Автор: Лейла Бабаева, Лезен, 5. 02. 2020. Просмотров: 135
Ежегодно более 71 тыс. жителей Конфедерации получают травмы во время катания на лыжах, сноубордах или санях, отмечается на сайте Бюро предупреждения несчастных случаев (BPA). Когда с любителем зимних видов спорта случается неприятность на склоне, спасатели обязаны записать его возраст, вид происшествия и полученной травмы, собрать информацию о качестве снега, а также координаты этого места. «На основе таких данных у нас есть возможность отобразить на карте лыжных трасс точное место происшествия», - рассказал в интервью RTS глава отдела безопасности профсоюза сотрудников канатных дорог Швейцарии Венсан Беттлер. Позднее специалисты смогут проанализировать происшествия и разработать новые меры безопасности.
Благодаря новой программе на станции Лезен (кантон Во) обнаружено несколько участков, на которых любители кататься по заснеженным склонам часто получают травмы. Скорректировать лыжные трассы – задача сложная, поэтому администрация решила предупредить спортсменов о потенциальной опасности, расставив специальные указатели. Добавим, что руководство курортов заботится о клиентах, однако рассчитывает и на то, что они будут вести себя осторожнее, напоминая, что личная ответственность крайне важна.
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