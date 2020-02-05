Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 5 февраля 2020 года   

Новые меры безопасности для лыжников|Nouvelles mesures de sécurité pour les skieurs

Автор: Лейла Бабаева, Лезен, 5. 02. 2020. Просмотров: 135

(© Altrendo Images/shutterstock.com)

Желая предупредить несчастные случаи на склонах, некоторые горнолыжные курорты Швейцарии обзавелись программным обеспечением, предназначенным для геолокализации опасных мест, информирует телерадиокомпания RTS. |
Afin de prévenir les accidents sur les pistes, certaines stations de ski en Suisse ont installé un logiciel conçu pour la géolocalisation des endroits dangereux, informe la RTS.

Ежегодно более 71 тыс. жителей Конфедерации получают травмы во время катания на лыжах, сноубордах или санях, отмечается на сайте Бюро предупреждения несчастных случаев (BPA). Когда с любителем зимних видов спорта случается неприятность на склоне, спасатели обязаны записать его возраст, вид происшествия и полученной травмы, собрать информацию о качестве снега, а также координаты этого места. «На основе таких данных у нас есть возможность отобразить на карте лыжных трасс точное место происшествия», - рассказал в интервью RTS глава отдела безопасности профсоюза сотрудников канатных дорог Швейцарии Венсан Беттлер. Позднее специалисты смогут проанализировать происшествия и разработать новые меры безопасности.

Благодаря новой программе на станции Лезен (кантон Во) обнаружено несколько участков, на которых любители кататься по заснеженным склонам часто получают травмы. Скорректировать лыжные трассы – задача сложная, поэтому администрация решила предупредить спортсменов о потенциальной опасности, расставив специальные указатели. Добавим, что руководство курортов заботится о клиентах, однако рассчитывает и на то, что они будут вести себя осторожнее, напоминая, что личная ответственность крайне важна.

Зимние развлечения – это прекрасно, но давайте посмотрим, как живут сами станции. Для небольших курортов в Предальпах этот сезон оказался неудачным из-за погодных сюрпризов, и кооператив Magic Pass, который не первый год продает одноименный абонемент, намерен оказать таким станциям помощь.

Эксперты отмечают, что снега в феврале может оказаться недостаточно, к тому же он вряд ли долго пролежит на земле, которая начинает оттаивать. Если фанаты лыжных гонок еще получат возможность предаться любимому занятию, то те, кто предпочитают спускаться по склонам, могут испытать разочарование. Все это напоминает голливудский фильм «Тонкий лед» (1937), в котором главную роль исполнила норвежская фигуристка Соня Хени: в швейцарский горный отель звонит представитель большой делегации и спрашивает, есть ли в горах снег. Менеджер, невзирая на то, что пока не упало ни снежинки, отвечает, что снега очень много. После звонка персонал отеля и жители деревни пребывают в страшном напряжении, но, по счастью, накануне приезда гостей начинается обильный снегопад.

Возвращаясь к кооперативу Magic Pass, добавим, что его руководство планирует выделить оказавшимся в трудном положении коллегам 500 тыс. франков. Администратор фонда Себастьен Траветелли отметил, что на помощь могут рассчитывать лишь те станции, которые принимали туристов; если же курорт вообще не открывался в сезоне, то о финансировании не может быть и речи. Руководители станций, которым погода приготовила неприятный сюрприз, все же с оптимизмом смотрят в будущее и внимательно следят за метеосводками.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 65.44

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедности

 Об этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.

Всего просмотров: 1,287

Коронавирус: вопросы и ответы

 До настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.

Всего просмотров: 1,235

Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

 По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.

Всего просмотров: 644
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Махинации с женевским «Папирусом»

 В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.

Всего просмотров: 522

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 41,258

Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

 По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.

Всего просмотров: 644

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top