24 фотографических изображения, разбросанных без видимой связи и логики по территории Парка музеев, сопровождаются непривычными для музейной выставки подписями – вместо имени автора, названия работы, указания использованного материала и т.д. вот такие странные «иероглифы»: 26.80 inHG↑ 10°C 11/09/2020 02:12 CAMERA2 0999.6m. Что бы это значило? А вот что.

фотоловушк

или лесн

камер

разновидность цифрового или плёночного фотоаппарата, предназначенн

для съёмки без участия человека

,

с автоматическим запуском от датчика движения.

–

По случаю десятого выпуска акции «Ночь фотографии» все городские музеи представляют выставки, рассматривающие фотографию как средство наблюдения – в данном случае, за фауной их общего парка. К нынешней экспозиции готовились задолго: в течение осени и зимы 2020 года по всей территории парка были расставленыыеы. Для тех, кто не знает, это такаяогоПо замыслу авторов проекта, эти изображения, лишенные, казалось бы, художественности, позволяют воссоздать картографию всего, что населяет парк и передвигается по нему. Этот процесс предполагает как бы смещение ракурса и изменение отношения к миру: человек не делает снимки и не является предметом изображения. В Парке музеев людилишь посетители, временно находящиеся в гостях у постоянных его обитателей, которые на них даже не смотрят! В то время как в течение нескольких десятилетий камеры наблюдения обесчеловечивали, так сказать, находящиеся под их контролем пространства, здесь, в парке, в фокусе оказывается сосуществование в одном месте разных существ, без превосходства одних над другими. Познавательную прогулку по парку вы можете совершить до 14 ноября.

А в стенах музеев каждый из участвующих в проекте кураторов подошел к теме по-своему.

Международный музей часового искусства (MIH) приглашает на выставку «Трансмиссии. Сфотографированное нематериальное»», до 7 ноября.

Расположенные по обе стороны франко-швейцарской границы, Международный музей часового искусства (MIH) и Музей времени – два уважаемых культурных института, признанных в области часового искусства и всего, что касается измерения времени. В сотрудничестве с проектом «Ночь фотографии», осуществляемого под эгидой муниципалитета Ла Шо-де-Фона, они подготовили временную трансграничную выставку, которая сопровождает совместную франко-швейцарскую заявку на включение know-how в области изготовления механических часов в Список нематериального наследия ЮНЕСКО – наши читатели помнят, что сам город в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО числится еще с 2009 года.

Следуя этой логике, выставка рассматривает нематериальное культурное наследие сквозь призму фотографии как способа создания современного искусства. Работа была поручена шести фотографам, отобранных обоими музеями. С июня по сентябрь 2020 года они «осваивали территорию», проникая в мастерские, предприятия, музеи и школы этого знаменитого часового региона. Представленные на выставке работы шести фотографов, по три с каждой стороны границы, подчеркивают общность материального и нематериального наследия и позволяют по-новому взглянуть на собрание музея.

Музей истории – «Осветить мир», до 16 января 2022 г.

Родившийся в 1868 году в Ла Шо-де-Фоне врач, покоритель гор и фотограф Жюль Жако-Гиллармо прославился прежде всего двумя экспедициями в Гималаи, предпринятыми в 1902 и 1905 годах. Оставленное им наследие включает несколько тысяч снимков и дневник, который он вел в течение сорока лет. Жако-Гиллермо, бывший также прекрасным рассказчиком, устраивал с их помощью виртуальные путешествия для своих современников, но и сегодня сохранившиеся кадры продолжают завораживать и возбуждать. Не верите? Сходите на выставку, чтобы вернуться к истокам трехмерных изображений и увидеть горы глазами этого отважного человека.

Музей изобразительных искусств, с 26 сентября 2021 года до 9 января 2022 года

Партнер «Ночи фотографии» с самого первого ее выпуска, музей решил отметить десятый юбилей акции выставкой работ шести художников, задумавшихся о материальности фотографии – от выбора сюжета до способов печати, цифровой обработки, использовании в коллажах…

Наконец, Музей крестьянства и ремесел (о существовании которого, признаемся, мы сами только что узнали) представляет, до 31 октября, фотографии трех авторов, которых привлек мир сельского хозяйства – обращаем ваше особое внимание на работы литовского мастера Тадаша Казакевичиуса.