжим.

А пока поговорим о программе, которую Национальный центр информации о культурном наследии (NIKE) подготовил для любителей истории и культуры на выходные дни 11 и 12 сентября под прямым патронатом хорошего известного всем читателям федерального советника Алена Берсе, отвечающего не только за наше здоровье, но и за культуру.

Название программы – «Делать и знать, как делать» - возможно, нуждается в пояснении. По задумке организаторов, речь идет о целом ряде вопросов, связанных с тем, что представляет из себя культурный объект и каким образом мы можем наиболее эффективно сберечь его в целости и сохранности. Что требуется для того, чтобы строения и используемые при их сооружении материалы не деградировали бы со скоростью продуктов серийного производства? Какими особыми знаниями и умениями следует обладать, чтобы доставшееся нам наследие перешло к следующим поколениям?

На сегодняшний день в Швейцарии «действуют» порядка трехсот ремесел, которые можно назвать традиционными. Их дальнейшее существование зависит от правильно организованного учебного процесса, от активных обменов между представителями разных профессий и сотрудниками музеев и прочих культурных институций. Некоторые из этих ремесел настолько редки, что их уже сейчас можно занести в «красную книгу», а потому воспользуйтесь возможностью открыть их для себя и увидеть в действии строителей, слагающих стены по древнейшей технологии сухой кладки; переплетчиков книг; производителей известки и масел; изготовителей гонта или дранки – кровельного материала в виде пластин из древесины; рамочных мастеров и кузнецов, делающих гвозди… Уверены, многие любознательные граждане отправятся на Бьеннское озеро, чтобы своими глазами увидеть, как проходит изучение останков древнего озерного поселения, о котором Наша Газета подробно рассказывала.

В Женеве, в Английском саду, защищенном с 1993 года в рамках плана сохранения набережной, городские власти запустили пилотный проект по замене последних фонарей с использованием ртутных ламп – невероятно, что они еще действуют, но факт! Этапы проекта представлены на фотовыставке, в центре которой – накопленный за века опыт ремесленников, применяемый сегодня при отливе светильников в Шуанде, в кантоне Юра.

Schönenwerd

Но есть и более близкие к нам по времени примеры. Все вы, конечно, знаете обувной бренд Bally. Но знаете ли вы его историю? Оказывается, Карл Франц Балли начал делать обувь в 1851 году, не обладая какими-то специальными знаниями. После периода проб и ошибок, сопровождавшегося значительными финансовыми потерями, он удачнее всех своих конкурентов сумел воспользоваться новейшей тогда американской технологией, полностью механизировал производство и вскоре производил уже до 15 тысяч пар обуви в день. Несмотря на промышленные масштабы, ручной труд продолжал оставаться основой производства – каждая пара обуви проходила через сотни рук перед тем, как попасть к покупателю. Наибольшего успеха Балли добился в трудные годы после Первой мировой войны – именно тогда его фирма приобрела международную известность, а созданные в ту поры модели и сегодня продолжают очаровывать любителей элегантной обуви. Увы, к концу 20 века это производство стало в Швейцарии окончательно и бесповоротно нерентабельным – прежде всего как раз из-за дорогого ручного труда. В 2000 году были закрыты фабрики Bally в немецкоязычной части страны. С тех пор историческое наследие бренда – в руках Fondation Ballyana, которая находится в городке Шоненверд () в кантоне Золотурн и откроет свои двери для посетителей по случаю Дней наследия.

А если вы, следуя известной пословице, готовите сани (читай – лыжи) с лета и относитесь к самому популярному в Швейцарии виду спорта со всей серьезностью, то советуем посетить мастерскую Люки Бессара в деревушке Куарнанс (Cuarnens) в кантоне Во. Этот редкий специалист с юности делает лыжи вручную. Нужда заставила: денег не было, а кататься на лыжах он любил, поэтому и научился чинить их в случае поломки. В один прекрасный день он полностью сотворил для себя пару лыж. Потом для членов семьи, для друзей. Дальше – больше. С 2016 года Люка управляет компанией Woodspirit.Swiss, в рамках которой этот дипломированный инженер продолжает заниматься любимым делом. «Я отношусь к поколению, родившемуся до Интернета, а потому нахожусь, как говорится, меж двух стульев, - рассказывает он. – С одной стороны, сохранились воспоминания о дедушке, который все мастерил своими руками. А с другой – молодежь, которая ни минуты не может прожить без смартфона. Мне хочется делать лыжи, используя традиционное ноу-хау – в частности, брать за основу ясень, поскольку первые лыжи были именно из ясеня, - но применять и современные технологии.»

От редакции: C полной программой Дней европейского наследия, предлагающей более 400 бесплатных экскурсий, прогулок и мастер-классов по всей Швейцарии, вы можете ознакомиться здесь и составить собственный маршрут.