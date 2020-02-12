Пьер де Кубертен вошел в историю как человек, возродивший в конце XIX века античную традицию проведения Олимпийских игр. Свое видение будущей Олимпиады он изложил в так называемом манифесте – заметках, которые де Кубертен сделал от руки на обратной стороне пустых формуляров Международного конгресса по физическому воспитанию.

Эти заметки послужили основой для знаменитого доклада о необходимости возобновления Игр, с которым де Кубертен выступил в Сорбонне 25 ноября 1892 года по случаю пятой годовщины создания Союза французских спортивных обществ. В своей речи он говорил о той роли, которую может сыграть спорт в объединении людей, сближении народов и преодолении разногласий, и, в частности, подчеркивал, что в деле установления мира во всем мире легкая атлетика может сделать больше, чем телеграф, железные дороги, телефон, научные открытия, конгрессы и выставки. Два года спустя, в 1894-м, по инициативе де Кубертена был основан Международный олимпийский комитет, а в 1896-м в Афинах прошли первые современные Олимпийские игры.

Речь де Кубертена не была опубликована, и после его смерти в 1937 году оригинал манифеста пропал. Найти его захотел французский маркиз Франсуа д’Ама, который был предан олимпийскому движению и искренне верил, что рукопись не утрачена. В начале 1990-х годов, «прошерстив» европейские и американские антикварные рынки и проведя множество встреч с бизнесменами и коллекционерами, он, наконец, напал на след Олимпийского манифеста. Оказалось, что рукопись хранилась в банковском сейфе в Швейцарии.

В середине декабря прошлого года на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке манифест де Кубертена был продан за рекордные 8,8 млн долларов, став самой дорогой в мире спортивной «реликвией». Оценочная стоимость рукописи была превышена почти в 9 раз, а напряженные торги длились 12 минут. Имя покупателя не разглашалось, и только сейчас стало известно, что исторический документ был приобретен российским предпринимателем и президентом Международной федерации фехтования Алишером Усмановым. Напомним, что в недавно опубликованном рейтинге «300 самых богатых жителей Швейцарии» он занял 12-е место, а его состояние оценивается редакцией журнала Bilan в 12,5 млрд франков.

На этот раз оригинал манифеста не будет спрятан в сейфе: Алишер Усманов подарил рукопись Олимпийскому музею в Лозанне, где документ смогут увидеть тысячи любителей спорта.

Торжественная передача рукописи состоялась 10 февраля. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал этот момент историческим и поблагодарил Алишера Усманова за щедрый дар, а президент Международного комитета Пьера де Кубертена Стефан Вассонг заметил, что такой филантропический жест в наше время встречается редко.

«Эта рукопись – манифест современных Олимпийских игр. У Пьера де Кубертена было видение мира, объединенного спортом, а не разделенного противостоянием и войной. Я думаю, что Олимпийский музей – самое подходящее место для хранения этой бесценной рукописи», - сказал в свою очередь Алишер Усманов.

Добавим, что передача манифеста состоялась в непростые для российского олимпийского движения времена. В начале декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение об отстранении России от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других международных спортивных состязаниях на четыре года. «Чистые» российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.