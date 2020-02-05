Ежегодно более 71 тыс. жителей Конфедерации получают травмы во время катания на лыжах, сноубордах или санях, отмечается на сайте Бюро предупреждения несчастных случаев (BPA). Когда с любителем зимних видов спорта случается неприятность на склоне, спасатели обязаны записать его возраст, вид происшествия и полученной травмы, собрать информацию о качестве снега, а также координаты этого места. «На основе таких данных у нас есть возможность отобразить на карте лыжных трасс точное место происшествия», - рассказал в интервью RTS глава отдела безопасности профсоюза сотрудников канатных дорог Швейцарии Венсан Беттлер. Позднее специалисты смогут проанализировать происшествия и разработать новые меры безопасности.



Благодаря новой программе на станции Лезен (кантон Во) обнаружено несколько участков, на которых любители кататься по заснеженным склонам часто получают травмы. Скорректировать лыжные трассы – задача сложная, поэтому администрация решила предупредить спортсменов о потенциальной опасности, расставив специальные указатели. Добавим, что руководство курортов заботится о клиентах, однако рассчитывает и на то, что они будут вести себя осторожнее, напоминая, что личная ответственность крайне важна.





Зимние развлечения – это прекрасно, но давайте посмотрим, как живут сами станции. Для небольших курортов в Предальпах этот сезон оказался неудачным из-за погодных сюрпризов, и кооператив Magic Pass, который не первый год продает одноименный абонемент , намерен оказать таким станциям помощь.Эксперты отмечают, что снега в феврале может оказаться недостаточно, к тому же он вряд ли долго пролежит на земле, которая начинает оттаивать. Если фанаты лыжных гонок еще получат возможность предаться любимому занятию, то те, кто предпочитают спускаться по склонам, могут испытать разочарование. Все это напоминает голливудский фильм «Тонкий лед» (1937), в котором главную роль исполнила норвежская фигуристка Соня Хени: в швейцарский горный отель звонит представитель большой делегации и спрашивает, есть ли в горах снег. Менеджер, невзирая на то, что пока не упало ни снежинки, отвечает, что снега очень много. После звонка персонал отеля и жители деревни пребывают в страшном напряжении, но, по счастью, накануне приезда гостей начинается обильный снегопад.Возвращаясь к кооперативу Magic Pass, добавим, что его руководство планирует выделить оказавшимся в трудном положении коллегам 500 тыс. франков. Администратор фонда Себастьен Траветелли отметил, что на помощь могут рассчитывать лишь те станции, которые принимали туристов; если же курорт вообще не открывался в сезоне, то о финансировании не может быть и речи. Руководители станций, которым погода приготовила неприятный сюрприз, все же с оптимизмом смотрят в будущее и внимательно следят за метеосводками.