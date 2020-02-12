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среда, 12 февраля 2020 года   

Щедрый подарок Алишера Усманова|Le cadeau généreux d’Alisher Usmanov

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 12. 02. 2020. Просмотров: 80

Президент МОК Томас Бах и Алишер Усманов © IOC / Greg Martin

Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена - российский миллиардер приобрел ее за 8,8 млн долларов на аукционе в декабре прошлого года.

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Alisher Usmanov a offert au Musée Olympique de Lausanne le manuscrit du manifeste de Pierre de Coubertin. Le milliardaire russe l'avait acheté pour 8,8 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en décembre dernier.

Пьер де Кубертен вошел в историю как человек, возродивший в конце XIX века античную традицию проведения Олимпийских игр. Свое видение будущей Олимпиады он изложил в так называемом манифесте – заметках, которые де Кубертен сделал от руки на обратной стороне пустых формуляров Международного конгресса по физическому воспитанию.

Эти заметки послужили основой для знаменитого доклада о необходимости возобновления Игр, с которым де Кубертен выступил в Сорбонне 25 ноября 1892 года по случаю пятой годовщины создания Союза французских спортивных обществ. В своей речи он говорил о той роли, которую может сыграть спорт в объединении людей, сближении народов и преодолении разногласий, и, в частности, подчеркивал, что в деле установления мира во всем мире легкая атлетика может сделать больше, чем телеграф, железные дороги, телефон, научные открытия, конгрессы и выставки. Два года спустя, в 1894-м, по инициативе де Кубертена был основан Международный олимпийский комитет, а в 1896-м в Афинах прошли первые современные Олимпийские игры.

Речь де Кубертена не была опубликована, и после его смерти в 1937 году оригинал манифеста пропал. Найти его захотел французский маркиз Франсуа д’Ама, который был предан олимпийскому движению и искренне верил, что рукопись не утрачена. В начале 1990-х годов, «прошерстив» европейские и американские антикварные рынки и проведя множество встреч с бизнесменами и коллекционерами, он, наконец, напал на след Олимпийского манифеста. Оказалось, что рукопись хранилась в банковском сейфе в Швейцарии.

В середине декабря прошлого года на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке манифест де Кубертена был продан за рекордные 8,8 млн долларов, став самой дорогой в мире спортивной «реликвией». Оценочная стоимость рукописи была превышена почти в 9 раз, а напряженные торги длились 12 минут. Имя покупателя не разглашалось, и только сейчас стало известно, что исторический документ был приобретен российским предпринимателем и президентом Международной федерации фехтования Алишером Усмановым. Напомним, что в недавно опубликованном рейтинге «300 самых богатых жителей Швейцарии» он занял 12-е место, а его состояние оценивается редакцией журнала Bilan в 12,5 млрд франков.

На этот раз оригинал манифеста не будет спрятан в сейфе: Алишер Усманов подарил рукопись Олимпийскому музею в Лозанне, где документ смогут увидеть тысячи любителей спорта.

Торжественная передача рукописи состоялась 10 февраля. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал этот момент историческим и поблагодарил Алишера Усманова за щедрый дар, а президент Международного комитета Пьера де Кубертена Стефан Вассонг заметил, что такой филантропический жест в наше время встречается редко.

«Эта рукопись – манифест современных Олимпийских игр. У Пьера де Кубертена было видение мира, объединенного спортом, а не разделенного противостоянием и войной. Я думаю, что Олимпийский музей – самое подходящее место для хранения этой бесценной рукописи», - сказал в свою очередь Алишер Усманов.

Добавим, что передача манифеста состоялась в непростые для российского олимпийского движения времена. В начале декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение об отстранении России от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других международных спортивных состязаниях на четыре года. «Чистые» российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.

 

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