Автор: Надежда Сикорская, Ла Шо-де-Фон, 20. 08. 2021.
Музеи Ла Шо-де-Фона объединились и придумали оригинальный проект, в котором может принять участие каждый желающий – на свежем воздухе и совершенно бесплатно.|
Les musées de La Chaux-de-Fonds vous invite à découvrir un projet original – gratuitement et en plein air.
24 фотографических изображения, разбросанных без видимой связи и логики по территории Парка музеев, сопровождаются непривычными для музейной выставки подписями – вместо имени автора, названия работы, указания использованного материала и т.д. вот такие странные «иероглифы»: 26.80 inHG↑ 10°C 11/09/2020 02:12 CAMERA2 0999.6m. Что бы это значило? А вот что.
А в стенах музеев каждый из участвующих в проекте кураторов подошел к теме по-своему.
Международный музей часового искусства (MIH) приглашает на выставку «Трансмиссии. Сфотографированное нематериальное»», до 7 ноября.
Расположенные по обе стороны франко-швейцарской границы, Международный музей часового искусства (MIH) и Музей времени – два уважаемых культурных института, признанных в области часового искусства и всего, что касается измерения времени. В сотрудничестве с проектом «Ночь фотографии», осуществляемого под эгидой муниципалитета Ла Шо-де-Фона, они подготовили временную трансграничную выставку, которая сопровождает совместную франко-швейцарскую заявку на включение know-how в области изготовления механических часов в Список нематериального наследия ЮНЕСКО – наши читатели помнят, что сам город в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО числится еще с 2009 года.
Следуя этой логике, выставка рассматривает нематериальное культурное наследие сквозь призму фотографии как способа создания современного искусства. Работа была поручена шести фотографам, отобранных обоими музеями. С июня по сентябрь 2020 года они «осваивали территорию», проникая в мастерские, предприятия, музеи и школы этого знаменитого часового региона. Представленные на выставке работы шести фотографов, по три с каждой стороны границы, подчеркивают общность материального и нематериального наследия и позволяют по-новому взглянуть на собрание музея.
Музей истории – «Осветить мир», до 16 января 2022 г.
Родившийся в 1868 году в Ла Шо-де-Фоне врач, покоритель гор и фотограф Жюль Жако-Гиллармо прославился прежде всего двумя экспедициями в Гималаи, предпринятыми в 1902 и 1905 годах. Оставленное им наследие включает несколько тысяч снимков и дневник, который он вел в течение сорока лет. Жако-Гиллермо, бывший также прекрасным рассказчиком, устраивал с их помощью виртуальные путешествия для своих современников, но и сегодня сохранившиеся кадры продолжают завораживать и возбуждать. Не верите? Сходите на выставку, чтобы вернуться к истокам трехмерных изображений и увидеть горы глазами этого отважного человека.
Музей изобразительных искусств, с 26 сентября 2021 года до 9 января 2022 года
Партнер «Ночи фотографии» с самого первого ее выпуска, музей решил отметить десятый юбилей акции выставкой работ шести художников, задумавшихся о материальности фотографии – от выбора сюжета до способов печати, цифровой обработки, использовании в коллажах…
Наконец, Музей крестьянства и ремесел (о существовании которого, признаемся, мы сами только что узнали) представляет, до 31 октября, фотографии трех авторов, которых привлек мир сельского хозяйства – обращаем ваше особое внимание на работы литовского мастера Тадаша Казакевичиуса.
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