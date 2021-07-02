В 2009 году состоялось историческое для швейцарской культурной жизни событие: список объектов культурного наследия Юнеско пополнили Ла Шо-де-Фон и Ле Локль. Этой чести они были удостоены за свою уникальную планировку.

Напомним, что Ла Шо-де-Фон и Ле Локль называют «городами-фабриками» или «городами-мануфактурами», в которых каждое архитектурное решение, от расположения кварталов до схемы улиц, продиктовано потребностями часовых мануфактур и производителей деталей для часовых механизмов. Улицы, например, проложены под прямым углом, формируя квадратные кварталы на плане города. Так, впрочем, было не всегда: соседние городки жили скромной ремесленной жизнью до XVIII века, пока кузнец Даниэль Жан Ришар не положил начало легендарной швейцарской часовой индустрии в кантоне Юра (подробнее об истории городов мы рассказывали в нашем материале).

По случаю годовщины включения в престижный список администрации двух городов подготовили букет мероприятий, объединенных общей темой – «Цветы наследия». Можно было бы подумать, что организаторы праздничной программы пошли по пути наименьшего сопротивления и выбрали лежащую на поверхности тему: чему же еще, если не цветам, посвящать любые проводимые летом торжества? Однако, все не так банально.

Конечно, цветы – это способ мгновенно создать праздничное настроение и подарить радость, но для Ла Шо-де-Фона и Ле Локля они имеют еще и историческое значение. Так, Ла Шо-де-Фон строился в основном в конце XIX-начале XX веков. В то время цветочные мотивы использовались в декоре домов, «распускались» на кованых изделиях и посуде, увивали фасады зданий. В более широком смысле под «цветами наследия» понимаются хрупкие архитектурные детали, свойственные городам-фабрикам, например, декорированные деревянные двери, затейливые упоры для оконных ставен, расписные фризы, украшенные цветочными рисунками лестничные пролеты или кованые маркизы. «По отдельности каждый цветок имеет не более чем ботаническую ценность, но вместе они образуют букет международного значения», - подчеркнул коммунальный советник Ла Шо-де-Фона Тео Угенен-Эли.

Больше всего повезло жителям двух городков, которым еще в мае власти отправили около 27 000 пакетиков семян медоносных цветов, а также предложили герань по специальной цене – для того, чтобы они могли украсить цветами сады, балконы и подоконники. Туристы, впрочем, тоже не пожалеют, если решат посетить Ла Шо-де-Фон и Ле Локль, где праздничные мероприятия продлятся до конца лета.

Успейте до 5 июля попасть на Рыночную площадь Ла Шо-де-Фона, где можно будет увидеть гигантские подсвеченные букеты. Загляните также в Музей изящных искусств, в котором до 29 августа проходит выставка, посвященная изображению цветов в искусстве: растения, как memento mori, напоминают о скоротечности жизни.

До октября в центре Ла Шо-де-Фона будут цвести 20 эфемерных садов, которые воспроизводят цветочное оформление некоторых лестничных площадок домов города. Растительные композиции будут меняться с течением времени: маки на пшеничном поле сменятся цветущими кустами роз. Пояснительные панели расскажут о возникших трудностях и некоторых загадках, окружающих эти рисунки, созданные безымянными и позабытыми художниками.

В Ле Локле можно будет поучаствовать в посадке сада. На площади 1-го августа, например, прохожие смогут посадить свои собственные семена, используя для этого специально установленный ящик.

Кроме того, в туристическом офисе городов можно взять небольшой путеводитель по цветочному наследию: вы не пропустите такие детали, как витражи с распускающимися цветами в стиле модерн на фасадах домов. Необычная прогулка, позволяющая оригинально взглянуть на часовой урбанизм!

Осматривая достопримечательности Ла Шо-де-Фона и Ле Локля, не забудьте сделать снимки цветов для фотоконкурса и выложить их в социальных сетях под тегом #URBANESCO или отправить (не более трех на человека) с указанием имени, адреса и номера телефона по адресу: urbanismehorloger@ne.ch.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте urbanisme-horloger.ch.