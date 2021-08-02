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понедельник, 2 августа 2021 года   

Буковые леса Золотурна и Тичино признаны ЮНЕСКО|Les forêts de hêtres de Soleure et du Tessin sur la liste de l’UNESCO

Автор: Заррина Салимова, Берн, 2. 08. 2021.

В Швейцарии осталось лишь несколько реликтовых буковых лесов, например, Беттлахшток. Фото: Markus Bolliger

Комитет ЮНЕСКО добавил четыре новых культурных и один природный объект в список Всемирного наследия. Он также одобрил расширение территории транснационального объекта «Древние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы» еще на десять европейских стран, включая Швейцарию.

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Le Comité du patrimoine mondial a inscrit quatre sites culturels et un site naturel sur la Liste du patrimoine mondial. Il a également approuvé l’extension d’un site naturel transnational des Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe par dix pays européens, dont la Suisse.

Бук - важнейший вид дерева в Центральной Европе, он характеризуется приспособляемостью к различным климатическим и географическим условиям. Однако вмешательство человека оказывает негативное влияние на древние и первобытные буковые леса, которых осталось не так много. По этой причине Швейцарская Конфедерация, при поддержке кантонов и муниципалитетов, выдвинула два буковых заповедника на включение в список ЮНЕСКО – заявка была одобрена в конце прошлой недели. Отныне древние буковые леса Валли-ди-Лодано, Бусаи и Соладино в кантоне Тичино, а также Беттлахшток в Золотурне представлены в списке Всемирного наследия и находятся под защитой международного сообщества. Решение было принято комитетом ЮНЕСКО в рамках 44-й сессии, проходившей в гибридном формате: онлайн и в китайском городе Фучжоу.

Общая площадь двух буковых швейцарских заповедников составляет более 1000 гектаров, а возраст растущих там деревьев превышает 170 лет. Леса являются ценным генетическим резервуаром не только для буковых деревьев, но и для многих видов животных и растений, связанных и зависящих от этих мест обитания. Эти природные резервуары позволяют сохранить биоразнообразие, ограничивая вмешательство в лесное хозяйство. Оба заповедника можно посетить, причем не удивляйтесь, если прогуливаясь по лесу, вы увидите валежник. Мертвая древесина является важной особенностью естественных лесов, так как представляет собой исключительную среду обитания и источник пищи для одной пятой всех видов лесных животных.

Швейцарский федеральный институт исследований леса, снега и ландшафта (WSL) участвовал в отборе лесов-кандидатов и изучал их структуру и биоразнообразие. Наиболее важными критериями были размер леса, наличие или отсутствие буферной зоны, возраст деревьев, прошедшее с момента последней вырубки время и статус охраняемой территории. Леса должны были быть максимально естественными и, вместе с другими, образовывать качественную сеть в Европе.

Расширенная международная сеть «Древние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы», таким образом, теперь состоит из 94 частей в 18 государствах, включая не только Швейцарию, но также Италию, Францию, Словакию, Чехию, Польшу, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию. Буковые насаждения представляют собой выдающийся пример относительно нетронутых сложных лесов умеренного пояса и демонстрируют широкий спектр комплексных экологических моделей в различных природных условиях, отмечает ЮНЕСКО. Сохранение и управление этим наследием требует сотрудничества и координации между странами.

Напомним, что в списке Всемирного наследия перечислены объекты, отобранные на основе их выдающейся универсальной ценности. На территории Швейцарии находятся тринадцать таких объектов, четыре из которых являются природными. Кроме недавно добавленных буковых лесов в списке фигурируют швейцарские Альпы Юнгфрау-Алетч, Монте-Сан-Джорджио и тектоническая область Сардона. Остальные объекты являются культурными ценностями.

В конце июля в список ЮНЕСКО также были добавлены петроглифы Онежского озера и Белого моря. Речь идет о 4500 петроглифов, высеченных в скале в период неолита, то есть около 6000-7000 лет назад, и расположенных в Республике Карелия. Это одно из крупнейших мест такого рода в Европе. Наскальные рисунки Онежского озера представляют собой в основном птиц, животных, полулюдей и полуживотных, а также геометрические фигуры, которые могут символизировать луну и солнце. Петроглифы Белого моря изображают сцены охоты и мореходства. Эти наскальные памятники демонстрируют большие художественные качества и творческий потенциал людей каменного века.

Кроме того, перечень объектов Культурного наследия пополнили знаменитые аркады в итальянском городе Болонья, работы словенского архитектора Йоже Плечника в Любляне и сланцевый ландшафт Северо-Западного Уэльса. Наконец, под защитой ЮНЕСКО теперь находится еще один природный объект – Национальный парк Ивиндо в Габоне.

 

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